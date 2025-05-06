Радистка, медсестры и разведчица. Три истории — одна война

Не менее 800 тысяч женщин-воинов Красной армии били фашистов наравне с мужчинами на фронтах Великой Отечественной войны. В этой священной борьбе активное участие принимали и дочери Армении. 10 тысяч армянских красавиц сменили платья на гимнастерки, взяли в руки оружие, сели за штурвалы самолетов и рычаги танков, стали связистками, медсестрами, снайперами и разведчицами. Они защищали Сталинград и Ленинград, обороняли Кавказ и освобождали Европу.

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Розалия Абгарян, радистка, ветеран Великой Отечественной войны

В памяти 102-летней Розалии Абгарян, словно кадры из кинохроники, оживают страшные годы войны. В 1941 году юная выпускница праздновала окончание школы в родном Тбилиси. Круглая отличница мечтала стать врачом, не подозревая, что утром 22 июня война полностью изменит ее

жизнь.

Розалия Абгарян, Ветеран Великой Отечественной войны:

«Мы решили пойти в военкомат и подать заявление на поступление на фронт. Но на фронт пошли трое: я, одна девочка и еще один мальчик. Когда я пошла на фронт, мать очень сильно плакала. Отец крепко держался».

Хрупкую девушку призвали на военную службу. После курсов радистов и освоения азбуки Морзе ее отправили в Сталинград. В одном из ожесточнных боев погибает ее подруга, а сама Розалия получает тяжелое ранение - пулеметной очередью с низко пролетающего самолта с красными звездами, который взяли в качестве трофея немцы. После восстановления — снова в бой.

«Только на седьмые сутки, живя без воды и еды мы, смогли с боями продвинуться вперед. Я вспомнила стихотворение Лермонтова «Бородино»: «Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики...» Мы не без боя! Мы с боем продвинулись и вышли из окружения и примкнули к остальной части нашего подразделения. В Сталинграде произошло то, что не было то этого. 91 тысяча немецких солдат сдались нашему командованию. Такого ни одна история войн не знала», — рассказывает Розалия Абгарян.

Розалия Абгарян участвовала в освобождении Польши, Украины и Венгрии. Несмотря на то, что она была совсем юной, и мечтала, как все девчонки о платьях и прическах, ей приходилось спать в шинели на промозглой земле, с теплотой вспоминая домашний армянский сыр с горячим чаем.

«Косички наши срезали. Выполняли мы абсолютно все, что и ребята. Никакого поощрения, никаких льгот специально для девушек не было. Мы с строем ходили в баню, с строем ходили в столовую. Все действия у нас проходили в таком порядке», — рассказывает ветеран.

Судьба свела Розалию и ее будущего мужа Езека на фронте в предгорьях Кавказа. У них было всего лишь пять минут, чтобы сказать главные слова, которые определили их семейное счастье. Он сказал, что любит, что будет ждать встречи. Поженились они в 1945-м и прожили в счастливом браке, вырастив двоих сыновей. Великую Победу Розалия встретила в Чехословакии.

«Война имела одну положительную черту. Она настраивала людей на борьбу с неполадками. Мы научились во время войны побеждать то, что нам не удавалось. Мы побеждали, и мы победили», — говорит Розалия Абгарян.

Рузанна и София Лалаян, медсестры

В 1941 году Рузанна Лалаян со студенческой скамьи второго Ленинградского медицинского института добровольцем ушла на фронт. Она пережила все тяготы войны, оказав медицинскую помощь сотням раненых.

Сейчас, увы, ее нет в живых, но историю о ней хранят дети и внуки. Вместе с ней защищала Ленинград и спасала жизни ее сестра Софья. Дивизия, в которой служили девушки военными хирургами, была отправлена на Ленинградский фронт первой.

Александр Аствацатрян, сын Рузанны Лалаян:

«Я помню, она рассказывала, когда первый раненый поступил, ей надо было оказать первую помощь, она спросила у более старших: “«что делать?», ей сказали: «делай то, чему тебя учили».

42-я армия, в которой служили сестры Лалаян, принимала участие в обороне и потом в прорыве блокады. В этих невероятных условиях старшие лейтенанты медицинской службы оперировали долгими часами в блиндажах и землянках под гул от разрывов бомб и снарядов.

Рузанна Лалаян:

«Работа в операционных шла по 20-22 часа. Работали днем и ночью. И вдруг в виде поощрения нам дали билеты на концерт, где должна была исполняться седьмая симфония Шостаковича».

Концерт состоялся 9 августа 1942 года в большом зале Филармонии. Оркестр Ленинградского радиокомитета, собранный из полуживых, голодных музыкантов под управлением Карла Элиасберга, дал надежду на жизнь, а им возможность сыграть дали советские артиллерийские полки, которые за час до выступления обрушили на позиции гитлеровцев лавину огня. Несколько раз концерт прерывался артиллерийскими обстрелами.

Сестры Лалаян вместе с остальными спускались в убежище. Там они познакомились с истощенным парнем, виолончелистом Ленинградской филармонии Корьюном Ананяном. Они обменялись адресами и впоследствии передавали ему посылки с махоркой и едой. Рузанна и Софья работали на различных участках ленинградского фронта. Но с войны вернулась лишь одна сестра. Софья погибла за несколько дней до снятия блокады Ленинграда, во время боя, прямо за операционным столом. В 1944 году ее похоронили в братской могиле в поселке Толмачево. В 1996 году Рузанна вместе с боевыми подругами посетила это место.

