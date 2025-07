Ричард Брэнсон: как живет самый яркий миллиардер мира

Самому яркому миллиардеру мира, предпринимателю Ричарду Брэнсону, исполнилось 75 лет. В 16 лет он начал с нуля создавать собственную бизнес-империю, которая превратилась в огромную корпорацию с самыми веселыми вечеринками. «Газета.Ru» — о том, кто такой Ричард Брэнсон и почему о нем все говорят.

Одному из самых эксцентричных и успешных предпринимателей мира, основателю авиакомпании Virgin Atlantic Ричарду Брэнсону исполнилось 75 лет. Его знают даже люди, которые не интересуются бизнесом: Брэнсон — своего рода рок-звезда в деловом мире, который не боится публичности, умеет и любит рисковать. Так кто же такой этот загорелый бородатый юноша 75 лет, который планирует отправлять туристов в космос и обожает испытывать себя на прочность?

Детство Ричарда Брэнсона

Ричард Чарльз Николас Брэнсон родился 18 июля 1950 года в Блэкхите — одном из самых престижных районов на юго-востоке Лондона, — в хорошей английской семье с историей. Его отец Эдвард Джеймс Брэнсон был адвокатом, мать — балетной танцовщицей и стюардессой, дед по отцовской линии сэр Джордж Артур Харвин Брэнсон в свое время занимал посты судьи в Верховном суде и тайного советника королевского двора.

До 13 лет он учился в частной школе, а после перешел в обычную. Знания, впрочем, давались Брэнсону с трудом: дислексия и синдром дефицита внимания и гиперактивности не позволили ему стать прилежным отличником. Перед окончанием школы директор сказал Брэнсону, что он либо закончит в тюрьме, либо станет миллионером.

Как росла бизнес-империя Ричарда Брэнсона

Первое успешное дело он запустил в 1966 году — в возрасте 16 лет. Вместе со своим другом Ником Пауэллом Брэнсон основал журнал Student. Дебютный выпуск вышел в 1968-м. Через год капитал Брэнсона составил £50 тыс. Редакция журнала находилась в склепе церкви Святого Иоанна в Лондоне.

Там же он вскоре разместил офис своей новой компании — юноша начал продавать грампластинки по почте. Журнал помогал рекламировать новые альбомы, в нем, например, можно было прочитать интервью Мика Джаггера. В 1971 году Брэнсон открыл первый магазин, разместившийся на Оксфорд-стрит. В 1972-м — студию звукозаписи, которая через год превратилась в рекорд-лейбл Virgin Records. Ему было суждено стать крупнейшей независимой звукозаписывающей компанией своего времени.

Уже тогда Брэнсон показывал склонность к риску. Virgin выпустила дебютный альбом никому не известного композитора Майка Олдфилда Tubular Bells, тираж которого в итоге достиг 15 млн экземпляров. Позже Virgin представили записи Sex Pistols, с которыми не хотела связываться ни одна звукозаписывающая компания, The Rolling Stones, Питера Гэбриэла, Полы Абдул, UB40, Can, Culture Club. К 1979 году состояние Брэнсона насчитывало £5 млн.

В начале 80-х Virgin Records вышли на международный уровень, а Брэнсон продолжил расширяться. Он приобрел сад на крыше бывшего универмага Derry & Tom's в Кенсингтоне. Основал телекоммуникационную компанию Virgin Vision, затем — производителя видеоигр Virgin Games. А в 1984 году открыл авиакомпанию Virgin Atlantic. Первый рейс она совершила из лондонского аэропорта Гэтвик в нью-йоркский Ньюарк 22 июня 1984 года. Как рассказывал Брэнсон в 2024-м в интервью Independent, авиакомпанию он основал, поскольку в те годы ему приходилось много путешествовать, а качество сервиса на рейсах оставляло желать лучшего — и он решил это изменить. «Я не могу говорить «нет» вызовам. Просто подумал: «Черт с ним, надо попробовать».

Ему пришлось тягаться с крупными трансатлантическими перевозчиками — British Airways, Pan Am, TWA. По совету предпринимателя Фредди Лейкера, который ранее пытался основать свою авиакомпанию, но проиграл гигантам, Брэнсон завел в самолетах бизнес-класс, клиентов которого привозили в аэропорт на лимузине. Но главное — команда. Брэнсон требовал, чтобы бортпроводники делали все, чтобы пассажиры улыбались. Это отличало сервис на Virgin от обслуживания крупных авиакомпаний.

© Ричард Брэнсон с моделью самолета авиакомпании Virgin Atlantic Airways, 2000 год // Newscast/Global Look Press

К 1985 году у Virgin Group Брэнсона были студии звукозаписи, универмаги, телекоммуникационная компания, кабельное телевидение и компания-дистрибьютор кино и видео. В 1987-м компания основала студию в Лос-Анджелесе, которая занималась производством видеоклипов и рекламных роликов.

