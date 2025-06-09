Петр I: каким был первый российский император на самом деле

Чем значительнее и многограннее личность, тем больше мнений возникает на ее счет. Фигура Петра I рождала вокруг себя массу слухов еще при его жизни. О наследии первого российского императора по сей день спорят публицисты и историки. Попробуем разобраться, что из легенд об основателе Санкт-Петербурга правда, а что — вымысел. Подробнее — в материале MIR24.TV.

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Легенда №1. «Говорят, царь не настоящий!»: Петра подменили еще в младенчестве

Существует несколько версий подмены Петра-младенца. В основе каждой из них лежит попытка объяснить ярое «западничество» императора: «<лаговолит немцам — значит и сам немецкой породы». Никаких серьезных доказательств у данной легенды, разумеется, нет.

Петр I родился 30 мая (9 июня по григорианскому календарю) 1672 года в Москве и был младшим сыном царя Алексея Михайловича от второго брака с царицей Натальей Кирилловной, урожденной Нарышкиной. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс описывал Наталью Кирилловну как женщину «росту величавого, с черными глазами навыкате». Основываясь на этом описании, можно смело предположить, что Петр внешне походил на мать и уж явно никаким приемным «немчонком» не являлся.

Стоит сказать, что ветвь Нарышкиных появилась на российском царском древе в большей степени случайно. Наталья Кирилловна была дочерью мелкопоместных дворян и в детстве, мало отличавшемся от детства простых крестьянских ребятишек, вряд ли могла помыслить себя будущей царицей. Тем не менее ей посчастливилось воспитываться в доме своего дальнего родственника, боярина Артамона Матвеева, где, вероятнее всего, и состоялась ее первая (и судьбоносная) встреча с царем. Когда для овдовевшего в 40 лет Алексея Михайловича был устроен смотр невест, в «конкурсе» одержала безоговорочную победу юная, 19-летняя Наталья.

Несмотря на существенную разницу в возрасте, брак стал счастливым, но, увы, недолгим. Спустя 5 лет царя не стало, и для всего клана Нарышкиных начались тяжелые времена.

Легенда №2. Меншиков был единственным другом Петра, поэтому император прощал ему все

Сейчас имя Александра Даниловича Меншикова чаще всего ассоциируется с казнокрадством и превышением полномочий. Но, увы, мало кто помнит, что он сыграл большую роль в Полтавском сражении, руководил возведением Кронштадта, заложил Петропавловскую крепость. Дружба Петра I и Меншикова длилась без малого 40 лет.

«Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступления его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю… — говорил Петр — …а он мне и впредь нужен».

Император ценил ум, бесстрашие и интуицию Меншикова, прекрасно видя все его недостатки. Вспыльчивый, недоверчивый, но при этом умеющий оценить способности человека, Петр легко возвышал приближенных (хотя и так же легко мог предать их опале). Главными же людьми в жизни императора оставались верные друзья детства и юности. Верность — это вообще то, что было самым важным для Петра в человеке: слишком ярки были воспоминания о предательстве и вероломстве, ставшие причиной стрелецкого бунта (во время которого на глазах маленького Петра были убиты горячо любимые им родственники со стороны матери — представители клана Нарышкиных). Потому и ценил император своих «потешных ребяток» — детей из семей придворной знати, с которыми будущий царь строил свой первый игрушечный флот. Другом для Петра был и дьяк Никита Зотов, обучавший его в детстве.

Еще двух близких друзей, будущих сподвижников, подарил Петру знаменитый Кукуй — Немецкая слобода, находившаяся неподалеку от летней резиденции царя Алексея Михайловича, села Преображенского. Во времена юности Петра Немецкая слобода представляла собой вовсе не бесконечные трактиры и публичные дома, как пытаются представить создатели мифов. Это был настоящий уютный городок с прямыми улицами, аллеями и набережными, опрятными домиками в европейском стиле. Слобода была населена в основном военными. Здесь Петр познакомился с Францем Лефортом (будущим адмиралом русского флота, одним из главных командующих во время Азовских походов) и Патриком Гордоном (военачальником, автором знаменитого дневника — ценнейшего источника многих сведений о петровском времени).

Легенда №3. «Самый-самый» император

По отношению к первому российскому императору часто применяют слово «самый»: самый высокий, самый сильный, самый пьющий... В действительности о точном росте Петра не осталось свидетельств. Сохранившаяся одежда не поражает воображение посетителей музеев своими размерами. При этом в домике Петра (в нем царь жил с 1703 по 1708 годы) сохранилась отметка, согласно которой его рост превышал 2 метра. В любом случае нужно учитывать параметры современников Петра: для среднестатистического человека начала XVIII века он однозначно казался очень высоким.

Василий Ключевский

Историк

«Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять, — писал историк Василий Ключевский. — Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине».

А вот отношения с алкоголем у Петра I действительно были непростыми. С «Ивашкой Хмельницким» (так царь называл выпивку) он встречался часто. По воспоминаниям датского посланника Юста Юля, сам Петр говорил ему, что во время празднования заключения Ништадтского мира со Швецией выпил 36 стаканов вина. При этом многие свидетели пиров отмечали, что в отличие от приближенных, после таких застолий царь на утром никогда не «болел».

Не вымысел и физическая выносливость Петра. Так, известно, что прочность подков он проверял собственноручно (в прямом смысле этого слова): если у императора получалось скрутить подкову руками, то она считалась негодной, если нет — ее можно было ставить лошади.

Легенда №4. «...На троне вечный был работник»

Согласно современным исследованиям, многозадачность убивает продуктивность. Возможно, поэтому нам трудно представить, что один человек на самом деле был, как писал А.С. Пушкин, «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник».

Тем не менее иностранный посол, побывавший в Петербурге в 1713 году, так описывал рабочий день Петра:

«Государь встает очень рано, так что в три и четыре часа утра присутствует в Тайном совете. Потом идет на верфь, где смотрит за постройкой кораблей и даже сам работает, зная это мастерство превосходно. В девять или десять часов занимается токарной работой, в которой так искусен, что решительно ни одному художнику не уступит. В одиннадцать часов кушает, но не любит прохлаждаться за столом, а после обеда, отдохнув немного по русскому обычаю, идет опять смотреть какую-либо постройку или другую работу».

Достоверно известно, что император освоил 14 профессий, от слесаря и кузнеца до часовщика и топографа. И лишь одно ремесло осталось неподвластным: плетение лаптей.

Легенда №5 Иностранные технологии на русской почве

Противники европейских реформ Петра I утверждали, что Россия утрачивает свой национальный дух, буквально «распродается» иностранцам. Эти слухи привели к тому, что в наше время многим кажется, что правление Петра — это эпоха засилья немцев.

На самом же деле иностранные специалисты были необходимы императору в первую очередь для строительства флота. Российский флот создавался практически с нуля, и без зарубежного опыта в этом деле было не обойтись. Но во всех остальных отраслях ситуация складывалась иначе. Так, например, из 215 судей и высших чиновников коллегий насчитывалось только 30 иностранцев.

При этом мудрая политика Петра в отношении иноземных специалистов способствовала тому, что они действительно служили на благо России. Например, под началом немецкого инженера Вильгельма де Геннина осуществлялось строительство оружейных и пороховых заводов в Санкт-Петербурге и Карелии, а немецкий архитектор Вильгельм Кирштенштейн и французский инженер Ламбер де Герен составили архитектурные планы Петропавловской крепости. Так что деятельность иностранцев в России вовсе не ограничивалась пивоварением и литьем пушек.