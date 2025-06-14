Моряк Попай из Миннесоты: как армрестлер с гигантскими руками стал звездой

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Обследования и диагноз врачей

Рождение в семье Дейбов малыша Джеффа стало счастливым событием. Он словно в сказке рос не по дням, а по часам. Но вскоре мать мальчика забила вполне обоснованную тревогу: маленький Джефф был слишком рукаст, силён и легко ломал любые игрушки.

Обеспокоенные родители срочно повезли сына в клинику Мэйо – известный в мире медицинский центр. Вначале врачи пугали бедную маму, что, возможно, Джефф страдает гигантизмом и слоновой болезнью.

Однако ведущие эксперты по здравоохранению в университете города Миннесоты США после тщательных исследований пришли к однозначному выводу: ребёнок абсолютно здоров. Правда, объяснить этот феномен с точки зрения науки они так и не смогли.

Жизнь в школьные годы

В родном городе Стейси необыкновенный мальчик пользовался среди жителей определённой популярностью. С каждым годом его руки становились всё больше и больше, а предплечья – мощнее. В старших классах Джеффа Дэйба уже называли моряком Попаем – по имени знаменитого персонажа американских мультфильмов и комиксов.

И надо сказать, что ему мог бы позавидовать даже прославленный русский богатырь Иван Поддубный. Объём каждого предплечья могучего американца составлял 49 см. Этот показатель был немногим выше, чем у именитого борца. Немудрено, что при огромном росте и с такими ручищами, смахивающими на медвежьи лапы, Джефф выбрал силовой вид спорта – армрестлинг.

«Мой сосед Боб предложил мне заняться армрестлингом, и он стал первым, кого я победил. А я был ещё совсем ребёнком! На первом же турнире я обыграл всех мальчишек», – рассказывал силач.

Первые успехи в армрестлинге и первая травма

Первые успехи пришлись на 80-е годы. Дэйб легко, играючи побеждал соперников и быстро завоевал славу в Америке. И тут случилась беда, виновником которой он до сих пор считает только самого себя.

В 1986 году Джефф получил серьёзную травму правого предплечья. Причина была одна: его слабая техническая оснащённость в правилах борьбы на руках. В армрестлинге часто случается, когда мастеровитый подготовленный спортсмен уверенно побеждает новичков-гигантов. Вот жертвой своей самонадеянности и стал Джефф, в одном из матчей он и получил травму. Да такую, что в большой спорт Джефф Дэйб вернулся только в 2012 году. И бороться с соперниками он теперь мог лишь левой рукой.

Звезда армрестлинга и его фирменный приём «Анаконда»

Джефф учёл ошибки прошлого. Он досконально изучил методики известных армрестлеров, стал работать со специальными снарядами. Дэйб сколотил собственными руками стол для тренировок. И когда пришло время, почувствовав себя в прежней форме, он начал участвовать в различных соревнованиях. Теперь Джефф вновь был грозен для любого спортсмена.

Послужной список мистера Огромные Руки довольно богат. Джефф дважды был чемпионом Северной Америки, а в 2021 году стал сильнейшим на первенстве мира Международной федерации армрестлинга.

За «крюк», который был излюбленным приёмом, буквально давящим на соперника с тяжестью бульдозера, его уважительно прозвали Анакондой.

Армрестлинг как увлечение

Армрестлинг, по мнению Джеффа, это занятие, скорее всего, для души. Он не гонится за высокими спортивными достижениями и выступает по большей части у себя на родине.

Дэйб как-то признался:

«Я домосед. Мне не по душе летать по всему миру, растрачивая деньги из семейного бюджета. К тому же постоянные травмы и перегрузки не идут на пользу здоровью».

Джефф – простой американец. Как говорят о нём соседи, – трудяга. Он постоянно занят работами по хозяйству на ферме, возится с тяжёлой сельскохозяйственной техникой, обрабатывает землю на участке.

Нередко вместо молотка пользуется своим «стальным кулаком», лихо вколачивая гвозди в доски, которыми обкладывает новую пристройку. И, к полному восхищению соседей, легко пальцами закручивает гайки в железных механизмах.

«Мне нравится делать это ради развлечения, но я хотел бы попасть в четвёрку лучших. Сейчас я особо не тренируюсь. Я использую ленту, прикреплённую к дверной ручке, и тяну её, пока смотрю телевизор, а также трубу с верёвкой и грузом на ней. Но это не часто. Мне и так хватает работы на ферме! И мне просто нравится уметь постоять за себя».

Джефф Дэйб сейчас

Первая школьная любовь Джеффа – миловидная Джина — стала его женой. Они вместе не один десяток лет. Кстати, трое детей Дэйба не унаследовали уникальных отцовских качеств. Впрочем, Джефф несказанно рад этому. В глубине души ему всегда хотелось не иметь славы, а наслаждаться лишь обычными земными радостями. Популярность, по мнению мистера Огромные Руки, часто мешает человеку оставаться самим собой и заставляет невольно подчиняться правилам окружающего общества.

Добродушный характер Джеффа Дэйба никак не вяжется с его внушительной фигурой и немного пугающей внешностью. Поэтому он с с улыбкой вспоминает каждый свой визит в кафе или ресторанчик:

«Бармены всегда с опаской наливают мне спиртное, думая, что меня накроет и по заведению начнут летать столы и стулья. Но я мирный человек, несмотря на свой грозный вид».

Хотя всем в округе давно известно: Джефф даже мухи не обидит – он никогда не использовал феноменальную природную силу для защиты.

1 июня Дэйбу исполнился 61 год. Он не потерял былую форму и продолжает выступать на соревнованиях по армрестлингу. А ещё Джефф обожает путешествовать по миру вместе с любимой женой Джиной.