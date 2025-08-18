Жизнь Екатерины Васильевой — от мирской славы до монашеского пострига

Екатерина Васильева была одной из самых ярких, запоминающихся актрис советского кино и театра. Но сейчас, говоря об артистке, вспоминают не ее роли в «Обыкновенном чуде» и «Визите дамы», а тот факт, что она больше не артистка. Сегодня, в день ее юбилея, правильнее всего будет сказать, что 80 лет исполнилось инокине Василисе. «Газета.Ru» рассказывает, как сложилась жизнь Екатерины Васильевой — от славы до пострига.

Семья Екатерины Васильевой

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в семье поэта Сергея Васильева и Олимпиады Макаренко — племянницы знаменитого педагога Антона Макаренко, которую тот взял на воспитание, когда ее отец бежал из России во Францию (родной дед Екатерины Васильевой был офицером Добровольческой армии).

Когда будущей актрисе было 12 лет, ее родители развелись. Еще подростком она устроилась работать разносчицей на почту, а по вечерам ходила в театральную студию. Там ей и посоветовали выбрать актерскую профессию: в 1962 году Екатерина Васильева поступила во ВГИК.

Где играла Екатерина Васильева

Высокая рыжеволосая студентка во ВГИКе красавицей не считалась. Тем не менее еще в институте снялась в своей первой картине — в фильме «На завтрашней улице» 1965 года ей досталась эпизодическая роль. После нескольких небольших ролей (в том числе в необычной для советского кино картине Михаила Калика «Любить») Васильева сыграла главную героиню в ленте «Адам и Хева» (1969). Она воплотила на экране образ женщины из высокогорного дагестанского села.

Дальше были «Семейное счастье» (1969 год) по рассказам Чехова, атаманша в «Бумбараше» (1971), музыкальная комедия об инопланетянах с Альфы Центавра «Эта веселая планета» (1973), роль учительницы в фильме Динары Асановой «Не болит голова у дятла» (1974), водевиль «Соломенная шляпка» (1974), драма Алексея Германа «Двадцать дней без войны» (1976). Васильева была одинаково блистательна и в комедиях вроде «Чародеев», и в притчах, таких, как сказочное «Обыкновенное чудо» или жутковатый «Визит дамы», в котором ей досталась главная роль — героини, которая хочет отомстить бывшему возлюбленному, опорочившему ее.

Карьера Васильевой в кино оказалась успешной, но важнее была работа в театре.

«Не любила и не люблю кино. Наверное, и оно было послано мне для смирения. Лишь «Визит дамы» Михаила Козакова готова принять. Собственные актерские удачи связываю только с театром. 14 лет прослужила во МХАТе, работала с великими режиссерами — Ефремовым, Эфросом, Додиным, Гинкасом, Чхеидзе, Любимовым, Занусси…» — объясняла актриса в 2005 году в интервью журналу «Итоги».

После института актриса два года служила в Театре имени Ермоловой. Потом перешла в молодой тогда «Современник», где сыграла в спектаклях «Валентин и Валентина» и «Как брат брату». В 1973 году актриса устроилась во МХАТ, где оставалась до 1987-го, затем были многочисленные антрепризы, пусть и с большими перерывами.

Перерывы объяснялись переменами в мировоззрении. В 1993 году Екатерина Васильева решила отказаться от актерской карьеры: к тому времени она была глубоко верующим человеком (крестившись в 33 года), ушла послушницей во Введенский Толгский монастырь, а после стала казначеем московского храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Через несколько лет пауза в карьере закончилась — с благословения духовника актрисы Владимира Волгина, настоятеля храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. В интервью журналистке Елене Меркуловой в 2005 году Васильева признавалась, что вернулась в кино и на сцену, потому что семья — на тот момент больная мама и сын-студент — остро нуждалась в деньгах.

«В общем, я обратилась к батюшке, но была уверена, что он откажет. А отец Владимир ответил мне: «Конечно, нужно зарабатывать. Сейчас вам уже неопасно возвращаться в профессию», — и благословил», — рассказывала она.

Правда, теперь артистка придирчиво выбирала роли — и все чаще появлялась в образах пожилых женщин. В режиссерском дебюте Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть» 2000 года Васильева сыграла престарелую мать героини Ирины Купченко, будучи всего на три года старше своей экранной дочери. «Главное для меня — что несет картина, что несет моя героиня. Раньше я оценивала роли с профессиональной точки зрения, меня увлекал прекрасный материал, талантливый режиссер. Сегодня для меня практически нет такого материала, чтобы и суть была нравственная, и чтобы с профессиональной точки зрения было талантливо сделано», — объясняла она.

