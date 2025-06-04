Почему в графе «зарплата» Владимиру Кузьмину написали «кормовые для слонов»

Один из первых рокеров Советского Союза. Еще в шестом классе он создал группу, которая пела каверы Led Zeppelin и The Beatles, а вскоре стал главным мультиинструменталистом страны. Народному артисту Владимиру Кузьмину — 70, но он по прежнему собирает полные стадионы.

Свои 70 лет Владимир Кузьмин отмечает на сцене, и все так же собирает полные залы. Все билеты раскупили за несколько часов. Здесь те, кто рос и взрослел на его музыке. Кто уже не одно десятилетие подпевает ему.

Хит 1987 года «Симона» стал самым узнаваемым в его карьере. Когда весь Советский Союз пел эту песню, сам Владимир Кузьмин называл ее нехарактерной для своего творчества. Слишком уж легкомысленная, а он все-таки серьезный рок-музыкант.

Владимир Кузьмин

музыкант

«Есть несколько песен, без которых обойтись невозможно, а остальные мы просто меняем, каждый раз играем под настроение. У нас музыка живая, поэтому мы даже не пишем программу, мы что вздумается, то играем».

Виртуозный гитарист, исполняющий в всех стилях: от рока, регги и блюза до джаза и фьюжна. В музыке с детства и навсегда.

Семья офицера морской пехоты Бориса Кузьмина переезжала из одного приграничного гарнизона в другой. Так, в белорусском гарнизоне Быхов маленький Кузьмин учился в музыкальной школе по классу скрипки. Сегодня музыкант на памятной доске среди других выдающихся выпускников. Первые уроки игры на гитаре получил от солдат срочной службы в казарме, где, будучи сыном офицера, все время пропадал. Они же смастерили для него и первую «электруху»-самопал. Ее Кузьмин освоил уже в пять лет.

Зато сейчас, как у настоящего виртуоза и мультиинструменталиста, у него целая коллекция гитар от топовых производителей, цена на которые может достигать сотен тысяч долларов, до олдскульных «акустик» 60-х годов.

Детство в приграничных зонах сформировало и музыкальный вкус Кузьмина. Здесь не глушились западные музыкальные новинки — мечта всех меломанов Советского Союза того времени. Уже в шестом классе Кузьмин организовал свою первую музыкальную группу «Аэлита». Пели «Битлз», «Лед Зепелин», «Ролинг Стоунз». Чуть позже, когда поступил в музыкальное училище, научился играть еще и на флейте самостоятельно.

Тимур Ведерников

музыкант, продюсер

«Во-первых, у него очень интересная фразировка, так как он скрипач, флейтист, саксофонист и гитарист. Он очень любил играть с ручкой громкости, когда у тебя звук появляется без атаки».

Владимир Кузьмин

музыкант

«Я не знаю, как это происходит, просто с детства начал сочинять песни. Вдохновился сначала классической музыкой — Чайковским, Шопеном. Сначала пытаться писать классическую музыку. Потом, когда услышал «Битлз», «Роллинг Стоунз», стал играть на гитаре, начал сочинять уже поп- и рок-музыку. И это у меня привычка просто, я постоянно сочиняю что-то».

Так, один из своих бессмертных хитов «Сибирские морозы» Владимир Кузьмин написал буквально за 15 минут. Возвращаясь из США на родину.

Григорий Гладков

советский и российский композитор, певец, автор-исполнитель

«Когда произносишь эти два слова, Владимир Кузьмин, теплеет сердце у многих в нашей стране. Владимир Кузьмин вообще у русскоязычной аудитории всего мира. И у Владимира Кузьмина много хитов».

Но это было потом, а в свой первый профессиональный музыкальный коллектив — ВИА «Надежда», Кузьмин попал 1977 году. Через год он в в кузнице музыкальных кадров СССР «Самоцветы». А еще через год, в 1979-м, вместе с Александром Барыкиным Владимир Кузьмин собрал первый состав группы «Карнавал». Она феноменально быстро стала очень популярной в столице.

На обложке название «рок-группа» было невозможным, сродни бунтарству. Даже западные рок-исполнители именовались ВИА — вокально-инструментальный ансамбль. Но все изменилось в 1981 году. «Мелодия» выпустила дебютную пластинку «Карнавала». Это был исторический альбом, впервые здесь было написано именно «рок-группа»».

Но двум гениям было тесно в одном коллективе, и пути Барыкина с Кузьминым разошлись. В мае 1982 года уже известный в СССР музыкант Владимир Кузьмин создает новую рок-группу — «Динамик». Коллектив пришлось приписать к Ташкентскому цирку, а в графе «зарплата» поставить «кормовые для слонов». «Динамик» слышит не только весь СССР. Молодую группу, как «главный рок-ответ» Западу, допустили до первого в мире телемоста «Москва — Калифорния».

Правда, этот телемост в эфир Центрального телевидения так и не вышел. Но о группе заговорили. Звучание в стиле фьюжн на джазовой основе, и газета «Московский Комсомолец» объявляет «Динамик» лучшим ансамблем года. Минкульт, в свою очередь, начинает душить — за прозападное творчество и нетрудовые доходы. Именно тогда Кузьмин и превратил «Динамик» в безымянную аккомпанирующую группу, а сам стал солистом. Хитрый ход позволил группе существовать и дальше, так как сольным музыкантам можно было намного больше.

В 1984 году Кузьмин меняет музыкальный лагерь. Сначала пишет хит Алле Пугачевой для фестиваля Сан-Ремо, а после и сам с ней поет — уже песню Игоря Николаева. И хотя смена амплуа многим фанатам пришлась не по вкусу, армия поклонников в итоге все равно выросла.

Тимур Ведерников

музыкант, продюсер

«Кузьмин-то не изменил себе. Его песни — это все равно рок-баллады. То есть «Когда меня ты позовешь» — это рок-баллада. Это не попса даже по стилю. И «Сибирские морозы» — это рок-баллада. Большинство его песен — это рок-баллады, либо вполне себе рок-песни. Просто они стали популярными. Ведь слово «попса» от слова «поп», популярный».

Именно поэтому Владимир Кузьмин — один из немногих рок-музыкантов со званием народный артист России. Он играл с Полом Янгом, Джоном Бон Джови, Виктором Зинчуком.

Валерий Дидюля

белорусский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер

«Здравия душевного, телесного, красивых мелодий, новых песен — всех этих поздравлений я хочу пожелать замечательному мастеру, который показал нам очень интересный звук гитар, это блюзовое мышление, из скрипичной эстетики в гитарное. Это все Владимир Кузьмин».

В 1989 году он уехал в США. Записал там два альбома. Американские продюсеры признали их лучшими пластинками, которые когда-либо записывали русскоязычные музыканты. Но долго жить за границей Кузьмин не смог. Через пять лет ностальгия победила.

Григорий Гладков

советский и российский композитор, певец, автор-исполнитель