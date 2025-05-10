Чем запомнился красноармеец, которому поставили памятник в Германии

Об этом подвиге, запечатленном в монументе советского скульптора Евгения Вучетича, начали рассказывать только спустя 20 лет после Победы. Когда стали искать спасенного советским воином ребенка, откликнулись почти 200 немок – их детьми в Великую Отечественную солдаты, сержанты и офицеры РККА уберегли от верной смерти.

Воспоминания самого героя

Николай Масалов был родом из Кемеровской области, призван в РККА в конце 1941 года. Воевал под Сталинградом, не раз находился на волосок от смерти. Родственники Масалова, рассказывая журналистам «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» о жизни ветерана, вспоминали, что последними словами старика, умершего в декабре 2001 года, были «Комбат, откапывай!»: Масалова однажды засыпало землей после взрыва снаряда.

В конце апреля 1945 года стрелковый полк знаменщика сержанта Николая Масалова принимал участие в штурме Берлина, предстояло занять район Тиргартен. Подразделение Масалова находилось в районе одного из мостов через Ландвер-канал. Советские воины услышали детский плач и крики «Mutter, mutter!» (мама, – нем.), доносившийся со стороны моста. Эта территория простреливалась немецкими пулеметами, но Масалов вызвался спасти ребенка.

По воспоминаниям ветерана войны, когда он пробрался под огневым прикрытием своих к мосту, увидел маленькую светловолосую девочку, сидевшую у трупа молодой женщины. Сержант взял ребенка, и девочка, перепугавшись, заголосила еще громче. Масалов как мог старался успокоить малышку: ее крик привлек гитлеровских пулеметчиков. Но со стороны советских пехотинцев был открыт встречный заградительный огонь, и сержант благополучно добрался до своих.

…и маршала Чуйкова

Маршал Василий Чуйков в своей книге «Конец Третьего Рейха», изданной в 1973 году, об этом эпизоде упомянул более подробно. Чуйков писал, что спасение Масаловым немецкой 3-летней девочки произошло за час до артподготовки перед наступлением советских войск. Сержант, когда с нашей стороны был услышан детский плач в районе моста, попросил командира разрешить ему спасти ребенка.

Горбатый мост, как его называли, не только простреливался вражескими пулеметами и артиллерией, но еще и территория на подходах к нему была заминирована.

Перебежками, периодически укрываясь в воронках, Масалов добрался до моста. На некоторое время наступила тишина, смолк огонь со стороны противника. Сослуживцы собрались было броситься на помощь товарищу, но вскоре Масалов подал голос, попросил прикрыть его огнем. Сержанту удалось пересечь простреливаемый участок до позиций своего полка с ребенком на руках. Девочка была передана санитарам.

Чуйков писал, что, скорее всего, женщина с ребенком пыталась уйти из Тиргартена и ее в спину застрелили немцы.

Схожий случай со спасением в Берлине в апреле 1945 года девочки того же возраста солдатом Трифоном Лукьяновичем был описан в «Правде» Борисом Полевым. Лукьянович ребенка спас, но при этом получил ранение, от которого умер спустя 5 дней.

У памятника от Масалова – только голова

Примечательно, что о берлинском памятнике Воину-освободителю, установленному в Трептов-парке, его прототип очень долго ничего не знал. По рассказам Николая Масалова, он увидел изображение монумента на спичечном коробке и припомнил, что скульптор Евгений Вучетич делал после Победы наброски его портрета.

Считается, что Масалов не единственный прототип монумента, с учетом озвученного в советской прессе подвига Лукьяновича у Воина-освободителя собирательный образ. До сих пор бытуют различные версии по поводу того, чья фигура изваяна в монументе – сержанта Ивана Одаренко или безымянного повара советской комендатуры в Берлине (его имя историками не упоминается). Последнюю версию со слов иеромонаха Рафаила, в прошлом зятя коменданта Берлина, а в миру – известного в 70-х – 80-х годах в СССР художника-авангардиста Сергея Симакова, оформителя альбома Аллы Пугачевой, друга и соавтора режиссера Алексея Балабанова, приводит «Московский комсомолец». Для скульптуры девочки позировала не немка, а дочь коменданта Светлана, потом ставшая известной советской актрисой (фильм «Ох уж эта Настя!»).

Сам Николай Масалов находил, что лицо Воина-освободили похоже на его портрет. Жил он после войны с семьей очень скромно, работал завхозом в детском саду. Когда Масалову в Берлине присвоили звание почетного жителя города и в кемеровский поселок Тяжин собралась приехать немецкая делегация, власти срочно построили для семьи новый дом (Масаловы обитали в весьма непритязательном строении) и навезли туда дорогой обстановки. А когда гости уехали, ковры и прочие вещи забрали обратно.

Попытки отыскать «ту самую девочку» были, но на этот призыв откликнулись почти 200 немецких девушек. К Николаю Масалову, как он вспоминал, даже приходила женщина, слезно благодарившая его за спасение. Ветеран, расспросивший ее о деталях происшедшего, понял, что не причастен к этому, но разубеждать гостью не стал.

В войну Масалов был награжден орденом Славы III степени и тремя медалями. Земляки ветерана несколько лет назад написали коллективную петицию на имя Владимира Путина о представлении Николая Масалова к званию Героя России посмертно. Минобороны ответило отказом, объяснив это тем, что наградить можно было только в том случае, если бы имелся «нереализованный во время войны наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза».