Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного актера

«Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь», - этой фразы не было в сценарии фильма «Мимино», ее Рубик джан добавил сам. Он стеснялся своей внешности, а его любила вся советская страна и называла исключительно уменьшительно-ласкательно Фрунзик, а не как в паспорте Фрунзе Мушегович Мкртчян. На этой неделе ему исполнилось бы 95. О судьбе по-настоящему народного артиста корреспондент «МИР 24» Дмитрий Горкин.Этого эпизода в фильме Георгия Данелия могло и не быть. Все, что творилось на съемочной площадке, чистая импровизация. Фрунзик Мкртчян сам предложил режиссеру сцену со шпагатом. Сделали несколько дублей, но в решающий момент Фрунзик бился головой об пол. Тогда режиссер попросил Бубу выдернуть платок из-под носа у Мкртчяна. Этот дубль и вошел в картину.

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«И армяне накрыли стол где-то в углу. И хорошенько мы выпили с Фрунзиком там. Потом Данелия сказал: актеры в кадр. И этот номер начался», - рассказывал певец, автор песен, актер, кинорежиссер, сценарист Вахтанг Кикабидзе.

Сначала в сценарии не было никакого армянского шофера, а был «тбилисский русский», роль которого должен был сыграть Евгений Леонов. Но худсовет такого героя забраковал. Так появился армянский шофер Рубик джан, а вместо крошечного эпизода едва ли не основная линия всей картины.

После этого фильма его в шутку стали называть главным киноармянином СССР. Его везде узнавали и ждали. Он мог отправиться на гастроли в другую страну и не потратить там ни рубля. Всегда находились земляки, которые мгновенно решали все проблемы артиста. Поэтому на съемки совместного советско-индийского фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» в Индию Мкртчян тоже прилетел практически в одном плаще. Но в Бомбее его никто не встретил армян там не оказалось.

«Армян нет, никто не может ему помочь. Он плащ начал продавать. Это было очень забавно. Я сам старался продать его плащ», - поделился сценарист фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Борис Сааков.

Его родители были беженцами из Турции, которые в детстве спаслись от геноцида армян в 1915 году и выросли в детдоме Ленинакана, ныне Гюмри. Здесь же родился и сам Фрунзик. За необычную внешность мальчика дразнили сверстники, он ее тоже стеснялся. Но именно она определила путь в жизни. От обидчиков часто прятался в местном театре.

«Он рассказывал, что работал грузчиком, мыл сцену, а вечером в массовке выходил. Для него это было счастье, как он говорил: «Я стою на сцене, и все зрители мне аплодируют», - рассказала заслуженная артистка России Наталья Дрожжина.

Затем были Ереванский театральный институт, он так понравился приемной комиссии, что сразу зачислили на второй курс. Но, оказалось, что нравился не всем.

Наталья Дрожжина

заслуженная артистка России:

«На него стали обращать внимание девочки театрального института. Но он влюбился в одну Джулию. Он ее звал Джульетта. Она была очень красивая, но родители были против него. И свадьба не состоялась».

Потом были маленькие роли в кино. Первая большая досталась в 1960 году, Мкртчян сыграл в комедии «Парни музкоманды». Фильм имел огромный успех. Правда, только в Армении. А первая всесоюзная слава пришла лишь в 36 лет, когда армянского актера приметил Ролан Быков и взял на роль подручного Бармалея в свой фильм «Айболит-66». Именно Быков предложил Мкртчяна Георгию Данелии в комедию «33». После этой роли Данелия пригласит артиста на эпизодическую, но яркую роль турка-контрабандиста в «Не горюй!».

После выхода на экран «Кавказской пленницы» в Армении ленту стали называть «Фрунзикова племянница». Его экранную супругу сыграла настоящая жена Донара Пилосян. Фрунзик лично просил Леонида Гайдая найти в фильме хоть какую-нибудь роль. В браке у Фрунзика и Донары родились дочь Нуне и сын Вазген. Но семейное счастье продлилось недолго. У Донары все чаще проявлялись вспышки ярости и неконтролируемой ревности. Она даже могла приехать на съемки и сорвать их. Врачи диагностировали тяжелое психическое заболевание и уговорили положить женщину в больницу, из которой она уже не вышла. Забота о маленьких детях полностью легла на плечи Фрунзика. Чтобы больше уделять времени детям, Мкртчян стал реже сниматься в кино. Но при этом оставался все таким же открытым.

Эдвард Погосян

бывший директор Гюмрийского театра имени Ачемяна, близкий друг Фрунзика Мкртчяна:

«Он помогал всем. Всегда. Без исключения. Если к нему кто-то обращался, он никогда не отказывал. Всегда решал вопросы. И делал это с душой».

Дмитрий Горкин

корреспондент:

«Многие знаковые места, где снимали «Мимино», на сегодня претерпели сильные изменения, гостиницу «Россия и вовсе снесли. Но этот двор любители советского кинематографа узнают всегда. Эпизод с продажей покрышки снимался на фоне того самого дома, где жила Надя Шевелева в не менее любимой новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром…» Но это уже совсем другая история».

Фрунзик продолжал мечтать о семейном счастье. Третья жена Тамара Оганесян дочь председателя Союза писателей Армении. Моложе его на 25 лет. Они расписались в 1982 году и на съемки фильма «Одиноким предоставляется общежитие уже приехали вместе. В этой картине у героя Фрунзика все налаживается. В жизни же снова не сложилось: развелись через несколько лет. На людях он по-прежнему оставался веселым и искрометным. В отличие от своих комедийных героев, сам Фрунзик переживал трагедию. Последней каплей стала болезнь сына.

«Он отвез его даже во Францию, для того, чтобы показать врачам. Была такая возможность. Может быть, здесь врачи не понимают. И ему сказали, что это наследственная болезнь шизофрения», - рассказала Наталья Дрожжина.

В последние годы жизни он занимался созданием своего театра в Армении. Ставил спектакли. Здесь, на родине, Фрунзика считали настоящим национальным героем. Мкртчян за годы служения театру и кино был удостоен званий народного артиста СССР, а еще родной Армянской ССР, заслуженного артиста братской Грузинской и даже Дагестанской республик.

Эдвард Погосян

бывший директор Гюмрийского театра имени Ачемяна, близкий друг Фрунзика Мкртчяна:

«Его часто спрашивали: «Есть ли у тебя мечта?» Он отвечал: «Есть. Даже две». Первая, чтобы хоть раз у него попросили паспорт или водительские права. Даже билеты на самолет мы не всегда покупали: его просто везде узнавали. Вторая мечта — иметь хорошую семью. Но, увы, с этим не получилось».

Несмотря на личную трагедию, Фрунзик Мкртчян дарил людям радость и счастье своими ролями в кино и театре. И продолжает это делать даже спустя полвека.