Развод, алкоголь и внебрачный сын: как живет Андрей Григорьев-Апполонов

Российский певец, актер, телеведущий, бессменный солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отмечает 55-летие. За 30 лет на сцене он успел стать одним из самых узнаваемых артистов страны, подарить слушателям десятки хитов и завоевать любовь нескольких поколений. Как начинал свой путь к славе «рыжий» из «Иванушек» и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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Детство и юность Андрея Григорьева-Апполонова

Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Его отец, Генрих Григорьев-Апполонов, был хирургом, а мать, Маргарита Григорьева-Апполонова, работала администратором Зимнего театра в Сочи. С профессией Андрей определился рано: будучи юношей, он побывал на концерте Валерия Леонтьева, после которого твердо решил стать артистом.

В школьные годы Григорьев-Апполонов занимался настольным теннисом, танцевал брейк-данс и учился в музыкальной школе по классу фортепиано. После девятого класса он поступил в Сочинское педагогическое училище, окончив которое несколько месяцев работал в школе преподавателем младших классов.

«Это было тяжеловато моему 18-летнему необузданному творческому нраву. Я поработал и понял, что это не мое — просыпаться в шесть утра и проверять тетрадки», — вспоминал он об этом опыте.

Начало карьеры Андрея Григорьева-Апполонова

С 1986-го по 1991 год Григорьев-Апполонов работал в Сочинском театре мод — сначала манекенщиком, затем режиссером-постановщиком шоу. В 1991-м он переехал в Москву и поступил на эстрадное отделение ГИТИСа, а спустя год прошел кастинг артистов для мюзикла «Метро» и был принят в труппу танцовщиком. Сначала мюзикл показали в Польше, затем артисты отправились на гастроли в США, где во время репетиций Григорьев-Апполонов познакомился со своим будущим коллегой по «Иванушкам» Игорем Сориным.

Андрей Григорьев-Апполонов и «Иванушки International»

В 1994 году Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин стали солистами группы «Иванушки International». Вскоре к коллективу присоединился третий вокалист Кирилл Андреев, который на тот момент работал манекенщиком в модном доме Вячеслава Зайцева. Продюсером группы стал Игорь Матвиенко, с которым Григорьев-Апполонов познакомился еще в 1989 году, когда снимался в клипе группы «Любэ» на песню «Не валяй дурака, Америка».

В 1996 году «Иванушки International» представили дебютный альбом «Конечно он», все десять композиций с которого попали в ротацию федеральных радиостанций. После выхода клипа на песню «Тучи» молодые музыканты проснулись знаменитыми: Григорьев-Апполонов, Андреев и Сорин стали постоянными участниками телешоу и праздничных концертов. В ноябре 1997 года коллектив выпустил вторую пластинку «Твои письма», а в марте 1998-го в группе произошли первые изменения: Игорь Сорин занялся сольной карьерой и место третьего «Иванушки» занял Олег Яковлев.

Весной 1999 года у «Иванушек International» вышла пластинка «Фрагменты из жизни», все песни с которой музыканты посвятили Игорю Сорину, трагически погибшему в сентябре 1998 года. Следующей большой работой коллектива стал альбом «Я буду кричать об этом всю ночь», композиции с которого — «Тополиный пух», «Небо», Два океана» и «Снегири» — быстро стали хитами. В новое тысячелетие «Иванушки» вошли с очередным альбомом «Подожди меня» и большим сольным концертом в честь своего пятилетия в СК «Олимпийский».

В 2002 году группа представила пластинку «Олег Андрей Кирилл» — на сегодняшний день это последний студийный альбом коллектива. Во второй половине нулевых популярность «Иванушек International» пошла на спад: ни одна из композиций, написанных в те годы, не смогла повторить успех предыдущих. В 2013 году в группе вновь произошли изменения: место Олега Яковлева занял молодой певец Кирилл Туриченко, с которым продюсер группы Игорь Матвиенко познакомился в одесском караоке-клубе. В новом составе «Иванушки International» отметили 20-летие творческой деятельности — 27 ноября 2015 года группа дала большой концерт в Москве.

2017 год принес музыкантам и, в частности, Григорьеву-Апполонову много горя: в июне от остановки сердца скончался Олег Яковлев, а спустя месяц ушла из жизни родная сестра Андрея Юлия, которая на протяжении многих лет работала костюмером группы.

В 2020 году у «Иванушек International» вышел сборник лучших песен «Двадцать пять тополиных лет», а в 2021-м группа выступила с одноименным юбилейным шоу, которое впоследствии признали «Событием года». Тогда же в беседе с журналистами Григорьев-Апполонов пошутил на тему отсутствия у коллектива новых студийных работ:

«Наш продюсер и композитор Игорь Матвиенко раньше совершенно точно представлял, что за материал, какие хиты писать для нас 25-летних. А вот что предлагать нам, а главное через нас нашей аудитории, когда Кириллу Андрееву и мне уже за полтос — это почти неразрешимая дилемма».

Последними на сегодняшний день работами «Иванушек International» стал дуэт с певцом Хабибом на песню «Тучи круче» (2022) и композиция «Золото волос» (2023).

