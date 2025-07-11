Мэрилин Монро была главной звездой студии 20th Century Fox, ее фильмы приносили миллионы, но сама актриса получала лишь полторы тысячи долларов в неделю. Ее упрямо заставляли играть «глупых блондинок», и когда она отказалась от съемок в очередной музыкальной комедии, студия подала на нее в суд и попыталась заменить другой актрисой.

Но Монро не сдалась. В 1954 году она сбежала из Голливуда в Нью-Йорк и основала собственную продюсерскую компанию – Marilyn Monroe Productions. Она хотела серьезных драматических ролей, мечтала экранизировать «Братьев Карамазовых». Тогда пресса смеялась над ней, но уже через год студия пошла на уступки. Монро не только получила контракт на 100 тысяч долларов за фильм, но и право самостоятельно выбирать режиссеров и сценарии.

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Так Мэрилин Монро стала одной из первых женщин, взявших под контроль собственную карьеру и победила Голливуд по его же правилам.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @bladubua.