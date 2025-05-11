«На дистанции я женился». Как японский бегун потерялся во время марафона

Действующий олимпийский рекорд в марафоне (42 километра и 195 метров) принадлежит эфиопскому бегуну Тамирату Тола, который на Играх-2024 в Париже преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут и 26 секунд. Однако поклонники легкой атлетики помнят и обладателя антирекорда — японского бегуна Сидзо Канакури, которому понадобилось почти 55 лет на то, чтобы прийти к финишу. «Лента.ру» — подробнее о том, как так получилось.

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На Олимпийских играх 1936 года в Берлине в марафоне формально победил выступавший под флагом Японии Сон Ги Чжон. Правда, он был корейцем, а его страна в тот момент находилась под колониальным гнетом Японии, поэтому представлял он именно ее, чего страшно стыдился. У его предшественника Канакури, выступавшего на предыдущей Олимпиаде, никаких проблем с национальной идентичностью не было, стыдился он совершенно другого.

Своими силами

Канакури родился в небольшом японском городе Тамана в конце XIX века в многодетной и, само собой, бедной семье. Почему само собой? Потому что в противном случае он вряд ли стал бы спортсменом. В те времена бег на длинные дистанции точно не входил в набор развлечений для богатых, а для Сидзо это и не было развлечением. Ближайшая школа находилась от дома мальчишки на расстоянии шести километров, а потому каждый день у него был веский повод потренироваться. Частенько это расстояние Канакури преодолевал бегом.

Постепенно преодоление больших дистанций бегом стало хобби японца, а в юношестве он занялся этим профессионально (если это определение применимо к занятиям спортом в начале XX века). В возрасте 20 лет во время учебы в университете Сидзо принял участие в национальном отборе на Олимпийские игры — 1912 в Стокгольме и победил, обеспечив себе место в сборной.

Канакури преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 32 минуты и 45 секунд, что почти на семь минут было лучше официально зарегистрированного на тот момент мирового рекорда. Японские газеты тут же раструбили об уникальном достижении местного стайера, и вести о нем вскоре дошли до Европы. Там с недоверием отнеслись к японскому феномену и провели проверку, в результате которой выяснилось, что японские организаторы для национального отбора взяли дистанцию в 25 миль. А это почти на два километра меньше, чем марафон. Тем не менее было понятно, что в Японии Канакури точно номер один, да и на Играх в Стокгольме он вполне способен побороться за высокие места.

К сожалению, власти Японии отказались финансировать поездку своих спортсменов на Игры. Мечта Канакури выступить на Олимпиаде могла так и остаться мечтой, но на выручку пришли однокурсники и родственники, которые сообща наскребли нужную сумму. Никогда не бывавшему за границей легкоатлету предстояло сначала добраться до материка на пароходе, а затем пересечь его на поезде. Никаких регулярных пассажирских авиаперелетов на тот момент не было.

Прерванный забег

По расчетам Канакури, его путешествие в Стокгольм должно было занять 14 дней, однако оно растянулось на 18. Таким образом спортсмен потерял драгоценные дни, которые планировал потратить на акклиматизацию и подготовку к соревнованиям. Но приключения японца в незнакомой стране на этом только начинались. Сначала он получил жуткое кишечное расстройство от непривычной еды, а затем потерял тренера, который приехал с ним. Специалиста госпитализировали с туберкулезом.

Несмотря на все злоключения, Сидзо вышел на старт марафонского забега, который на Олимпиаде-1912 проходил преимущественно за городом по пересеченной местности. Соревнования состоялись в июне, в Швеции тогда установилась 30-градусная жара, что доставило дополнительные неудобства измученному дорогой и отравлением японцу. Да и не только ему, в том забеге почти половина спортсменов снялась с дистанции.

Канакури сдаваться не планировал, хотя на исходе 3/4 дистанции стало понятно, что о призовых местах речи уже не идет. Японец всегда особенным образом готовился к соревнованиям и брал с собой воду ровно в таким объеме, чтобы не страдать от обезвоживания, но и не потеть. Однако из-за жары уже на 33-м километре забега запасы воды у него кончились, и пополнить их было негде. В то время какая-либо система поддержки атлетов на дистанции отсутствовала. Не желая заканчивать забег, Сидзо свернул с трассы в соседнюю деревню, добежал до ближайшего дома и попросил у хозяев воды. Местный фермер пошел на кухню, а японец в этот момент от усталости и обезвоживания просто отключился.

