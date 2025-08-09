Трэппер Нельсон: как двухметровый атлет стал укротителем крокодилов

Жизнь Трэппера Нельсона полна тайн и загадок.

Трэппер Нельсон умудрился из простого парня превратиться в любимца Америки. Его выступления шокировали и удивляли публику.

Кто такой Трэппер Нельсон?

Будущего Тарзана на самом деле звали Винсент Натулкиевич, он родился в американском городке Трентон. Природа щедро наградила «Дикого мужчину из Локсахачи» – так позже назовут его журналисты. Мощный двухметровый гигант с привлекательной внешностью, он мог вполне стать профессиональным спортсменом. Но своим физическим достоинствам нашёл другое применение.

Винсент рано бросил школу: к наукам юноша испытывал нескрываемое отвращение. И родители давно махнули рукой на непутёвого сына. Вскоре он покинул захудалый родной городишко, который был тесен для его буйной и романтической натуры. Винсент без сожаления бросил прощальный взгляд на отчий дом – и в поисках приключений отправился колесить по всей Америке.

Вскоре он вляпался в тёмную историю. Во Флориде – на границе США и Мексики – его остановили мексиканские полицейские, которые заподозрили его в контрабанде оружия. Если судить по авантюрному складу характера Винсента, это было возможно. Он раскидал полицейских – и благополучно сбежал, чтобы потом на всю оставшуюся жизнь осесть в Джулитер-Айленд.

Новая жизнь под новым именем

Этот курортный город стал для молодого американца, полного сил и энергии, настоящей судьбой. Недалеко простиралась девственная дикая природа. Заболоченные речушки кишели крокодилами, а в местных непроходимых лесах водилась любая живность.

Здесь же он сменил своё имя на Трэппера Нельсона. Отсутствие образования не помешало ему проявить деловую хватку. Перед Нельсоном открылись отличные возможности, чтобы быстро разбогатеть и не считать в карманах последние центы. Он занял денег у сестры – и за приемлемую цену приобрёл участок в 350 га у реки Локсахачи.

Охота на бобров, ондатр и продажа мехов стали приносить неплохие барыши. Но однажды ему в голову пришла дерзкая неожиданная мысль: а не построить ли здесь единственный во Флориде парк джунглей, а заодно и зоопарк?

На следующее утро Нельсон уже готовился к осуществлению своей мечты. Кипучая деятельность Трэппера растянулась на месяцы. Без чьей-либо помощи, полагаясь только на свои силы, он начал строить уникальный комплекс. Вскоре появились бассейны – новое жилище для отловленных крокодилов, террариумы для гремучих змей и вольеры для животных.

Дрессировщик крокодилов

В день открытия долгожданного аттракциона развлечений Нельсон удивил своим выступлением публику. Он смело взял огромного крокодила на руки и поднял вверх над головой. С опасным животным Нельсон обращался, словно с живой игрушкой.

Зрители были в полном восторге. Слава о «Диком мужчине из Локсахачи» росла изо дня в день. Нельсон стал известен не только в Америке: о нём уже говорили в Европе.

Эпатажный Трэппер умел удивлять и притягивать к себе людей. И в угоду публике Трэппер Нельсон постоянно поддерживал репутацию дикаря Тарзана. Например, о его зверском аппетите ходили легенды. По словам Нельсона, за завтраком он мог съесть 18 яиц, а немногим позже – отправить в свой желудок два десятка шоколадок.

Популярность и богатство

В 40-х годах Тарзан из Флориды считался самой популярной личностью в Америке. Играя роль Геракла, справляющегося с любым диким зверем, Трэппер не забывал о коммерческих делах. На территории экспериментального зоопарка он развернул сеть магазинов. Здесь можно было приобрести не только сувениры. Скажем, живые крокодильчики по небольшой цене шли просто на ура.

Отличную рекламу Нельсону сослужило семейство Кеннеди. Перед высокими гостями в парке джунглей он продемонстрировал смертельный номер. Знаменитый укротитель на вытянутых руках держал за голову ядовитую гремучую змею, которая свирепо била хвостом-трещоткой о землю.

Закат славы

Звёздная болезнь, неуёмная страсть к женщинам и желание постоянно быть на виду сыграли с Нельсоном злую шутку. Наслаждаясь роскошной жизнью, он перестал следить и за собой, и за зоопарком. И теперь вся его деятельность сводилась лишь к выступлениям на публике.

Знаменитый зоопарк постепенно терял свой привлекательный облик. За крокодилами и прочими зверями уже не было прежнего заботливого ухода. Уникальному комплексу, созданному Трэппером Нельсоном, грозило запустение.

Сам того не ведая, «Дикий мужчина из Локсахачи» оказал себе медвежью услугу. Его слабостью воспользовались ушлые бизнесмены. Курортный город Джулитер-Айленд быстро обрастал новыми жителями. И лучшего места для открытия прибыльных ночных клубов не надо было даже придумывать. Единственной помехой оставался зоопарк Нельсона, занимающий приличную площадь.

Ему не удалось отстоять своё детище: чиновники нашли кучу недостатков в работе комплекса. Обиженный на весь мир, лишённый самого ценного в жизни Трэппер поселился в хижине возле реки. Жил отшельником, а незваных гостей отгонял выстрелами из ружья.

Теперь он был лишь тенью прежнего мускулистого красавца, которого обожала восхищённая публика. Нельсон заметно сдал – и обрюзг.

Загадочная смерть

В июле 1968 года знаменитого укротителя зверей нашли мёртвым с огнестрельным ранением в животе. Полиция не проявила особого рвения в расследовании этого тёмного дела, и виновных в смерти «Дикого мужчина из Локсахачи» так и не нашли.

Ходили слухи, что Нельсона мог убить сводный брат, который вышел из тюрьмы. В заключение мужчина попал за убийство, а главным свидетелем как раз выступил Трэппер. Но полицейские отринули версию мести. Не стали рассматривать и вероятность убийства Трэппера местными конкурентами-охотниками. Официальной причиной смерти назвали суицид и на этом дело закрыли.

Кстати, лагерь отшельника Нельсона сохранился до сих пор и считается историческим объектом.