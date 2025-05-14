«Студенческий» взвод: одна из жизней радистки Ляли

Ольга Шишорина работала в МИФИ, преподавала студентам сопромат. Но была в ее истории военная страница. Четыре долгих года девушка, ушедшая добровольцем на фронт с институтской скамьи, работала связистом, участвовала в тяжелейших боях, освобождала Прагу и брала Берлин.

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«Сдал сопромат — можно жениться», говорила Шишорина студентам, имея в виду, что самое сложное позади, теперь любые трудности нипочем. И мало кто знал, как непросто складывалась жизнь Оли Шишориной, когда она сама была студенткой и, едва окончив второй курс, в 1941 году ушла добровольцем в Красную Армию.

Ольга Шишорина родилась 16 декабря 1921 года под Сталинградом, прекрасно училась, после школы поступила в Московский институт химического машиностроения (МИХМ). Девушка была не только умной, но и спортивной: бегала на лыжах, ходила в походы, занималась гимнастикой, играла в волейбол, увлекалась альпинизмом. Возможно, именно хорошая спортивная подготовка помогла Оле пройти всю войну, не получив ни одного ранения, хотя она не раз попадала под бомбежки и артобстрелы, оказывала первую помощь раненым товарищам на поле боя.

Ольга ушла добровольцем в Красную Армию в августе 1941 года. Ей было всего 20 лет, она успешно окончила второй курс МИХМ, собиралась с друзьями-студентами в поход на Кавказ…

Множество девушек во время войны работали на самых разных позициях — в том числе и радистками.

Война сломала планы и круто изменила траекторию жизни. Вместо химии Ольга Шишорина начала изучать совсем другие предметы в школе связистов-разведчиков, располагавшейся в Чернышевских казармах в Москве.

«Начались занятия. Весь день расписан по часам и минутам. Мы жили по военному времени: подъем в 6 часов, отбой в 23 часа. На занятиях мы изучали устройство радиостанции, овладевали профессией радиста, занимались физической и строевой подготовкой, ходили в наряд, несли караульную службу», — пишет Ольга Шишорина в «Сборнике воспоминаний преподавателей и сотрудников МИФИ — участников Великой Отечественной войны».

Кроме Ляли (так звали Ольгу боевые подруги) в «студенческом» взводе радиороты было еще пять девушек: Лена Попова из Плехановского института, Лена Саплина и Муся Владимирова из педагогического, Лида Козлова из института связи, Тамара Александрова из института философии, истории и литературы. Почти все они, по воспоминаниям Оли Шишориной, окончили среднюю школу с отличием и поступили в вуз без экзаменов.

«С первого дня войны, с 22 июня 1941 года, каждая из них стала жить одной мыслью: скорее на фронт, на войну, вместе со всеми защитить свою страну… Эти девушки не только прошли всю Великую Отечественную войну, испытали на себе все муки военного ада, но и принимали участие в освобождении 9 мая 1945 года города Праги от немецко-фашистских войск», — вспоминала Ольга Ивановна.

Она вообще больше любила говорить о других, чем о себе. Даже ее очерк в «Сборнике воспоминаний» называется «О друзьях-товарищах».

Сама Ляля Шишорина воевала на Южном, Брянском, 1-м Украинском фронтах.

Горела нефть, шли бомбежки и артобстрелы, но по уставу прерывать сеансы связи было нельзя ни при каких обстоятельствах

Несколько месяцев ее полк стоял под Моздоком и обеспечивал связь нашим войскам. Горела нефть, шли бомбежки и артобстрелы, но по уставу прерывать сеансы связи было нельзя ни при каких обстоятельствах. Моздок запомнился Ляле еще и тем, что связисты каждый день ели одну лишь мамалыгу без соли и хлеба.

А в Германии навсегда врезались в память бесконечные белые простыни, вывешенные жителями из окон домов в знак капитуляции, а также — еще теплый кофе на плите, оставленный бежавшими в спешке фашистами. Да, гвардии лейтенант Ольга Шишорина в 1945 году была командиром радиостанции, принимала участие в штурме Берлина (въехала в город на танке!) и освобождении Праги.

После демобилизации из армии Ольга Шишорина вернулась в МИХМ, окончила его с отличием, много лет работала в Академии наук СССР, защитила кандидатскую диссертацию по вопросам физики прочности, преподавала в МИФИ. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».