«До сих пор эти могилы поддерживаются в очень хорошем состоянии. Я хочу поблагодарить школьников школы поселка Толмачево за то внимание и за тот уход, который они за эти годы делали. Правда, эта братская могила», — говорит Александр Аствацатурян.

За проявленное мужество и самоотверженность во время Великой Отечественной войны Рузанна Лалаян была удостоена высоких государственных наград, среди которых орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», а также медали имени Жукова и Баграмяна. После завершения военной службы судьба Рузанны Лалаян была тесно связана с медициной. Более трех десятилетий Рузанна посвятила подготовке нового поколения врачей, передавая им свои знания и опыт в области военно-полевой хирургии. Ее педагогическое наследие продолжает жить и в следующем поколении – внучка легендарной военврача, носящая ее имя, избрала тот же профессиональный путь, продолжив семейную династию медиков.

Рузанна Аствацатурян, внучка Рузанны Лалаян:

«И бабушка, и дедушка были врачами. Дедушка тоже прошел войну. Мне было очень приятно слушать их обсуждения. Они очень часто обсуждали какие-то клинические случаи, сложные ситуации, которые нуждались во мнении нескольких специалистов. К нам ходили больные, которых осматривали и дедушка, и бабушка. Потом они обсуждали».

В памяти людей Рузанна Лалаян осталась как врач, готовый прийти на помощь. До последнего дня она жила активной жизнью: участвовала в создании музея, ездила на встречи с фронтовиками. В годы Великой Отечественной войны армянские женщины проявили себя не только на фронте, но и в тылу, внося неоценимый вклад в общую победу над врагом. Особую роль в организации помощи фронту сыграла учительница армянского языка и литературы Астхик Аветисян. В условиях военного времени она проявила инициативу и организовала в восьмой ереванской школе курсы санитарной дружины.

Карен Кочарян, внук Аси Аветисян:

«Папа помогал бабушке, когда был ребенком. Они дежурили на вокзалах, они переносили, будучи детьми, тяжелораненых из госпиталя. Они устраивали для них концерты».

Активная помощь фронту не только не помешала учебному процессу, но и способствовала его улучшению. Под руководством Аси Аветисян ее ученики продемонстрировали впечатляющие результаты: за годы войны учебная успеваемость значительно выросла – с 60 до 97 процентов. А классу было присвоено имя Маршала СССР Рокоссовского, сам Константин Константинович отправил Астхик письмо со словами благодарности.

«Очень важно само сознание детей. Шло такое воспитание, что все для Родины, все для фронта. А учеба и знания — это в первую очередь. Даже младшие классы это понимали. Им объяснялось доступно: вы должны учиться, вы должны быть грамотными, чтобы завтра защитить свою Родину. Дети прекрасно все понимали», — говорит Карен Кочарян.

Гоар Вартанян, разведчица

Гоар Вартанян с 16 лет в разведке. Вместе с 19-летним Геворком вошла в так называемую группу «легкой кавалерии», действовавшую в годы войны в Иране. Именно эти, совсем юные, ребята сорвали покушение фашистов на Сталина, Рузвельта и Черчилля, приехавших в 1943-м в Тегеран. Тридцать лет Геворк и Гоар жили под чужими именами и даже признавались друг другу в любви на иностранных языках. В их семейном альбоме — три свадебные фотографии. Три раза Геворк и Гоар говорили друг другу «да».

Ашот Алиханян, друг семьи, директор лицея Ширакаци:

«Они должны обладать большим артистизмом. Они должны с любым человеком найти общий язык. Но это было очень честно с их стороны. Они этим не обманывали. Потому что это была их профессия. Они все это делали ради любви к своей Родине. Говорят, идеальных людей не бывает. Мне кажется, среди обычных людей — они идеальные. Потому что понять, идеален человек или нет, нужно заметить хотя бы один недостаток. У них его не было».

Они объездили десятки стран и в каждой — новые имена, работа, друзья и дом. Но всегда нужно было быть начеку. Гоар Вартанян была не только помощником-радистом мужа, но и сама выполняла сложные задачи.

«Помню, однажды мне Гоар Левоновна рассказывала: «Был у меня Владимир Владимирович, и спрашивает: «Гоар Левоновна, а сколько языков вы знаете?». В этот момент стоит Путин, сам он в разведке. Говорю: «Много- много языков». Потом посмотрели друг на друга и засмеялись. Я даже Путину по профессиональной привычке не сказала, сколько я языков знаю. Вот какой профессионализм», — рассказывает Ашот Алиханян.

Гоар Вартанян была удостоена множества высоких наград за свою разведывательную деятельность, среди которых орден Отечественной войны и Боевого Красного Знамени. Вернулись супруги в СССР лишь в 1986 году. Они одни из самых успешных советских разведчиков, чьи имена были рассекречены, несмотря на отсутствие провалов в работе. В дальнейшем они продолжили работать в этой сфере даже после завершения своей основной оперативной деятельности.

В суровые годы Великой Отечественной войны Армения внесла неоценимый вклад в общую победу над фашистами. А ее дочери проявили невероятную силу духа и самоотверженность. Армянки показали пример истинного патриотизма и преданности Родине, доказав, что в минуты опасности они способны на невероятные свершения.