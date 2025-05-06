Как «космонавт» Юрий Гальцев стал клоуном и султаном

Юрий Гальцев всегда был в центре внимания: харизматичный и озорной, он известен нескольким поколениям зрителей. Его шутки и песни знают многие, а на сцене он — желанный артист. Однако сегодня поклонникам интересна личная жизнь юмориста, напоминающая сказку про султана.

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Родился будущий комик 12 апреля 1961 года. В тот день к его матери прямо в палату пришла делегация из горкома. Незваные гости настоятельно просили роженицу назвать сына в честь космонавта Юрия Гагарина.

С детства мальчик был уверен, что его жизнь будет связана с космосом. Отец, директор завода, растил сына в строгости и прививал ему мужские качества. Они ходили в походы, рыбачили, вместе мастерили.

Однако Юра не скрывал: помимо мужских увлечений ему нравится музыка. Чтобы иметь возможность покупать себе пластинки, он рано начал подрабатывать: красил заборы, вставлял замки и выполнял мелкий ремонт. Также он самостоятельно обучался игре на гитаре и в 9-м классе впервые написал песню.

Несмотря на талант, Гальцев был уверен, что пойдёт по стопам Гагарина. После школы он подал документы в Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков. Но медкомиссия не пропустила его.

Затем Гальцев пытался поступить в Курганское и Челябинское училища, но попытки не увенчались успехом. Во время службы в армии молодой человек обнаружил у себя актёрские способности, однако после демобилизации решил поступить в машиностроительный институт.

Актерская деятельность

Во время учёбы Гальцев стал главой агиттеатра. Тогда он впервые задумался о профессии актера. Вскоре будущий юморист уже стоял на пороге Питерского института театра, музыки и кинематографии. Учёба давалась легко, а в качестве хобби Гальцев учил историю города.

Свою карьеру он начал с театра «Буфф», а в 1995 году решил выступить на фестивале клоунады во Франции. Там он впервые получил награду. Его «резиновое лицо» покорило судей и зрителей.

Юрий Гальцев снимался в кино и на ТВ, но успех к нему пришёл после телепередачи «Аншлаг».

В 2022 году артист решил выпустить свою книгу. Коллекция стихов «Папин борщ: детям о взрослых и взрослым о детях» понравилась поклонникам юмориста.

Семья

Первый раз Юрий Гальцев женился в 19-летнем возрасте. Однако с супругой отношения вскоре стали портиться, и пара рассталась. Не помогла укрепить союз и родившаяся дочь.

Второй раз Гальцев отправился в ЗАГС в 1986 году. Ирина Ракшина знала не только о веселом характере будущего мужа, но и о его любвеобильности. Внимание девушки юмористу пришлось завоёвывать долго. В итоге Ирина решила дать Юрию шанс и согласилась стать его женой. В 1992 году у пары родилась дочь Мария.

Спустя годы поклонники юмориста узнали неожиданную новость о личной жизни кумира. Юрий Гальцев влюбился в студентку.

Отношения юной Марии и почти 55-летнего артиста сначала не имели никаких оснований для сплетен. Девушка проявляла к юмористу самые нежные чувства, но тот держал дистанцию.

Тогда Мария решила «брать измором». Она все время была рядом с Юрием, случайно попадалась на глаза и подбрасывала записки с любовными посланиями. В итоге артист не удержался. Сначала он сделал талантливую и назойливую студентку своей помощницей, затем — правой рукой. В 2016 году появились слухи о романе артиста и студентки. Опровергать их Гальцев не стал.

Вскоре Мария родила от юмориста сына. Юрий Гальцев даже купил своей «второй жене» квартиру. Соседи отмечают, что Мария с наследником живут там одни. Юрий лишь иногда появляется у них в гостях.

Сама Мария сообщила, что влюбилась в Юрия через экран телевизора. Ради него девушка переехала в Питер из Перми, поступила в его группу и стала лучшей на курсе. Девушка знала, что возлюбленный женат, но ее уже было не остановить.

Примечательно, что с законной женой Ириной Ракшиной Юрий Гальцев расставаться не собирается. Пара вместе более 30 лет, и за плечами немало пережитого и пройденного.

© Личный архив Юрия Гальцева

Ирина отметила, что знает об интрижке мужа и следила за развитием событий с самого начала. При этом она не боится расставания. Женщина уверена: по стопам Евгения Петросяна муж не пойдёт.

«Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма», — подытожила Ирина.

Она отметила, что у нее с Гальцевым все было основано на любви и поддержке. Пара начинала с «одного матраса на двоих», поэтому трудности их не пугают. Отношения мужа с любовницей женщина сравнила с расчетом.

Теперь поклонникам артиста остается лишь гадать, что сподвигло Юрия на роман в 60-летнем возрасте: мимолетная влюбленность или внезапно возникшее сильное чувство.