Куда Гитлер перевез останки наследника Наполеона II

Наполеон Франсуа Шарль Жозеф Бонапарт известен как Наполеон II или «Король Римский». Его рождение воспринималось как важнейшее событие для Французской империи. На тот момент Наполеон I был на вершине могущества и видел в сыне продолжателя своей династии и залог вечности своей империи. О том, как сложилась его судьба, читайте в материале «‎Рамблера».

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Мальчик родился 20 марта 1811 года в Париже. Император подарил ему титул Короля Римского, символически подчеркивая преемственность власти и свою приверженность идее обновленной Римской империи. С момента рождения мальчик стал объектом огромных ожиданий и политических расчетов.

Ранние годы и падение империи

Детство Наполеона II было очень коротким в стенах дворцов Парижа. В 1814 году после падения Парижа и отречения Наполеона I его семья оказалась в очень сложном положении. Императрица Мария-Луиза, австрийская принцесса и мать мальчика, забрала его в Вену.

Когда Наполеон вернулся из ссылки на Эльбе и провозгласил знаменитые «Сто дней», его сыну было всего четыре года. Несмотря на то что Наполеон снова стал императором, он фактически больше не видел сына. После поражения при Ватерлоо судьба семьи окончательно решилась — Мария-Луиза отказалась следовать за мужем в ссылку на Святую Елену, а мальчик остался при дворе своего деда — австрийского императора Франца I.

Жизнь в Австрии и смена имени

После окончательного падения Наполеона мальчик остался в Австрии, где его судьба оказалась целиком в руках Габсбургов. Чтобы ослабить любую символическую угрозу Бонапартизма в Европе, его отцу было отказано даже в переписке с сыном.

В Австрии мальчика стали называть Францом, по его второму имени, а позже — Герцогом Рейхштадтским. Имя Наполеон практически исчезло из его окружения. Официально он стал воспитанником императорского двора. Воспитание его велось в строгой военной традиции, с акцентом на дисциплину и лояльность к династии Габсбургов.

В Вене хотели, чтобы он забыл о своем происхождении. При этом сам Франц был смышленым, наблюдательным и удивительно серьезным мальчиком. Он рано понял, что никогда не станет императором французов.

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Пленник почета

Хотя формально Франц был внуком австрийского императора и пользовался всеми знаками уважения, он оставался заложником политики. Его не отпускали за границу, тщательно контролировали его общение, при этом предоставляя ему блистательное военное образование.

Он носил форму австрийского офицера, участвовал в учениях и подавал большие надежды как военный стратег. Сохранились воспоминания, что Франц отличался холодной сдержанностью и дисциплинированностью, был болезненно чувствителен к своей судьбе и при этом не позволял себе открытых жалоб.

Смерть и споры

С юности Франц страдал слабым здоровьем. Постоянное пребывание в сырых помещениях дворцов, строгие военные учения и нервное напряжение сделали свое дело. У него развился туберкулез — болезнь, считавшаяся тогда почти неизбежным приговором.

Последние месяцы его жизни были отмечены мучительными приступами слабости и кашля. Несмотря на болезнь, он сохранял достоинство и спокойствие. Умер он в июле 1832 года в возрасте всего 21 года в дворце Шенбрунн в Вене. По рассказам, он не терял сознания до конца и старался не показывать боли окружающим.

Смерть Наполеона II была воспринята в Европе как конец реальной угрозы Бонапартизма. Для Габсбургов это означало победу — символический конец династии Бонапартов в Европе. Но для французов и сторонников Наполеона его ранняя смерть стала трагедией и почвой для множества мифов.

Ходили слухи, что он пытался бежать из Австрии, чтобы поднять французов на борьбу. Другие утверждали, что его отравили, чтобы раз и навсегда убрать претендента.

Но историки сходятся на том, что болезнь действительно прогрессировала неотвратимо. Однако политическая изоляция, невозможность даже свободно переписываться с матерью или бывшими сторонниками отца, постоянное давление — веё это, вероятно, ускорило его конец.

В 1940 году, по распоряжению Гитлера, останки Наполеона II были перевезены из Вены в Париж и погребены в Доме Инвалидов рядом с могилой отца. Это должно было стать знаком примирения между Францией и Германией — но также и символическим «возвращением сына к отцу».

Ранее мы писали, что было бы, если бы Наполеон не проиграл при Ватерлоо.