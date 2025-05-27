Как жил самый любимый негритенок Советского Союза

Джеймса Ллойдовича Паттерсона в СССР знали все. А как уж любили. В 1936 году на советские экраны, вовсе не отягощенные киноизобилием, вышел фильм "Цирк". Режиссер Григорий Васильевич Александров, а в главной роли американской звезды цирка Мэрион Диксон, конечно, жена Григория Васильевича красавица Любовь Орлова. "Цирк" собирал толпы, люди смеялись, плакали и обожали двух героев Мэрион Диксон и ее маленького сыночка-негритеночка.

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Сюжет для той поры необычный. К нам приезжает американский цирк с несравненной звездой Мэрион. Но коварный продюсер Франц фон Кнейшиц всячески унижает Диксон да еще угрожает открыть советской публике ее позорный секрет. У нее не просто внебрачный сын, он еще и негр.

Мерзавец Франц открывает на это глаза русским, не понимая, что имеет дело с патриотами-интернационалистами, которые обливают его презрением. Та роль надолго аукнулась будущему народному артисту СССР Павлу Массальскому: на улице к нему подходили доверчивые наши люди, упрекая в расизме.

Актерский ансамбль Александров подобрал, как и всегда, великолепный. Небольшие трудности возникли лишь с подбором актера на роль темнокожего мальчишечки. Но и его отыскали: у диктора Московского иновещания Ллойда Паттерсона, оставшегося в СССР в 1932 году, родился сын. Ллойд состоял в браке с довольно известной московской художницей Верой Араловой. А ребеночек, 1933 года рождения, пошел весь в отца.

После актерского дебюта Джеймс Паттерсон стал любимцем всего Советского Союза. Представляете, как его все узнавали, любили и как восторгались. Тогда людей темного цвета кожи на улицах было почти не встретить. А встреченных очень хотелось приободрить, защитив от американских расистов.

Все шло хорошо, но началась Великая Отечественная. Семья отправилась в эвакуацию, где и умер отец Джеймса. Мама хотела, чтобы сын стал музыкантом, и Джеймс вынужден был несколько лет отыграть на не особенно и любимой виолончели в знаменитой московской школе Гнесиных.

Но паренек мечтал стать моряком, забросил виолончель, уехал в Ригу и поступил там в Нахимовское училище. А потом получил и высшее военно-морское образование. Лейтенанту очень шла парадная белая форма. Слышал от разных людей, что морской офицер был на хорошем счету у начальства, дослужившись до командира группы подводников. И как же он нравился женщинам: белое так здорово сочеталось с черным. К сожалению, в 1959 году хрущевское сокращение советской армии коснулось и старшего лейтенанта Паттерсона, не дав стать капитаном.

Многие, из армии и флота выкинутые, так и не нашли себя. Но не Паттерсон. Он закончил в Москве Литературный институт. Написал много книг, естественно, на родном для него русском, сотрудничал с крупными (тогда) журналами и газетами. Вступил в 1967 году в Союз советских писателей, что для каждого пишущего человека было равносильно подвигу. Прорваться туда было дано лишь немногим.

Но в конце 1980-х - начале 1990-х все изменилось. Не буду рассказывать, что именно, для тех, кто знает. А тех, кто не застал и не знает, не буду расстраивать. Журналистика и писательство в то голодное время больше не кормили. И маленький киноактер, молодой моряк, маститый писатель предпринял еще один решительный шаг. В 1994 году вместе со старенькой мамой Верой Ипполитовной Араловой отправился на родину предка в США.

Как ему жилось в Вашингтоне? Мама вскоре умерла. Не все родственники в Штатах приняли Джеймса Паттерсона с распростертыми объятиями. Были какие-то трения, непонимание. Как бы то ни было, мальчик, запомнившийся миллионам людей из советской эпохи, дожил до 91 года. Умер в США. Но любил свою страну - это была наша с вами страна. Иначе бы не завещал похоронить себя в России.

P. S.

Читал, будто Паттерсон поддерживал трогательные отношения с Любовью Петровной Орловой до конца ее жизни, наставшего в 1975-м. Ни Александров, ни Орлова, с которыми наша семья дружила, о таком никогда не рассказывали. Но хочется верить, что это правда. Как и правда о счастливой судьбе негритянского мальчика оставшегося в СССР, рассказанная в замечательной киносказке под названием "Цирк".