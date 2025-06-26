Как летчик-космонавт СССР № 10 помог напарнику совершить исторический подвиг

"Внимание! Человек вышел в космическое пространство!" - эти ликующие слова командира корабля "Восход-2" Павла Беляева 18 марта 1965 года передали все радиостанции мира, когда космонавт Алексей Леонов первым в истории шагнул в открытый космос. Леонов покинул корабль через 1 час 35 минут после старта "Восхода-2". Выход начался на втором витке и длился всего 12 минут 9 секунд. Но эти минуты перевернули все представления о возможно и невозможном.

Леонов находился в свободном плавании, удалялся от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и наблюдений. Все его действия контролировал командир Павел Беляев, летчик-космонавт СССР № 10.

В 2020 году "Роскосмос" опубликовал некоторые рассекреченные исторические документы, которые посвящены первому выходу в открытый космос. Безусловно, огромный интерес вызывает бортовой журнал космического корабля "Восход- 2". Ценность, как отмечают специалисты, представляет не только содержание, но и оформление: он написан от руки, карандашом и авторучкой, содержит записи, которые были сделаны Беляевым и Леоновым в полете.

Девизом Павла Беляева были слова: "При упорстве и настойчивости можно добиться всего". И он следовал им по жизни. И в том историческом и единственном для себя полете в космос тоже.

На заключительном этапе полета, когда вышла из строя система ориентации корабля "Восход-2" и стала невозможной посадка в автоматическом режиме, именно командир вручную сориентировал корабль и включил тормозную двигательную установку. Впервые в мировой пилотируемой космонавтике! Оба космонавта остались живы. Посадка произошла в нерасчетном районе: их обнаружили через четыре часа, но из-за глубокого снега эвакуировали только через двое суток...

На момент поступления в первый отряд космонавтов Павел Беляев был самый "старый": 34 года. Единственный участник войны - летчиком-истребителем сражался в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Тихоокеанского флота. Рассказывают, что к нему единственному из всего состава первого отряда товарищи обращались по имени-отчеству.

И в авиации, и в космосе он был суперпрофессионалом, с большой буквы. Никогда и ничего не боялся, даже в самых экстремальных ситуациях сохранял хладнокровие. А еще, по признанию всех, кто его знал, был скромнейшим человеком, который никогда не бил себя в грудь и не пользовался служебным положением. Но который стал одним из подлинных символов космической эпохи.

После полета в марте 1965 года Павел Иванович продолжал готовиться к новым космическим миссиям, однако помешали проблемы со здоровьем. С ними оказалось бороться сложнее.

Павел Беляев ушел из жизни очень рано - в 44 года. Несмотря на короткую жизнь, он оставил яркий след в истории космонавтики. Его имя носят кратер на Луне, малая планета "Belyaev", улицы, школы и музеи.