Как советские генералы вели себя в фашистском плену

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне ознаменовала освобождение и возвращение на Родину около 1,7 млн военнопленных. Среди них было немало представителей командного состава РККА, в том числе генералитета. Вернулись, конечно, не все, и одним из символов героизма в плену стал генерал Дмитрий Карбышев – но и судьба многих других выглядит не менее уникальной.

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За все время войны в плену оказались около 80 советских генералов. В различных источниках эта цифра варьируется от 75 до 86 человек. Подавляюще большинство из них – 56 человек – на момент пленения находились в звании генерал-майора.

62 представителя советского генералитета попали в плен в 1941 году. Исследователь Олег Смыслов в работе «Советские генералы в плену» указывает, что главным образом это происходило в ходе Белостокско-Минского сражения, а также в Уманском и Киевском «котлах», когда в окружение попали более 600 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Не менее трагичным оказался Вяземский «котел» октября 1941 года, потери РККА в котором сопоставимы с катастрофой под Киевом.

Судьбы оказавшихся в плену советских военачальников складывались по-разному. Многие из них попадали в руки врага в бессознательном состоянии. Так 8 августа 1941 года оказался в плену генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. За время плена прошел лагеря Замосць, Хаммельбург, Майданек, Заксенхаузен, Маутхаузен, категорически отвергая все попытки немецкого командования склонить его к сотрудничеству. 18 февраля 1945 года, находясь в концлагере Маутхаузен, был убит после жестоких пыток.

27 июня 1941 года, в ходе неудачного наступления 12-го механизированного корпуса в районе Шауляя, был ранен и попал в плен командовавший корпусом генерал Николай Шестопалов, скончавшийся 12 июля в лагере для военнопленных Дулаг-102. Получил тяжелое ранение и был захвачен гитлеровцами под Белостоком заместитель командира 11-го мехкорпуса генерал-майор Петр Макаров, впоследствии также погибший в немецком лагере от истощения и издевательств.

Шестерым попавшим в плен генералам удалось совершить побег. Абсолютно уникальной в этом ряду выглядит судьба генерала Александра Бондовского, который в период с 21 июля по 21 октября 1941 года дважды оказывался в плену и дважды бежал, каждый раз около двух месяцев в одиночку пробираясь по немецким тылам. Пройдя положенную в таких случаях проверку, Бондовский вернулся в действующую армию в должности командира 324-й стрелковой дивизии. Принял участие в ряде наступательных операций, был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1944 году после тяжелого ранения потерял правую ногу, после чего до 1947 года преподавал в военных учебных заведениях.

В 1942 году при перевозке партии военнопленных в Хаммельбург бежал захваченный немцами под Уманью генерал-майор Сергей Огурцов. Оказавшись на оккупированной немцами территории Польши, он вступил, а по другим данным, самостоятельно создал партизанский отряд. Погиб в бою 28 октября 1942 года, прикрывая отход партизан после неудачного нападения на немецкую автоколонну.

Бежавшие из плена и сумевшие добраться до своих в обязательном порядке проходили спецпроверку на предмет возможного сотрудничества с врагом.

И если, например, в отношении упомянутого выше Александра Бондовского никаких компрометирующих фактов выявлено не было, то бежавший из плена и воевавший после этого в партизанском отряде генерал-майор Павел Сысоев в апреле 1944 года был арестован и почти два года находился под следствием. Не избежал ареста и генерал-майор Петр Цирульников, находившийся в немецком плену с 8 до 21 октября 1941 года. В феврале 1942-го он был осужден за невыполнение боевой задачи и приговорен к 12 годам лишения свободы. Реабилитировали генерала в 1953 году.

Единственным генералом, погибшим при попытке к бегству, стал командовавший 44-й горно-стрелковой дивизией генерал-майор Семен Ткаченко. Захваченный в плен в августе 1941 года, он прошел Житомирский и Владимир-Волынский лагеря для военнопленных, Хаммельбург, Остероде. В Хаммельбурге возглавил подпольную группу, пытался организовать побег, но был задержан и отправлен в Нюрнберг, в тюрьму гестапо.

В 1942 году Ткаченко отправили в так называемый штрафной лагерь Флессенбург, откуда он вновь попытался совершить побег, но снова неудачно. Зимой 1945-го, оказавшись в концлагере Заксенхаузен, он включился в работу подпольной организации, готовящей восстание. Однако о подготовке стало известно лагерному начальству. 2 февраля группу из двухсот подпольщиков, в том числе пленного генерала, приговорили к смертной казни. По пути в крематорий по команде Ткаченко заключенные напали на конвоиров и все были уничтожены в неравном бою.

Среди военнопленных советских генералов оказались и два Героя Советского Союза. 30 мая 1942 года, в ходе Харьковской наступательной операции, в плен попал командовавший 14-й гвардейской стрелковой дивизией генерал-майор Иван Шепетов. После госпиталя содержался в лагере Хаммельбург, позднее, как и генерал Ткаченко, был отправлен в Нюрнбергскую тюрьму, а оттуда – во Флессенбург. 21 мая 1943 года генерала расстреляли за попытку организации побега.

Вторым Героем Советского Союза, попавшим в плен и погибшим от рук гитлеровцев, стал генерал-майор Александр Вашкевич, с 1944 года командовавший 5-й пехотной дивизией Войска Польского. В апреле 1945 года 5-я дивизия вела ожесточенные бои на территории Саксонии. 21 апреля штаб дивизии оказался отрезан от основных сил, попав в полное окружение. Те, кому удалось пробиться к своим, сообщили, что 22 апреля генерал Вашкевич был ранен и, вероятно, захвачен в плен. Тело генерала со следами жестоких пыток было обнаружено только 4 мая около деревни Штифтсзее.

Что касается представителей высшего командного состава РККА, перешедших в плену на сторону противника, самым известным, бесспорно, является имя генерал-лейтенанта Андрея Власова. Сдавшись в плен в июле 1942 года, бывший командующий 2-й ударной армией стал руководителем Комитета освобождения народов России, а позднее возглавил созданную гитлеровцами Русскую освободительную армию (РОА).

После окончания войны был осужден за измену Родине и приговорен к смертной казни через повешение.

Вместе с Власовым были осуждены и повешены другие руководители РОА: бывший начальник военного училища ПВО ВМФ генерал-майор Иван Благовещенский, бывший командир 21-го стрелкового корпуса генерал-майор Дмитрий Закутный, бывший начальник штаба 19-й армии генерал-майор Василий Малышкин и бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта генерал-майор Федор Трухин.

17 июля 1941 года сдался немцам командовавший 48-й стрелковой дивизией генерал-майор Павел Богданов, ставший одним из руководителей «Боевого союза русских националистов». Арестованный в августе 1945 года, почти пять лет находился под следствием и был приговорен к расстрелу в апреле 1950 года.

Практически одновременно с ним был расстрелян бывший командир 171-й стрелковой дивизии генерал-майор Александр Будыхо, сдавшийся в плен во время боев под Киевом. Дав согласие на сотрудничество с гитлеровцами, Будыхо состоял в «Политическом центре борьбы с большевизмом», выявляя на оккупированных территориях партизан и подпольщиков.

В целом можно сказать, что случаи предательства и перехода пленных советских генералов на сторону гитлеровской Германии за все время войны носили единичный характер. Большинство советских военачальников, оказавшись в тяжелейших физических и психологических условиях плена, держали себя достойно. Они оставались верными присяге и воинскому долгу, участвуя в движении сопротивления и стараясь любыми способами вырваться на свободу и продолжить борьбу с захватчиками.