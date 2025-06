Умерла американская певица Патти Дрю

Скончалась Патти Дрю, американская поп-певица. У Дрю был хоть и кратковременный, но заметный успех в 1960-х.

О кончине артистки сообщает портал, посвященный R&B и соул-музыке. В некрологе ресурса Патти помечена как легенда. Детали ее смерти не приводятся.

Патти Дрю родилась в 1944 году. Выросла в Теннеси и Иллинойсе. Пела со своими сестрами в церковном хоре, где их и услышал сотрудник Capitol Records - последовал контракт.

Проекту придумали название Drew-Vels. Дебютный сингл - Tell Him (не путать с Tell Him группы The Exciters ), ставший хитом в 1964-м и попавший в поп-чарт Billboard.

Два последующих сингла группы - также в 1964 году - хорошо продавались в Чикаго: это It's My Time и I've Known. К 1965 году коллектив распался, и Дрю заключила контракт уже как сольная исполнительница.

На счету певицы четыре альбома в 1967-1969 гг. и восемь синглов, пять из которых побывали в "горячей сотне" Billboard.