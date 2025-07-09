Николай Шереметев – самый добросердечный граф России

Даже тот, кто никогда не был в Москве, прекрасно знает такие названия как Останкино, Кусково, институт скорой помощи им. Склифосовского. Объединяет их все имя одного человека, который прочно вошел в историю России и прославился покровительством театру, искусству и безграничной благотворительностью. Это – граф Николай Шереметев.

© Н. Аргунов «Портрет графа Николая Шереметева», 1798 г.

Конечно, больше всего граф известен своим экстравагантным для своей эпохи поступком – женитьбой на крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. В принципе, в такой связи не было ничего необычного — тот же батюшка, старый граф Петр Борисович, тоже имел немало внебрачных детей от своих крепостных девиц. Как и многие помещики.

Но Шереметев именно женился, и потом в память о супруге сделал очень много доброго для страны. Да и сама женитьба стала возможной только благодаря характеру Николая Петровича, который никак не ассоциировался с нравами помещиков того времени.

Родился Николай Шереметев 28 июня (9 июля) 1751 года в Санкт-Петербурге и приходился внуком знаменитому сподвижнику Петра I фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. Матушка Мария Алексеевна была дочерью канцлера Алексея Черкасского.

Любовь к театру и искусству возникла не на пустом месте. Уже его отец, Петр Борисович, собрал большую коллекцию живописи и скульптуры. Этот, весьма богатый человек, буквально экономил на себе, чтобы приобрести понравившееся произведение. Очень любил театр — постановки под его руководством считались лучшими в России того времени, великолепно оформленные художественно. Их посещала Екатерина II и многие другие высокопоставленные гости.

Завсегдатаем стал цесаревич Павел – так Николай познакомился с будущим императором, и молодых людей связала самая искренняя дружба. А поскольку Шереметев-младший уже с детства проявил тягу к искусству, то постоянно пропадал за кулисами. В какой-то момент даже сам вышел на сцену. А еще он играл на многих музыкальных инструментах – фортепиано, скрипке, мог дирижировать оркестром.

Так что по военному делу, как знаменитый дед, не пошел, хотя еще с детства был записан в армию. А отправился на учебу в Европу, где долгое время провел в лучшем на то время Лейденском университете в Германии. А потом изучал сценическое и декорационное дело в Голландии, Франции, Швейцарии и Англии. Даже балету обучился.

Так что к моменту возвращения в Россию стал большим специалистом в области искусств. Смерть отца и получение гигантского состояния позволили сразу приступить к реализации планов в этой области. Николай Петрович в первую очередь строит новый театр в своем имении в Кусково.

В свою труппу он уже принимает не просто всех желающих, а проводит отбор по таланту. Всем своим актерам всегда нанимал самых лучших педагогов. На декорации денег не жалел. Так что не удивительно, что скоро Шереметевский театр стал самым заметным явлением в культурной жизни страны.

Но одним Кусково Шереметев не ограничился. Как знаток архитектуры Николай Петрович строит на свои деньги дома в Гатчине и Павловске. Он строит театры в Маркове, и самый знаменитый – в Останкино. Усадьба в Останкино вообще станет практически вторым Эрмитажем – там будет собрана уникальная коллекция живописи, скульптуры, фарфора.

Но не надо думать, что Шереметев только искусством и занимался. По возвращении из Европы он много времени отдавал и государственной службе. Был директором Московского дворянского банка, директором Пажеского корпуса, сенатором. Но наибольшее удовольствие доставила служба директором императорских театров. Высшей точкой карьеры стала должность обер-гофмаршала, когда императором стал его друг Павел I.

Но театр – главное в жизни. С кончиной Павла Петровича он покидает госслужбу и полностью отдает себя этому увлечению. Вот тогда и происходит тот самый знаменитый роман с Прасковьей Жемчуговой. Вообще-то ее фамилия была Ковалёва, но в театре Шереметева всем артистам давали псевдонимы по драгоценным камням – Гранатова, Изумрудова, Сердоликов. Прасковья вот стала Жемчуговой.

© Н. Аргунов "Портрет Прасковьи Жемчуговой"

Это не было простым увлечением барина, поэтому Шереметьев дает вольную своей крепостной и тайно венчается с ней. Тайно – потому что такой альянс никто бы не одобрил, и император просто признал бы брак недействительным. Вынужден был бы признать.

Но Прасковья была больна туберкулезом и вскоре умирает, успев родить сына Дмитрия. Своему супругу она завещала заботиться о больных, сиротах, немощных. И это становится главной заботой Николая Шереметева после ее кончины. Кстати, сына император Александр I признал законным и произошло это благодаря безупречной репутации Шереметева и того уважения, которое он вызвал своей деятельностью.

Все оставшиеся годы он посвящает благотворительности – одних только пенсий Николай Петрович выплачивал ежегодно на 260 тысяч рублей. Это умопомрачительная сумма, ни один современный меценат даже близко не подошел к такому объему. Часть своего богатства он пожертвовал бедным невестам на приданное.

Но самым главным и видимым нам по сию пору деянием стало строительство Странноприимного дома в Москве. Над его проектом работали архитекторы Джакомо Кваренги и Елизвой Назаров. Шереметьевская больница стала одним из лучших проявлений стиля классицизма в России. Сейчас мы ее знаем как НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Правда, полностью ее достроят только после смерти графа (январь 1809 г.) и откроют в 1810 году. Но семья Шереметевых будет ее содержать вплоть до революции 1917 года.

За ее постройку и другие подвиги на поприще благотворительности император Александр I наградил Николая Петровича Шереметева орденом Св. Владимира I степени. С формулировкой: «За изящное деяние».