В том же 1987-м Брэнсон запустил компанию Virgin Airship & Balloon, занимавшуюся воздухоплаванием, и начал выпуск презервативов для молодежи.

В 1991 году Брэнсон основал издательский дом. Потом продал свой звукозаписывающий лейбл компании Thorn EMI. Дальше он запустил радиостанцию, начал производить водку и колу, открыл консалтинговую фирму и авиакомпанию-лоукостер, купил контрольный пакет акций команды регби London Broncos, основал железнодорожную компанию, косметическую фирму, создал свои мобильные телесистемы. В 2000-е к этому списку добавились энергетическая компания и сервис по продаже автомобилей.

Мечты о космосе

В 2004-м году Ричард Брэнсон основал свое самое необычное детище — космическую туристическую компанию Virgin Galactic. Она готовилась отправлять пассажиров в суборбитальные и орбитальные полеты. Заявки оставили 450 человек.

Полеты, однако, постоянно переносились. Испытания космического корабля SpaceShipTwo шли до 2014 года с переменным успехом. Но в сентябре 2014-го во время четвертого испытательного полета ракетный корабль SpaceShipTwo развалился в воздухе. Обломки упали в пустыню Мохаве в Калифорнии. Один пилот погиб, второй — серьезно пострадал.

Virgin Galactic дистанцировались от трагедии, заявив о гибели сотрудников компании Scaled Composites, разрабатывавшей ракету. И подверглись за это жесткой критике.

В 2016 году вместо SpaceShipTwo была запущена ракета VSS Unity. Испытания оказались более успешными. После многочисленных пробных полетов и задержек, связанных с пандемией COVID-19, в 2021 году состоялся суборбитальный полет Virgin Galactic Unity 22 с шестью пассажирами на борту. Среди них был и сам Ричард Брэнсон. Остальные будущие пассажиры — их уже около 600 — дожидаются своей очереди на вылет на орбиту.

© Ричард Брэнсон в качестве пассажира на борту ракеты VSS Unity, 2021 год // Cover Images/Global Look Press

А сам Брэнсон продолжает расширяться, продавая свои компании, покупая чужие и основывая новые отрасли бизнеса. При этом не все его начинания оказываются удачными — продажа автомобилей, производство водки, колы и одежды не стали успешными. Но он утверждает, что ошибок не боится: главное — не повторять все время одни и те же.

Назло рекордам и на радость телезрителям

Ричард Брэнсон любит испытывать себя — так, чтобы все видели. Это выражается в регулярных попытках поставить какой-нибудь мировой рекорд. В 1985 году он попытался быстрее всех переплыть Атлантику на корабле Virgin Atlantic Challenger. Лодка потерпела крушение еще в водах Великобритании, молодого предпринимателя спасали при помощи вертолета Королевской службы, что широко транслировалось на телевидении. Некоторые потом требовали, чтобы Брэнсон покрыл эти расходы налогоплательщиков.

В январе 1991-го Брэнсон успешно пересек Тихий океан от Японии до Арктической Канады на воздушном шаре, преодолев 10,8 тыс. км со скоростью 233 км/ч.

С 1995-го по 1998-й Брэнсон в компании аэроинженера Пера Линдстренда, советского космонавта Владимира Джанибекова и пилотов Ларри Ньюмена и Стива Фоссета пытался совершить на воздушном шаре беспосадочное кругосветное путешествие. Сделать это не удалось, но рекорд они все же поставили, пролетев от Марокко до Гавайев.

В 2004-м он за 1 час 40 минут и 6 секунд добрался на лодке-амфибии от британского Дувра до французского Кале.

В сентябре 2008-го попытался вместе с детьми (в браке с Джоан Темплман он воспитал дочь Холли и сына Сэма) пересечь Атлантику на парусной яхте. Лодка попала в шторм — пришлось пришвартоваться на Бермудах.

Параллельно Брэнсон успевал появляться в различных телешоу и сериалах, включая камео в «Друзьях» и «Спасателях Малибу». В 2004-м у него было даже свое реалити-шоу на Канаде Fox — The Rebel Billionaire: Branson's Quest for the Best (Миллиардер-бунтарь: Брэнсон в поисках лучшего»).

© Ричард Брэнсон (справа) в реалити-шоу «The Rebel Billionaire: Branson's Quest for the Best» // Global Look Press

В чем же секрет успеха Ричарда Брэнсона? Он утверждает: в том, что в его компаниях — весело.

В своей книге Virgin Way миллиардер написал: «Веселье — это один из самых важных — и недооцененных — компонентов успешного бизнеса. Если вы не получаете радости, возможно, это знак, что пора заканчивать и попробовать что-то другое».

И действительно, он поощряет вечеринки своих сотрудников, полагая, что это основа корпоративной культуры. В своем блоге британец однажды написал: «Если вы можете вспомнить вечеринку в Virgin, значит, скорее всего, вас там не было».

Состояние Ричарда Брэнсона на 2025 год составляет $2,8 млрд.