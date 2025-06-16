Почему казненный казачий атаман навсегда остался в памяти народа

О значимости того или иного события далеких времен историки судят по тому, насколько оно осталось в памяти народа. Если попало в сказки, былины, песни, поговорки – то значит произвело на современников сильное впечатление. Мы много про кого можем сказать, что он запомнился и вошел в фольклор, но никто из них не сможет обойти Стеньку Разина.

© В. Суриков «Степан Разин»

Степан Тимофеевич Разин – вот так его величали в народе. А Стенькой называли перепуганные царские чиновники да бояре. И это не был какой-то оборванец, а очень солидный, степенный, всеми уважаемый казак. Атаманом стал в силу своего военного и организаторского таланта, при этом прослыл великолепным дипломатом, что признавало и правительство.

Родился Степан Разин около 1630 года, но точная дата так и осталась для всех загадкой. По одной из версий в станице Зимовейская, по другой – в Черкасске. Крестным был сам глава «домовитых казаков» Корнила Яковлев. Родной отец Тимофей Разя — из воронежских крестьян. В какой-то момент ушел на Дон, к казакам. Причина тоже не ясна, но можно предположить, что это могли быть беспробудная бедность или притеснения от помещиков или чиновников.

А вот среди казаков Тимофей очень быстро «раскрылся», выяснилось, что это рачительный хозяин, быстро стал «домовитым», что означало довольно состоятельным. Тут надо сказать, что казаки вплоть до конца XVII века хлеб не сеяли, поскольку считали, что вместе с пашней придет и крепостное право. Скот, огород держали, а все необходимое добывали в военных походах.

Тимофей такие походы практически не пропускал. После одного из них привез пленную турчанку. Вот она-то и стала матерью трех его сыновей – Ивана, Степана и Фрола. Дети тоже стали уважаемыми людьми, Иван даже казачий отряд во время русско-польской войны возглавлял.

Степан также выбился в атаманы. Он неоднократно бывал в Москве в составе казачьих делегаций, вел переговоры с боярами. Известно, что совершал паломничество в Соловецкий монастырь.

Прославился своими дипломатическими способностями. Во время одного похода казаков «за зипунами» в Астрахани чуть было не разгорелся острый конфликт с царскими властями – все же разбойничали ведь казачки. Дело шло к вооруженной стычке, в которой шансов остаться в живых у казаков не было. Разин смог не только «уболтать» местного воеводу Львова, но и уехал от него с подарком – иконой Богородицы.

© Портрет Разина в немецкой хронике

Широко известен случай, когда Степан Разин примирил между собой два народа. Как-то случился острый конфликт между калмыками и ногайскими татарами: дело чуть не дошло до взаимной резни. Разин взялся быть посредником и так это дело уладил, что обе стороны разошлись довольные.

Надо сказать, что Разин обладал очень солидной внешностью. Голландец Ян Стрейс, который с ним общался в Астрахани, описывал Степана Тимофеевича как высокого и степенного мужчину лет 40 с высокомерным выражением лица. При этом из общей массы казаков он вроде бы никак не выделялся — в той же одежде, схожее поведение. По словам Стрейса, его вообще невозможно было бы отличить от остальных, если бы при обращении к Разину казаки не падали на колени с восклицанием «батько».

Донские казаки не были сбродом, постоянные походы делали их отличными воинами и царское правительство активно пользовалось услугами формирующегося сословия. А поскольку «воля» была самым главным условием службы казака, то они обладали определенными привилегиями. Одним из таких было право в любой момент покинуть царскую армию, если казаки считали, что их как-то ущемляют.

Старший брат Степана Иван был атаманом казаков, которые участвовали в русско-польской войне. В какой-то момент действия царских воевод показались неприемлемыми, и они покинули войско. По существующему договору с казаками и установившемуся обычаю они имели на это полное право.

Однако воевода Юрий Долгорукий взбесился от этого известия, догнал Ивана Разина и обвинил в дезертирстве. И тут же приговорил его и казаков к смерти. Приговор был исполнен.

Гибель брата произвела ошеломляющие впечатление на Степана Разина. С этого момента возненавидел всех бояр и царских чиновников. Весной 1667 года он начинает потихоньку собирать свое войско, вскоре набралось две тысячи человек. Действовали в притоках Волги, грабили проплывавшие суда.

Царские власти в этот момент не видели признаков бунта – обычные казачьи грабежи. Дело неприятное, поганое, но ничего необычного. Но однажды разинцы в деревне Черный Яр совершенно безжалостно расправились со стрельцами, выпустили всех заключенных из местной тюрьмы и ушли на Яик (река Урал). Вот тут стало понятно, что случилось нечто чрезвычайное.

© Портрет Степана Разина работы неизвестного художника

А почва для взрыва в стране была. Мы привыкли думать, что крепостное право на Руси было всегда. Но это не так! Оно появилось лишь в 1649 году после принятия Уложения Алексея Михайловича. Вот только тогда всем крестьянам запретили менять место жительства и помещиков. Это вызвало громадное недовольство, то и дело возникали бунты. Но пока они были локальными, царские власти их относительно легко подавляли.

Но теперь у народа появился вождь – харизматичный, авторитетный, талантливый. И люди потянулись к нему. Казаки составили костяк войска Разина, но побежали также крестьяне, народы Поволжья и Урала. Началась Крестьянская война 1670-1671 (1667-1671) годов под предводительством Степана Разина.

Ее этапами были Персидский поход, а потом война уже на собственно территории Русского царства, победы и поражение от войска воеводы князя Ю. Барятинского 3 (13) октября 1670 года под Симбирском. Возвращение на Дон и попытки собрать новое войско в Кагальницком городке.

К этому моменту домовитые казаки решили, что действия Разина вредят всему сословию – царское правительство может и вовсе ликвидировать казачество или сильно урезать его права. Они собрали свое войско и 13 (23) апреля 1671 года штурмом взяли Кагальницкий городок. Предводителя восстания и его брата Фрола арестовал крестный отец Степана Разина Корнила Яковлев и выдал царским властям.

16 июня 1671 года по новому стилю приговоренный к четвертованию «вор и разбойник» Разин был казнен на Болотной площади в Москве. Но навсегда остался в памяти народа как Степан Тимофеевич.