История маленькой горбуньи, которая стала прототипом Дюймовочки

Ганс Христиан Андерсен написал много сказок, но среди них очень мало историй со счастливым концом. Особенно доставалось женским персонажам, которых сказочник любил делать несчастными и нередко заставлял умирать. «Дюймовочка» одно из немногих произведений датчанина, которое закончилось хорошо для главной героини и мы хотим вам рассказать о том, почему так произошло.

© Мультфильм "Дюймовочка", 1964

В конце 1822 года молодой и никому неизвестный драматург Ганс Андерсен пришел на прием к начальнику Морского кадетского корпуса адмиралу Петеру Вульфу. Нет, начинающий автор прибыл не для того, чтобы проситься в курсанты мореходки — он принес свою новую пьесу, чтобы узнать мнение старого моряка.

Дело в том, что высокопоставленный флотский офицер имел необычное для его круга увлечение — он занимался переводами произведений Шекспира и Байрона, в чем достиг внушительных высот. Мнение Петера Вульфа высоко ценили в театральных кругах и Андерсен, 17-летний сын прачки и сапожника, решил заручиться его поддержкой.

Вульф не отказался принять молодого человека и ознакомиться с его работой. Пьеса Андерсена показалась старому театралу очень слабой, но вот сам Ганс Андерсен ему неожиданно понравился. Увидев в парне интересного собеседника и очень доброго человека, адмирал пригласил его на ужин, а чуть позже сделал почти членом своей семьи.

В одном из роскошных Амалиенборгских дворцов, где обосновался со своей семьей Вульф, у Андерсена появились даже свои комнаты, где он мог появляться когда угодно. В семье адмирала к молодому сказочнику относились очень хорошо, но особенно теплые отношения сложились у Ганса с Генриеттой Вульф — старшей дочерью офицера.

© Генриетта Вульф

Сохранившиеся портреты этой девушки показывают нам красивое, почти всегда печальное лицо и проницательные большие глаза, но они не рассказывают всей правды. Генриетта была очень маленького роста, почти карлица, а кроме этого горбунья. Физические недостатки не позволяли ей блистать в высшем свете и все свое время девушка проводила дома, среди множества книг, собранных отцом по всему миру.

Ганс и Генриетта сразу нашли общий язык и, можно предположить, что Генриетта вскоре полюбила Андерсена. Сказочник, скорее всего, относился к девушке как к близкому другу или даже к сестре и вряд ли рассматривал возможность каких-то романтических отношений.

Биографы Ганса Христиана Андерсена хорошо знают, что он, будучи некрасивым, нескладным и бедным, всю жизнь влюблялся в красавиц высшего света, которые не могли быть с ним даже теоретически. Милая Генриетта, постоянно находившаяся рядом, была, по словам писателя, «его светлым эльфом» и музой, которая вдохновляла и всегда была готова помочь советом.

© Художники старались скрыть физические недостатки Генриетты

Длинный худой Андерсен и маленькая горбунья Вульф смотрелись рядом очень комично, но, несмотря на это, наверняка были счастливы вместе, если бы сказочник этого захотел. Но Ганс даже не рассматривал такой вариант, продолжая увиваться возле недоступных роковых красавиц.

У Генриетты было очень слабое здоровье, что заставило ее в 1934 году временно переехать в Италию. Солнечный, теплый климат средиземноморской страны благотворно влиял на здоровье женщины, но ей было очень тяжело переносить разлуку с милым другом.

Писатель и его «светлый эльф» начали активно переписываться и в письмах Андерсен часто присылал Генриетте свои волшебные истории. Одной из них и стала сказка «Дюймовочка», которая позднее вошла в сборник «Сказки, рассказанные для детей».

В главной героине легко было узнать Генриетту. Она также была очень мала ростом и чувствовала себя чужой в большом, не всегда доброжелательно настроенном к ней мире. Но затем она улетела с птицами в далекую южную страну, похожую на Италию, где, наконец, нашла своего принца.

К сожалению, судьба прототипа Дюймовочки была ужасной. После оздоровления в Италии Генриетта с братом Христианом отправилась путешествовать и побывала в Америке и на некоторых островах Вест-Индии. Тропики были безжалостны к гостям с севера и вскоре брат Генриетты заболел лихорадкой и умер.

Христана Вульфа похоронили на чужбине, а Генриетта вернулась в родную Данию. Долгие годы женщина мечтала посетить могилу брата и решилась на далекое путешествие в 1858 году. Последнюю весточку от нее получила сестра — Генриетта писала, что пересаживаясь в Англии на трансатлантический рейс, испытала беспричинный страх и едва заставила себя продолжить поездку.

Утвердиться в решении помог покойный брат, который являлся к ней во сне и просил приехать к нему как можно быстрее. Генриетте не суждено было вернуться домой — пароход «Австрия» сгинул без следа на просторах океана и только через месяц стало известно, что на судне произошел пожар и оно затонуло. Погиб 471 человек, в том числе и маленькая горбунья.

Фотография: Печальная история маленькой горбуньи Генриетты Вульф, которая стала прототипом Дюймовочки №7 - BigPicture.ru

© Пожар на пароходе «Австрия». Картина неизвестного художника. XIX век

Андерсен был глубоко потрясен гибелью своей подруги. Много дней все валилось у него из рук и писатель не мог думать ни о чем другом, кроме как об ужасной смерти Генриетты. В своем дневнике он так описал свои переживания:

Волнение и думы об одном и том же, наконец, так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую. Я так испугался за свой рассудок, что собрал все силы воли, чтобы, наконец, перестать думать все об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть.

Смерть Генриетты так потрясла впечатлительного Андерсена, что он до конца своих дней панически боялся пожаров и большой воды.