Андрей Григорьев-Апполонов в кино и на телевидении

В 1997 году Андрей Григорьев-Апполонов дебютировал на большом экране — снялся в телемюзикле Аллы Пугачевой «Старые песни о главном 3». В том же году он вместе с Аленой Апиной, Лаймой Вайкуле, Филиппом Киркоровым и другими звездами отечественной сцены принял участие в съемках музыкального телепроекта «10 песен о Москве». В новом тысячелетии фильмография артиста пополнилась эпизодическими ролями и камео в картинах «День выборов» (2007), «Ирония любви» (2010), «Смешанные чувства» (2014), «Понаехали» (2020), «Родные» (2021) и других. Певец также занимался озвучкой — подарил свой голос персонажам приключенческих мультфильмов «Артур и минипуты» (2006) и «Артур и месть урдалака» (2009).

С 2002 года Григорьев-Апполонов — частый гость на телевидении: артист был одним из ведущих передачи «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», вел детскую программу «Полундра» на СТС и шоу о ремонте «Добро пожаловать домой!» на ТВЦ. Певец также принимал участие в съемках развлекательных эфиров журнала Cosmopolitan «Cosmopolitan. Видеоверсия», был ведущим нескольких выпусков программы «Хочу знать», а однажды провел эпизод детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Личная жизнь Андрея Григорьева-Апполонова

С 1998-го по 2001 год Андрей Григорьев-Апполонов жил в гражданском браке с дочерью чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова Марией. Их отношения закончились после того, как девушка потеряла ребенка.

«Мы оба переживали эту историю. Оба боялись, что не сможем стать родителями больше. Что, собственно, и произошло — у нас не случилось общих детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друга от друга», — рассказывала Мария Лопатова «7 Дням».

В 2003 году Григорьев-Апполонов встретил новую любовь — избранницей артиста стала мастер спорта по теннису Марина Банкова. В декабре того же года у пары родился сын Иван, в 2008-м — еще один сын Артемий. В том же году Андрей и Марина поженились и прожили в официальном браке еще десять лет. В апреле 2019 года в сети появились слухи о разладе между супругами, а уже в сентябре Григорьев-Апполонов заявил, что развелся с женой. Позже стало известно, что причиной развода стал роман Банковой с баскетболистом Андреем Зубковым. Первое время дети экс-супругов жили с матерью и отчимом (уже в декабре 2019 Марина вышла замуж за Зубкова), но вскоре их старший сын Иван переехал к звездному отцу.

«Старший со мной живет — 18-летний Ванька. А младший, 14-летний, с моей супругой. Но я говорю ей: "Давай, возвращай!" Она там еще двоих родила. Чего мучиться?» — говорил Григорьев-Апполонов в эфире «Звезды сошлись».

Внебрачный сын Андрея Григорьева-Апполонова

В 2020 году Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре скандала после того, как 40-летняя москвичка Олеся Сазыкина заявила, что шесть лет назад родила от певца сына Германа. Девушка утверждала, что во время гастролей «Иванушек International» в Сочи у них с Андреем случился роман, а в качестве подтверждения своих слов показала зрителям совместные фотографии с музыкантом. В ответ Григорьев-Апполонов назвал девушку «аферисткой» и заявил, что никакого романа между ними не было.

«Я давно боюсь Олесю. Она из тех сумасшедших поклонниц, которые караулят звезд на ступеньках в подъезде и в любой момент могут решиться на какую-либо крайность», — объяснял он.

Адвокаты Григорьева-Апполонова настояли на генетической экспертизе, которая полностью оправдала «обвиняемого», — вероятность того, что певец является отцом Германа, оказалась равна нулю.

Проблемы с алкоголем Андрея Григорьева-Апполонова

В декабре 2020 года Игорь Матвиенко заявил, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть проблемы с алкоголем.

«Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет», — цитировал слова продюсера Peopletalk.

Год спустя слова Матвиенко подтвердил «новенький иванушка» Кирилл Туриченко:

«Есть такая проблема. Этот человек за очень короткий период пережил большие психологические потрясения. Уход его сестры, потом его мамы, потом его коллеги по группе, потом развод… Вы знаете, не каждому дано при этом бодрячком еще и на сцену выходить».

Туриченко добавил, что Григорьев-Апполонов «четко понимает, что происходит», а потому борется со своей зависимостью. Сам музыкант свои отношения с алкоголем никак не комментировал.

Чем сейчас занимается Андрей Григорьев-Апполонов

Сегодня Андрей Григорьев-Апполонов продолжает выступать в составе «Иванушек International» — коллектив дает концерты и принимает участие в музыкальных фестивалях. В конце 2025 года группа отметит 30-летие творческой деятельности большими выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге.

Параллельно с музыкой Григорьев-Апполонов снимается в фильмах и сериалах. Среди его свежих киноработ — роли в трагикомедии Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона» (2023), новогодней комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все» (2023) и музыкальном роуд-муви «Тур с Иванушками» (2024).

В одном из недавних интервью музыканта спросили, в чем секрет «долгоиграющего» успеха «Иванушек», на что Григорьев-Апполонов ответил: