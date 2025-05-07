Как физик без вузовского диплома усовершенствовал «Катюшу»

Яков Зельдович, которого нередко называли советским Леонардо да Винчи, родился 111 лет назад, 8 марта 1914 года. «Да, Яшка все-таки гений!» — восхищался им Игорь Курчатов.

Зельдович не ходил ни в первый, ни во второй классы школы, поступил сразу в третий и получал отличные оценки по многим предметам — любовь к науке и одаренность проявлялись с самого раннего детства.

Он не окончил ни одного из вузов, в которых учился, не получил диплома о высшем образовании и, тем не менее, был прекрасно образован. Высшая аттестационная комиссия выдала ему специальное разрешение на защиту диссертации без вузовского диплома.

© Яков Зельдович

Так в возрасте 22 лет Зельдович защитил кандидатскую, в 25 — докторскую диссертацию, а в 27 лет уже работал над усовершенствованием «боевой машины 13» (БМ-13) — легендарной «Катюши». Но обо всем по порядку.

14 июля 1941 года семь пусковых установок первой экспериментальной батареи реактивных минометов («Катюш») нанесли удар по скоплению немецких войск в центре смоленского городка Рудня. Новое оружие произвело ошеломляющий эффект. Над батареей взметнулось облако пыли и дыма, в сторону врага понеслись с ревом огненные стрелы, оставляя за собой мощные ярко-белые хвосты газовых струй. Через несколько секунд там, где находился противник, взметнулись высокие фонтаны разрывов, трава вокруг загорелась.

В годы Великой Отечественной войны «Катюши» стали настоящей инновацией. Их боевая мощь была невероятной для того времени. Но БМ-13, возможно, не назвали бы «оружием победы» без Якова Зельдовича.

Дело в том, что у мощных реактивных снарядов «Катюш» был один существенный недостаток ­— они могли самопроизвольно взрываться и ранить солдат. Это было связано с нестабильным горением пороха внутри снарядов, особенно в холодную погоду. Решить проблему было поручено Зельдовичу.

Разработки Зельдовича, сделанные в 1941 году, так и остались тайной для нацистской Германии, которая не смогла разгадать секрет «Катюш» до самого конца войны

В 1941 году Яков Зельдович вместе с возглавляемой им научной лабораторией был эвакуирован в Казань, где всего за пару месяцев открыл новый, более эффективный и безопасный тип горения пороха. Кроме того, ученый сумел доработать баллистику снарядов, чтобы они могли лететь еще дальше.

Яков Зельдовича вообще был большим специалистом в вопросах горения и детонации. Он начал изучать эти физические явления еще в 1938 году, когда заведовал лабораторией в Институте химической физики АН СССР. Большинство работ Зельдовича в этой области стали фундаментальными, например, теория зажигания накаленной поверхностью.

Разработки Зельдовича, сделанные в 1941 году, так и остались тайной для нацистской Германии, которая не смогла разгадать секрет «Катюш» до самого конца войны.

Труд академика не остался незамеченным: в 1943 году, всего в 29 лет, он получил свою первую Сталинскую премию.