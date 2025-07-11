Кто был настоящим автором пьес Шекспира

Имя Уильяма Шекспира известно каждому, а его пьесы считаются вершиной мировой драмы. Но уже много столетий не утихают споры: а был ли Шекспир настоящим автором этих текстов? «‎Рамблер» расскажет, откуда пошла теория «антистрафордианцев», кто предлагался в качестве альтернативных авторов и какие этому есть подтверждения.

Почему возникли сомнения?

Вопрос о подлинности авторства появился не сразу. При жизни Шекспира его пьесы издавались под его именем, а современники знали его как актера, совладельца театра и драматурга. Но в XVIII–XIX веках начались первые сомнения: как человек из маленького города Стратфорд-на-Эйвоне, без университетского образования, мог писать настолько сложные, эрудированные пьесы?

Критики указывали на то, что Шекспир знал латынь, право, итальянские и французские источники, придворные интриги — все это, по их мнению, не могло быть доступно простому актеру. Так родилась идея, что «Шекспир» — это псевдоним, маска для настоящего автора.

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Основные гипотезы и кандидаты

В XIX–XX веках выдвигались десятки кандидатов. Ниже перечислены самые известные.

1. Фрэнсис Бэкон

Философ, юрист, государственный деятель. Его сторонники считали, что он закодировал в пьесах тайные послания. Бэкон знал право, историю, иностранные языки — все, что приписывали Шекспиру. Но прямых доказательств не нашли.

2. Эдвард де Вер, граф Оксфорд

Это один из самых популярных кандидатов. Высокообразованный аристократ, покровитель искусств, знакомый с придворной жизнью. Его жизнь и поездки в Италию якобы совпадали с деталями пьес. Но он умер в 1604 году, тогда как «Буря» и другие пьесы появились позже.

4. Кристофер Марло

Известный драматург, современник Шекспира. Погиб при загадочных обстоятельствах в 1593 году. Сторонники этой теории считают, что он подстроил свою смерть и продолжал писать под именем Шекспира. Эта версия романтична, но не подтверждается документами.

Некоторые предполагают коллективное авторство. Мол, «Шекспир» — бренд, за которым стояли разные писатели, а сам он лишь организовывал процесс.

Что говорят историки?

Профессиональные шекспироведы обычно придерживаются традиционной версии. Уильям Шекспир из Стратфорда действительно был актером и драматургом. Сохранились документы: контракты, записи театра, отзывы современников. Его партнеры по театру выпустили посмертное издание — «Первое фолио» — под его именем.

Аргумент о «необразованности» Шекспира историки считают преувеличением. В школе он изучал латынь и классическую литературу. Многое можно было узнать от друзей, в театре, в Лондоне, который был центром информации. Кроме того, пьесы Шекспира часто содержат ошибки в праве, медицине или географии — вряд ли это писал идеальный ученый.

Прямые доказательства

Ни одна альтернативная теория не нашла прямого подтверждения. Нет рукописей под другими именами. Нет писем, в которых кто-то признается в авторстве. Нет свидетельств современников, которые бы говорили, что Шекспир — подставное лицо.

При этом рукописей Шекспира тоже почти не сохранилось — бумага стоила дорого, а тексты часто правились на коленке. Даже у других драматургов того времени автографов очень мало.

Теории альтернативного авторства питаются романтическим образом гения. Легче поверить, что великие тексты написал аристократ или философ, чем «обычный» человек. Это же повод для мистификаций, книг, фильмов.

Такие споры — пример феномена «конспирологии» в культуре. Там, где есть пробелы в биографии (а о Шекспире сохранилось не так много личных писем), рождаются домыслы.

В итоге вопрос об авторстве остается частью культурного мифа. Для большинства читателей важно не то, кто именно написал, а сила текстов. Шекспировские пьесы изучают и ставят по всему миру, а имя «Шекспир» стало синонимом драматического искусства.

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