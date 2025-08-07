«Реки крови»: была ли графиня Батори самой жестокой убийцей в истории человечества

465 лет назад родилась графиня Елизавета Батори, которую часто называют женщиной, совершившей самое большое количество убийств в истории. Согласно результатам расследования, проведённого в начале XVII века, она подвергла чудовищным пыткам и убила около 650 девушек. Трансильванская аристократка якобы даже принимала ванны из крови девственниц для омоложения. Однако сегодня не все историки верят в виновность графини. Существует версия, что её могли оклеветать из политических соображений или для того, чтобы завладеть её имуществом.

«Кровавая графиня»

Елизавета (Эржебет) Батори родилась в семейном особняке в венгерском городке Ньирбатор. Её родители были потомками двух ветвей одного аристократического трансильванского рода. По матери Елизавета приходилась племянницей польскому королю Стефану Баторию.

С ранних лет у девушки были припадки, которые современные исследователи считают проявлением эпилепсии. Существует версия, что болезнь была следствием многочисленных близкородственных браков в роду Батори.

Отец Елизаветы умер, когда она была ещё ребёнком, а мать жила отдельно, поэтому, по сути, девушка была предоставлена сама себе. В неполные 15 лет её выдали замуж за графа Ференца Надашди. Однако, согласно некоторым источникам, ещё до замужества она родила ребёнка от одного из своих лакеев. В дальнейшем со слугой жестоко расправился её супруг.

Ференц подарил Елизавете Чахтицкий замок (сегодня это территория Словакии). Графиня проводила большую часть времени без мужа, который активно участвовал в войнах с турками. Однако у пары родились четверо детей, которых мать передала на воспитание кормилицам и няням.

В начале 1604 года Ференц умер после продолжительной болезни. Перед смертью он поручил своему родственнику — графу Дьёрдю Турзо — заботиться о Елизавете и детях.

Согласно некоторым источникам, Елизавете с молодости нравилось издеваться над служанками. В одних источниках говорится, что склонность к жестокости она переняла у мужа, в других — что аристократка пришла к этому сама. Например, в литературе описывается случай, когда она приказала раздеть догола, обмазать мёдом и привязать к дереву девушку, которая украла в саду грушу.

В дальнейшем, по версии официального расследования, Елизавета перешла к откровенно садистским убийствам. По её приказу доверенные слуги на глазах у хозяйки подвергали чудовищным пыткам и убивали молодых девушек. Кроме того, графиня интересовалась тем, что позже назовут оккультизмом. По совету одной знахарки она якобы решила для омоложения принимать ванны из крови молодых девушек. Жертв заманивали в замок под предлогом хорошей работы, откуда они уже не возвращались.

© Замок Эчед, в котором прошло детство Елизаветы Батори

Садистские эксперименты Елизаветы Батори со временем становились всё более изощрёнными. Для достижения «нужного результата» ей порекомендовали перейти на кровь девственниц, а затем и молодых дворянок. Для изощрённых убийств использовались специально заказанные инструменты и приспособления.

В более поздних источниках Елизавету обвинили и в том, что она пила кровь девушек. Однако, по словам исследователей, при жизни «кровавую графиню» не подозревали в вампиризме. Зато о каннибализме аристократки её современники писали. Во владениях графини и в реках поблизости находили обезображенные тела людей, которых в дальнейшем объявили её жертвами.

Несмотря на страшные слухи, власти долгое время не реагировали на происходившее во владениях Елизаветы. Возможно, это было связано с её родовитостью, богатством и связями. Однако в некоторых источниках не исключается, что у неё могли быть ещё более знатные и высокопоставленные сообщники.

«По делу о серийных убийствах»

Причины того, почему на преступления Елизаветы всё-таки обратили внимание власти, упоминаются разные. Возможно, жалоб просто стало слишком много или исчезновение девиц дворянского происхождения далее скрывать оказалось невозможно. Существует и версия, что родственники подняли скандал, когда графиня попыталась раздобыть больше денег на свои эксперименты и заложила один из семейных замков.

Расследование убийств началось в 1610 году. Им занялся Дьёрдь Турзо. Он якобы хотел замять дело, но после того, как Елизавета попыталась убить его, предложив отравленный пирог, пересмотрел свою позицию.

В рамках расследования были опрошены сотни свидетелей. Они называли имена пропавших родственниц и утверждали, что видели тела со следами зверских пыток. Двое заявили, что лично присутствовали при издевательствах и убийствах.

Когда в конце 1610 года Турзо прибыл в замок к Елизавете, там якобы было обнаружено тело недавно убитой девушки. Ещё одна жертва издевательств оказалась жива. Бывший покровитель отправил под арест саму графиню и нескольких её подручных, участвовавших в совершении преступлений. При этом Турзо, согласно ряду источников, объявил, что поймал Елизавету с поличным — в буквальном смысле в крови. Однако, скорее всего, это художественное преувеличение. По информации современников, Елизавету задержали во время ужина.

В дневнике графини якобы было перечислено более 600 жертв. С учётом свидетельских показаний следствие оценило общее количество убитых примерно в 650. Но сегодня эти подсчёты подвергают сомнениям. Различные историки называют цифры от нескольких десятков до 2 тыс. погибших. При этом точная судьба дневника графини неизвестна. Следствие не работало со списком убитых, а опиралось на показания женщины, которая утверждала, что его читала.

«Елизавету обвиняли в массовых убийствах, но в наши дни обсуждается версия, что всё её дело могло быть эпизодом клановой борьбы», — отметил в разговоре с RT профессор кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры Сергей Дюкин.

Император Священной Римской империи Матвей был настроен казнить Елизавету, но Турзо, обсудив ситуацию с её сыном и зятьями, решил избежать публичного суда, который опозорил бы семью. Кроме того, значительная часть семейной собственности после приговора досталась бы короне. В монастырь Елизавету тоже решили не отправлять, ограничившись строгим домашним арестом.

С подручными графини власти жестоко расправились. Двум её служанкам, непосредственно участвовавшим в убийствах, оторвали раскалёнными щипцами (по другой версии — раздробили) пальцы, после чего женщин сожгли заживо. Ещё одного слугу с учётом «смягчающих обстоятельств» просто обезглавили.

«Обвинённые в пособничестве лица дали признательные показания, но с оглядкой на то, какие пытки применялись в те времена, иначе и быть не могло», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По наиболее распространённой версии, графиню замуровали в её комнате, оставив только небольшую щель для передачи еды и воды. Однако существуют и данные о том, что ей разрешали свободно перемещаться по замку. Умерла Елизавета 21 августа 1614 года. Согласно завещанию, её имущество было распределено между детьми.

В наши дни некоторые историки высказывают предположение, что обвинения в убийствах против графини могли быть сфальсифицированы или существенно преувеличены. Они обращают внимание на несостыковки в материалах следствия. Кроме того, существуют данные, что Елизавета интересовалась медициной. А с учётом того, что методы лечения в XVI столетии сами по себе были весьма жестокими, врачевание вполне можно было представить как пытки. Среди возможных мотивов подобной клеветы в адрес графини историки называют политические трения между различными группами аристократии, а также попытки завладеть её имуществом. Однако большинство исследователей всё же склоняются к тому, что обвинения имели под собой реальные основания. В Книге рекордов Гиннесса она упомянута как женщина, предположительно совершившая самое большое количество убийств в истории.

Биография Елизаветы со временем обросла множеством мифов и легла в основу книг и кинофильмов, где её представляют вампиром или колдуньей. В художественных произведениях Елизавету называли «чахтицкой пани» и «кровавой графиней».