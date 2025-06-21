Что случилось с лидерами соцстран после развала СССР

Что стало с руководителями соцстран, после того как они свернули с социалистического пути.

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Будущий руководитель ГДР Эрих Хонеккер родился 25 августа 1912 года в небольшом немецком городке Нойкирхен в семье горняка. Его отец был членом сначала социал-демократической, а после, коммунистической партии. Поэтому Эриха с детства воспитывали в коммунистических идеалах. Среднее образование он получил в Московской международной ленинской школе, после которой вступил в Коммунистическую партию Германии.

Пожалуй, именно Хонекерра можно назвать создателем Берлинской стены – 13 августа 1961 года он лично руководил ее возведением. Своему «дитя» он пророчествовал долгие годы: Стена простоит еще сто лет, пока не будут устранены причины, обусловившие ее возведение». Спустя десять лет его назначили генеральным секретарем ЦК СЕПГ. При нем режим в ГДР был намного жестче, чем в Польше, Чехословакии или Венгрии.

Эрих был убежденным коммунистом и верным другом СССР. Во время его встреч с Брежневым руководители государств целовались трижды, что породило потом немало анекдотов, как в Союзе, так и в ГДР. С падением Берлинской стены и объединением Германии, Эрих попросил убежища именно у Союза, ведь на Родине ему грозила политическая расправа за расстрел людей, пытавшихся пересечь стену. Но с падением СССР о старой дружбе в Москве позабыли, попросив Эриха срочно покинуть страну. Опальному лидеру удалось отыскать убежище в посольстве Чили в Москве.

Впоследствии он эмигрировал в Южную Америку, где и окончил свою жизнь, оставаясь до конца верным своим коммунистическим идеалам.

Будущий лидер Польской Народной Республики – Войцех Ярузельский с детства впитывал антироссийские настроения. Как сам он потом рассказывал в интервью журналистке Ариадне Рокоссовской, его дед принимал участие в январском восстании 1863 года, провел несколько лет в сибирской ссылке, отец сражался в польско-большевистской войне. После присоединения Литвы к СССР его семью вывезли в Сибирь «словно скот». Как ни парадоксально, именно там Войцех и другие депортированные люди «узнали и полюбили простых русских людей». Потом всех объединила война против общего врага.

После длительной военной и политической карьеры в 1969 году Войцлех был назначен министром обороны Польши, в 1989 стал вторым президентом Польской Народной Республики и первым президентом посткоммунистической Республики Польши. Впоследствии, о нем не раз вспоминали как об интеллигентном человеке, который, по словам экс-президента Польши Александра Квасьневского, «старался как можно лучше служить своей стране».

Но переломная эпоха ломала не только страны, но и жизни. После мирного «переворота» в стране и прихода к власти лидера оппозиционной партии «Солидарности» Леха Валенса, Ярузельскому предъявили обвинение в совершении преступлений в годы «коммунистического режима» — в частности, во введении военного положения в Польше в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года, в разгар антиправительственных выступлений все той же «Солидарности». До прихода к власти «Гражданской платформы» генерал находился в опале. Его даже лишили государственной награды «Крест ссыльных в Сибирь». Точнее, он сам ее вернул после заявления канцелярии Леха Качинского, о том, что он получил ее незаслуженно.

В августе 2011 года, в связи с состоянием здоровья, суд исключил Ярузельского из состава участников процесса по делу о введении военного положения. Только генералу не удалось насладиться свободной жизнью. В начале 2014 года он перенёс инсульт и умер 24 мая.

Николае Чаушеску называли «румынским Сталиным». Параллели действительно налицо. Во многом, даже в фактах биографии. Чаушеску родился в крестьянской семье 26 января 1918 года. Из десяти детей в семье он был третьим. Семья жила бедно — в доме из трёх маленьких комнат, где не было даже электричества. Поэтому, когда в мастерской у сапожника он познакомился с коммунистическими идеями, Николае увлекся ими настолько, что вплоть до 1944 года на свободе он находился гораздо реже, чем сидел в тюрьмах и лагерях. 23 августа 1944 года, когда был низложен и арестован прогермански настроенный премьер-министр Румынии Ион Антонеску, Чаушеску совершил побег из тюрьмы. 30 декабря 1947 года в Румынии была упразднена монархия, и Чаушеску стал республиканским министром сельского хозяйства.

Проводя коллективизацию, он лично расстреливал слишком строптивых сельчан. Тем не менее, ратующий за самостоятельную политику Румынии, Чаушеску добился невероятной популярности в стране. В декабре 1967 года его избрали главой государства на место скончавшегося от рака Георгиу-Дежа.

Будучи ярым сталинистом, Чаушеску не принял политику Хрущева, и взял курс на ухудшение отношений с СССР и сближение со странами Западного блока. В это же время в Румынии повсеместно вводился культ личности Чаушеску и ужесточались репрессии. Очевидно, румынский лидер действительно решил стать «вторым Сталином» коммунистического мира.

В конце концов «завинчивание гаек» привело к восстанию венгров в Тимишоаре, а потом и к общей антикоммунистической революции. Чуашеску попытался скрыться, но был задержан вместе с женой в городе Тырговиште. Наспех организованный чрезвычайный революционный трибунал предъявил обвинения: в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа и подрыве национальной экономики. Его казнили в день объявления приговора, 25 марта 1989 года.

Где в Европе ностальгируют по социалистическому режиме, так это в Венгрии. Руководитель Венгерской народной республики Янош Кадар скорее был сторонником НЭПа, нежели централизованного планирования. Он предоставил государственным предприятием финансовую самостоятельность, что сохранило в стране рыночные отношения. Его «гуляш-коммунизм», получил свое название от того, что жители Венгрии могли спокойно позволить себе национальное мясное блюдо каждый день. В годы руководства ВНР Яношем Кадаром страна вышла на первое место в Европе по производству пшеницы и мяса из расчёта на душу населения, и на второе — по количеству яиц. В отличие от других стран социалистического блока, которые часто испытывали дефицит товаров.

Возможности частичной рыночной экономики, базирующиеся на государственно-кооперативной собственности, исчерпали себя только в 1970-м году. Но они дали Венгрии тот базис для перехода к свободным рыночным отношениям, которого не было у других социалистических стран. Венгерская «Перестройка» прошла мягко. Янош Кадар был смещен со всех своих постов в мае 1988 года, передав управление партией Карою Гросу. Он умер спустя год. Но даже после его смерти и свержения старой системы, венгры вспоминают его добрым словом и любят поностальгировать по временам правления Кадара. Согласно последним опросам, около 75% жителей считают Яноша лучшим главой государства за всю его историю.