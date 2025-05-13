Как разведчик Лев Маневич работал на СССР из итальянской тюрьмы

80 лет назад после выхода из нацистского концлагеря умер выдающийся разведчик Лев Маневич. За свои подвиги он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Находясь на нелегальном положении в Европе, он отослал в Москву огромный массив бесценной военно-технической информации. Даже оказавшись в итальянской тюрьме, он продолжал передавать важные сведения на Родину. В нацистском концлагере Маневич входил в ряды подполья. По словам историков, разведчик внёс значительный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

© Кадр из фильма «Земля, до востребования»

Путь в разведку

Лев Маневич родился 20 августа 1898 года в городе Чаусы (территория современной Белоруссии) в многодетной семье мелкого служащего. Его старший брат, Яков, увлёкся революционными идеями, был приговорён к пожизненной каторге, но бежал из Сибири за границу.

Оставшиеся в Российской империи Маневичи перебрались в Баку. Там умерла мать Льва, и мальчика решили отправить к Якову, который в это время жил и работал в Швейцарии. Тот принял младшего брата, устроил его учиться в политехнический колледж и помог ему выучить местные языки: Лев вскоре заговорил по-французски, по-немецки и по-итальянски. В свободное время братья посещали выступления российских революционеров.

После Февральской революции Яков и Лев вернулись в Россию. Маневича-младшего мобилизовали в армию. Когда к власти пришли большевики, Лев добровольно стал красноармейцем. Хорошо образованный и идейный парень быстро сделал в войсках карьеру. Он служил комиссаром бронепоезда и сотрудником штаба корпуса, воевал в Закавказье, Поволжье и Сибири.

© Красный бронепоезд в годы Гражданской войны // РИА Новости

«Лев обладал харизмой и даром убеждения. Военно-политическая работа в годы Гражданской войны была не менее опасна, чем участие в боях на передовой», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Однажды Маневич на переговорах убедил сдаться без сопротивления отряд из 600 повстанцев.

«На способного молодого комиссара, владевшего иностранными языками, обратили внимание в советских спецслужбах. Чтобы Маневич повысил профессиональную квалификацию, его отправили учиться в Высшую школу штабной службы комсостава РККА, а затем в Военную академию», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Ещё до отъезда в Москву Лев женился на девушке из дворянской семьи — Надежде. В столице сам Маневич, его поступившая в мединститут жена, маленькая дочка Таня и её няня ютились в маленькой комнатушке. Стипендий хватало только на жизнь впроголодь. Чтобы зарабатывать, Надежде пришлось бросить учёбу. А когда семью пригласили на торжественный вечер в академии, Лев неделю колол дрова для частной портнихи, чтобы та сшила жене платье.

В конце концов стеснённые обстоятельства вынудили Надежду набраться смелости и написать о проблеме руководству СССР. Ответ пришёл за подписью председателя ЦИК Михаила Калинина. Молодой семье выделили две большие комнаты в коммунальной квартире.

Окончив академию, Маневич получил распределение в разведывательное управление Красной армии. После непродолжительной «аппаратной» службы он отправился на оперативную работу в Германию. Вернувшись в СССР, Лев некоторое время трудился в центральном аппарате разведки, прошёл стажировку в войсках и окончил курсы усовершенствования начсостава ВВС при Военно-воздушной академии имени Жуковского, получив профессию лётчика-наблюдателя. Авиационные знания были необходимы ему для дальнейшей работы. Обучаясь лётному мастерству, разведчик едва не погиб: однажды самолёт потерял управление и упал в большой сугроб.

Маневича планировали отправить нелегалом в Соединённые Штаты, но обострение военно-политической ситуации в Европе заставило командование использовать перспективного разведчика именно там.

Подвиги за пределами человеческих возможностей

Лев Маневич отправился через Польшу и Германию в Австрию. Там он легализовался под именем Конрада Кертнера — владельца патентного бюро. Работал советский разведчик под псевдонимом Этьен. У предпринимателя, хорошо разбиравшегося в авиатехнике, быстро возник широкий круг знакомств среди лётчиков и инженеров. Советский разведчик свободно выезжал на авиационные мероприятия в Великобританию, сотрудничал с немецкими партнёрами. Он получил возможность собирать бесценную для СССР информацию. В 1931 году мнимый Кертнер стал работать в Италии.

