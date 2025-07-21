Царевна Софья: как сестра Петра I изменила историю России

По воспоминаниям современников, дочь царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, была личностью «великого ума» и обладала порывистым и властным характером. За семь лет, которые она находилась у власти, царевна Софья успела провести несколько преобразований, многие из которых оказались предтечей прогрессивных реформ Петра I.

© А. Корзухин «Стрелецкий мятеж 1682 года»

Любознательная царевна

Царевна Софья полностью оправдывала данное ей при рождении имя и сама хотела быть мудрой. По распоряжению царственного отца, девочке, а позже и её младшим братьям наняли самого известного средневекового деятеля восточнославянской культуры в то время - образованного духовного писателя, драматурга, астролога и переводчика, монаха Симеона Полоцкого.

Благодаря ему Софья умела читать, писать, знала латынь, греческий и польский языки, обожала изучать исторические труды. Известно, что всю юность она провела в царской библиотеке, в которой помимо прочего, имелись исторические летописи о жизни византийских императоров и деятельности их жён и принцесс. Также там хранились рассказы об английской королеве Елизавете I, у которой никогда не было мужа, и трактат Никколо Макиавелли «Государь», в котором подробно изложено, как завоевать и удержать власть.

Однако «домостроевские» условия Средних веков не давали женщинам наследовать трон, однако её царственный и весьма болезненный брат, Фёдор Алексеевич окончательно занемог. Пока царевна следила за здоровьем брата-царя, она получила доступ к воеводам и дворянским людям, могла с ними общаться и на практике применять полученные из книг знания. Когда царь Фёдор скончался и начался делёж трона и власти, Софья знала что делать.

Умелая интриганка

У Милославских не было никаких шансов остаться у власти, хотя по всем династическим правилам престол должен был занять их родственник, 16-летний Иван. Но царевич был очень слаб здоровьем, а вот младший сын Алексея Тишайшего, 10-летний Петр, от второй жены из рода Нарышкиных, наоборот, рос крепким и смышленым. Патриархат, исходя исключительно из государственных соображений, стоял за кандидатуру Петра. Но 25-летняя Софья вместе с боярами Милославскими умело настроила стрельцов так, что в итоге на трон сели оба мальчика, а она стала регентшей при родном и сводном брате.

При этом под горячую руку разбушевавшихся стрельцов «случайно» попали некоторые Нарышкины и опекуны молодого Петра, которые, будучи мужчинами, в первую очередь могли стать регентами. Потом бунтовщиков и убийц Софья «наказала», но остальным стрельцам предоставила всевозможные льготы в виде замены смертной казни на ссылку или наказания кнутом, отменила взимание долгов со вдов и сирот и другое. После этого стрельцы стали покладистыми и сговорчивыми и беспрекословно выполняли все приказы своей правительницы.

Слабость в военном деле

Прежде всего царевна-регентша назначила первым министром (а по слухам и своим фаворитом) князя Василия Голицына. Он был весьма образованным человеком, свободно владел тремя языками, тяготел к западной культуре, а России нужно было устанавливать отношения с соседями и другими европейскими странами.

Одного не учла Софья, что делу военачальника Василия Голицына никто не учил, и в дальнейшем проигранные им сражения и неудачные военные походы отразились на успехе её правления. Между тем царевна считала важным осуществить реконструкцию кремлевских стен с точки зрения фортификации и приказала построить у Кремля Большой каменный мост через Москву-реку.

Государственные преобразования

И все-таки Софья попыталась приблизить государственные устои России к западному образцу. Она изменила правила получения придворных должностей, и если раньше чины распределялись среди бояр исключительно согласно родовитости, то теперь правительница желала видеть у претендентов деловые качества и отказывала в службе в виду отсутствия таковых.

Царевна начала борьбу с взятками и произволом чиновников, а также с доносительством. Она запретила принимать анонимные доносы, а кляузников, заполнявших судебные присутствия, велела прилюдно бить плетьми. Софья организовала первую в России перепись населения, учредила налоговую систему, отправила в Париж государственных послов.

Регент самолично прочитывала все документы для заключения «Вечного мира» с Польшей, благодаря которому за Россией закрепились Левобережная Украина, Киев и Смоленск, а само царство вступило в «Священную лигу» и стало союзником Польши, Австрии и Венеции в борьбе с Османами и Крымским ханством.

Культурные достижения

Если раньше на Руси ткали только льняные и конопляные ткани, то теперь правительница приказала выписать из-за границы мастера, который в итоге наладил в Москве производство бархата и атласа, ранее импортируемых из Европы.

Царевна Софья снова приказала печатать книги, которые со времён Ивана Фёдорова в России практически не издавали. С её помощью была открыта задуманная Симеоном Полоцким Славяно-греко-латинская академия, и есть сведения, что царевна хотела организовать отдельно и школу для обучения девочек.

А пока она стала вводить среди образованных вельмож моду на коллекции западной живописи и китайских керамических изделий, подражая западным и античным драматургам писала пьесы, мечтала о театре и желала активно участвовать в церковной службе, хотя женщинам это не благословляется.

Царь Пётр не пожелал ни с кем делить правление, но также воспитанный под влиянием Симеона Полоцкого, обратил свой взор на Европу и начал реформировать государство по западному образцу.