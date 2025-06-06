На какой войне дед Ангелы Меркель воевал против русских

Мы воспринимаем Ангелу Меркель, канцлера Германии, как стопроцентную немку. А как может быть иначе? Фрау канцлер, по фамилии Меркель, в девичестве Каснер, да еще и ведущая дела вверенного ей государства с такой немецкой обстоятельностью и педантичностью – кем она еще может быть?

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Но, оказывается, немецкая канцлерин имеет... польские корни.

Польский дед фрау Меркель

Отца Ангелы Доротеи Меркель звали Хорст Каснер. Он родился в 1926 году, изучал теологию в Гейдельберге и в Гамбурге, был лютеранским священником, некоторое время преподавал в колледже для пасторов. В войнах, развязанных Гитлером, по малолетству, а также по роду своей деятельности студент богословского факультета Гейдельбергского университета участия не принимал. Очевидно, что человеком он был вполне гражданским.

Чего не скажешь о дедушке Ангелы, отце Хорста. Его звали Людвик Казмерчак, он был поляком, уроженцем Познани. На свет Людвик появился в 1896 году, и этому событию предшествовала история в духе трогательной мелодрамы. Матушка Людвига, Анна Казмерчак, работала в Гнезно служанкой у некоего Людвика Войцеховского. Этот бессовестный Войцеховский обольстил бедную девушку, но жениться не пожелал. Анна, будучи беременной, перебралась из Гнезно в Познань. Здесь она нашла приют у некоего Рыхлицкого, тоже Людвика. Рыхлицкий взял бедную Анну в жены несмотря на то, что она имела незаконного ребенка. В этом браке было прижито еще несколько детей. Старший сын Анны так и остался с материнской фамилией, но имя получил Людвик – то ли в честь родного отца, то ли в честь отчима. Надо сказать, что и Анна, и ее сын, и муж – все были настоящими поляками, а стало быть, истыми католиками.

В 1915 году Людвик Казмерчак, которому исполнилось 19 лет, получил повестку на фронт. Где именно он воевал в период Первой мировой войны, неизвестно. Журналисты из газет «Выборча» (Польша) и «Вельт» (Германия), предпринявшие эти генеалогические изыскания, и предавшие гласности семейную историю фрау Меркель, предполагают, что Людвик сражался, скорее всего, на западном фронте. На восточный поляков, вроде бы, отправляли крайне редко.

Боевой путь Людвика Казмерчака проследить непросто, но один факт установить удалось доподлинно – в 1918 году он состоял в рядах «армии Галлера». Это военное соединение было создано властями Франции и стран Антанты из пленных поляков. Возглавил армию поляк Юзеф Галлер, намеревавшийся сражаться за независимость Польши с Германией и Россией.

В 1920 году грянула советско-польская война. Агрессия Польши, сумевшей ненадолго оккупировать Киев, Минск и Вильнюс, предрешила исход гражданской войны в нашей стране. Против поляков поднялось все население, включая изрядную часть белогвардейцев, перешедших на сторону Красной армии. Украину и Белоруссию освободили от оккупантов. В этом военном конфликте самое непосредственное участие принимало соединение Галлера. Так что дед фрау Меркель, вполне вероятно, воевал против нашей страны.

После войны Людвик остался в Берлине и онемечился, взяв фамилию Каснер. Вместе с фамилией Казмерчак было забыто и вероисповедание предков. Отец Ангелы Меркель был уже не католиком, а лютеранином.

Еще одна версия происхождения Меркель

Ничего странного в истории с польскими предками нет, в 30-е годы в Германии, стремясь к житейскому благополучию, онемечивались многие.

Однако, существует еще одна версия происхождения фрау Меркель, которую иначе как ерундой и не назовешь.

В ряде европейских газет, как можно прочесть в интернете, якобы появились анонимные расследования следующей теории: Ангела Меркель – дочь Гитлера. На свет она появилась в 1954 году, правда, Гитлер покончил с собой в 1945, но это неважно. Дело в том, что врачу Карлу Клаубергу, нацистскому преступнику, прославившемуся своими бесчеловечными опытами над женщинами в концлагерях, и осужденному за это, в период могущества Третьего Рейха пришла в голову мысль, что сперму фюрера следует сохранить для потомства. Драгоценная жидкость была собрана и заморожена. Опыты по искусственному оплодотворению женщин спермой Гитлера, проводились вплоть до 1945 года, и на этот счет имеются некие свидетельства. А уже после войны специалисты из ЦРУ якобы решили довести дело Клауберга до конца. Оплодотворена была младшая сестра Евы Браун по имени Маргарет. В результате родилась Ангела Доротея, которую передали в приемную семью.

Эта теория отчетливо отдает бредом, хотя бы потому, что первые успешные опыты по заморозке (консервации) спермы были сделаны лишь в 1949 году. Клауберг просто не смог бы сохранить семя Гитлера в жизнеспособном состоянии.

Появление подобной версии говорит лишь о том, что в Европе очень многие люди не любят фрау Меркель настолько, что готовы признать ее даже дочерью бесноватого фюрера.