Вслед за Маневичем за рубеж отправились его жена и дочь. Они должны были легализоваться в Вене под видом гражданок Финляндии с русскими корнями. Но научить Таню играть роль другого человека не получилось. Девочка могла запеть советскую песню в гостинице, а женщина, готовившая её к поступлению в местную школу, была шокирована тем, что ребёнок не знает, кто такой Иисус. Почувствовав особое внимание со стороны местных органов, Надежда запросила эвакуацию. Семью Льва Маневича через Берлин вывезли в СССР.

В Италии Этьен руководил местной резидентурой. Согласно данным из открытых источников, он отправил в Москву не менее 190 ценных документов и донесений. По словам историков, в Советский Союз шли и военно-политические планы фашистского руководства Италии, и массивы ценной технической информации, в том числе в сферах авиастроения, артиллерии, судостроения. Благодаря деятельности Маневича СССР получил схемы новейших итальянских истребителей и бомбардировщиков.

В 1932 году советский разведчик почувствовал, что за ним следят. Маневич предложил заменить его другим сотрудником, но профессионала такого уровня найти было непросто. В итоге кандидатуру подыскали, но было уже поздно.

Одного из агентов Этьена — Паскуале Эспозито — схватила итальянская контрразведка. Чтобы подорвать моральный дух помощника Маневича, силовики сообщили ему о якобы задержании и пытках его падчерицы. После этого Паскуале Эспозито и выдал Маневича, а также назначил ему встречу под предлогом передачи новых чертежей. Резидента схватили. Агент, узнав, что его обманули и с его падчерицей всё в порядке, покончил с собой.

«Маневич повёл себя так, как и надлежало советскому разведчику. Он не только отверг любые предложения сотрудничества с итальянцами, но даже не назвал своего имени. В итоге его судили за шпионаж как Конрада Кертнера», — рассказал в разговоре с RT историк-публицист Игорь Пыхалов.

Пока Лев Маневич находился под следствием в Италии, в СССР ему присвоили воинское звание полковника.

По приговору суда Кертнер получил 16 лет лишения свободы (позже этот срок сократили). Отбывать наказание разведчика отправили в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия. При этом советский резидент и не думал отказываться от своей основной деятельности. Он познакомился с заключёнными, обладавшими ценной для СССР информацией, и нашёл способы передавать её. Из итальянской тюрьмы в Москву шли сообщения об авиационных прицелах, о новейших кораблях, результатах ночных бомбометаний.

В Москве разрабатывали планы побега советского резидента, но реализовать их не удалось.

Тяжёлые испытания сказались на состоянии здоровья Маневича. Он заболел туберкулёзом, после чего его перевели в тюрьму на острове Сан-Стефано. Разведчик пробыл в ней до высадки в Италии американских войск. После этого Маневич отправился в Гаэту. Но город за день до его прибытия был захвачен немецкими войсками. Использование данных Конрада Кертнера было чревато разоблачением, поэтому разведчик назвался именем своего старого товарища — полковника Якова Старостина, выдав себя за военнопленного. Из итальянских тюрем Маневич попал в нацистские концлагеря.

В лагере Эбензее Этьен вошёл в состав антифашистского подполья. Он участвовал в диверсиях на производстве и сорвал планы нацистов по уничтожению узников в заминированной шахте. По словам историков, приближалось освобождение лагеря и немцы опасались открыто расправляться с пленными, поэтому Маневич спас тысячи жизней.

С приходом войск антигитлеровской коалиции советский разведчик вышел на свободу, но на Родину так и не попал. 11 мая 1945 года Лев Маневич умер от туберкулёза. Перед смертью он успел передать через товарищей в Москву, что он и есть Этьен. Биография резидента была засекречена ещё 20 лет.

Жена Маневича Надежда после возвращения из-за границы служила в разведупре, а затем работала в журнале «Военная мысль». По стопам родителей пошла и Татьяна, ставшая специалистом по иностранным языкам в советских спецслужбах.

© Лев Маневич/Фрагмент памятника на могиле разведчика

20 февраля 1965 года Льву Маневичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назвали улицы в различных городах СССР. В память о нём были установлены мемориальные доски. Писатель Евгений Воробьёв по мотивам биографии Маневича написал романы «Земля, до востребования» и «Этьен и его тень». По первому произведению был снят художественный фильм.