В сознание бегун пришел только через несколько часов. Поняв, что произошло, Канакури не стал завершать забег. Ему было бесконечно стыдно от осознания того, что он не оправдал надежд соотечественников. Вместо финиша спортсмен добрался до гостиницы и практически сразу отправился обратно на родину. Примечательно, что организаторы даже не искали японца. Сошедших с дистанции в марафоне было настолько много, что в этом списке затерялся и Сидзо.

«Мое сердце будет разрываться от сожаления до конца жизни. Это был самый важный день в карьере, но я все испортил. Неудача учит успеху. Теперь буду выступать и работать из-за всех сил, для того чтобы смыть позор. Мне невероятно тяжело нести это бремя», — фрагмент дневника Сидзо Канакури.

В поисках бегуна

Спортивная карьера Канакури на том забеге не завершилась. По возвращении на родину он продолжил тренироваться и даже выступил в марафоне еще на двух Олимпийских играх — в 1920 и 1924 годах. На Играх-1920 в Антверпене он занял 16-е место, а спустя четыре года в Париже снова не смог завершить забег, однако на этот раз не терялся. В Японии Канакури считали авторитетным легкоатлетом, а по завершении карьеры он занялся тренерской деятельностью, работая с местными стайерами. Считается, что именно Сидзо стал основателем системы подготовки бегунов на длинные дистанции в Японии. На родине он получил прозвище «отец марафона».

Неожиданную популярность Сидзо обрел в Швеции в 1950-х, когда историей о японском бегуне, присутствующем в стартовом протоколе на Играх-1912, но отсутствующем в итоговом списке, заинтересовался шведский спортивный журналист Оскар Седерлунд. По специфике своей деятельности он наверняка имел доступ к статистике Олимпиад и должен был знать, что Канакури после таинственного исчезновения в Стокгольме дважды выступал на Играх в Европе. Однако у его читателей в доинтернетовскую эпоху возможности проверять информацию не было.

Журналист воспользовался информационным вакуумом и запустил легенду о пропавшем бегуне, которую тут же подхватили его коллеги. На фоне историй о японских солдатах, продолжающих сражаться на отдаленных островах спустя годы после капитуляции Японии во Второй мировой войне, шведские репортеры запустили утку о том, что Сидзо до сих пор бежит свой марафон в пригородах Стокгольма и никак не может финишировать. Газета Svenska Dagbladet пошла еще дальше и выпустила материал о том, что Канакури остался в Швеции, взял фамилию Свенссон, работал садовником, трубочистом и пекарем.

Красивая точка

В 1950-х многие читатели охотно верили в байки о таинственном японском бегуне. Разоблачить многочисленные материалы о Канакури могли бы в Японии, но там о них просто ничего не знали. Конец этой истории положил тот же, кто ее и запустил, — Седерлунд. В начале 1960-х ему, по-видимому, надоело издеваться над собственной аудиторией. Он занялся поисками спортсмена и в конце концов вышел с ним на связь.

В 1967-м шведское телевидение пригласило 76-летнего Канакури в Стокгольм, и тот принял приглашение. Визит начался с посещения того самого дома, где в 1912-м атлет попросил у фермера стакан воды. Хозяин до встречи не дожил, зато с японцем встретился его сын. После этого пожилой бегун в своем темпе преодолел остаток дистанции и в присутствии толпы журналистов финишировал на Олимпийском стадионе в Стокгольме.

Тогда же был зафиксирован официальный результат спортсмена в марафонском забеге на Играх-1912: 54 года 8 месяцев 6 дней 5 часов 32 минуты и 20 секунд. Вряд ли этот антирекорд будет когда-то побит. У Сидзо с самоиронией все оказалось в порядке. «Это был очень длинный марафон. На дистанции я успел жениться, завести шестерых детей и десятерых внуков», — со смехом заявил Канакури на пресс-конференции.

Легкоатлет умер в начале 1980-х в возрасте 92 лет в родном городке Тамана. Он так и не стал олимпийским чемпионом, зато внес в развитие легкой атлетики как шуточный, так и абсолютно серьезный вклад.