Вплоть до 2020 года Васильева активно снималась. С ее участием выходили сериалы «Участок» (2003), «Люба, дети и завод» (2005 — 2006), «Громовы. Дом надежды» (2007), фильмы «Отец» (2007), «Анна Каренина», «Черная молния» (2009), «Атомный Иван» (2012), «Анна Герман. Тайна белого ангела» (2012), «Рубеж» (2018). Последней картиной в фильмографии Екатерины Васильевой стал фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» 2020 года.

От двух браков — к монашеской жизни

Екатерина Васильева дважды была замужем и дважды разводилась. Первым мужем был Сергей Соловьев. Позже режиссер вспоминал в разговоре с изданием «7 дней», что познакомился с Васильевой, когда она попросила посмотреть ее отрывок из чеховской пьесы «Иванов».

«Катю Васильеву какие-то дикие люди иногда считали некрасивой. Говорили, что она даже «хуже Раневской». Но объективно Катя тогда была женщиной неслыханной красоты. Во-первых, юная и рыжая, высокая и стройная. А еще необыкновенно умная и абсолютно внутренне свободная», — рассказывал Соловьев. И признавался, что их с Васильевой решение пожениться было принято «с какой-то неясной целью».

В браке с Соловьевым Васильева прожила, по его словам, восемь лет. Жили бедно: актриса работала в театре, а ее муж «сидел дома в ожидании идеального сценария».

Брак распался, когда Васильева встретила драматурга Михаила Рощина, автора пьесы «Валентин и Валентина». В браке родился сын Дмитрий. Он тоже закончил ВГИК, но актерской карьеры делать не стал, сегодня он священник, отец Димитрий Рощин.

После развода Михаил Рощин отзывался о бывшей жене резко: обвинял в эгоизме, утверждал, что она много пила и даже лечилась в клиниках. Как заявлял Рощин, от алкоголизма Васильеву спасла встреча со священником отцом Владимиром (Волгиным).

Сама актриса рассказывала, что пришла к вере в 35 лет, приобщалась вместе с семилетним тогда сыном.

«Мы вместе возрастали духовно — мать и сын. Когда я познакомилась с отцом Владимиром Волгиным, сыну было 7 лет, мне 35. Стараниями батюшки, его молитвами началась наша новая, духовная жизнь. Отец Владимир стал нашим духовником. Он говорил мне, что моя обязанность — как матери — воспитать сына христианином. Но для этого мало одних только слов, нужно дело. Нужно стать ребенку примером», — говорила она в интервью сайту «Православие.Ru» в 2011 году.

В той же беседе она критиковала журналистов, которые писали, что Васильева ушла в монастырь.

«Услышали, что я поехала в монастырь помолиться и потрудиться во Славу Божию, и сразу бросились писать «Екатерина Васильева ушла в монастырь!» — недоумевала она.

Тогда Екатерина Васильева продолжала сниматься и играть в антрепризах — и параллельно выполняла обязанности казначея храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, собирала деньги для его восстановления и «благоукрашения».

«Всем кажется, что именно их послушание самое тяжелое. Вот и я тоже так считаю. Мне очень непросто. Конечно, на моем пути встречается много добрых и отзывчивых людей, которые если и сами не помогут, то посоветуют, к кому лучше обратиться, да еще и протеже составят. С другой стороны, далеко не все готовы дать деньги на церковь. У меня были очень хорошие, дружеские отношения с некоторыми известными людьми, которые — уверена! — если бы я попросила у них денег для себя, дали бы, не задумываясь. Но поскольку они знают, что я буду просить денег на храм, то стали слегка сторониться меня», — признавалась Васильева.

В то время она жила в московской квартире вместе с сыном, священником отцом Димитрием Рощиным (ныне протоиереем, настоятелем храма Святителя Николая на Трех Горах), его супругой Любовью и внуками. Их у Васильевой сейчас восемь. Есть и девятый — в студенчестве у Дмитрия Рощина был роман с актрисой Еленой Кориковой, в результате которого на свет появился мальчик Арсений. Но ни Екатерина Васильева, ни Дмитрий Рощин его не признали.

В любых интервью 2000-х Екатерина Васильева признавалась, что, обретя веру, обрела счастье. И иногда с горечью вспоминала молодость.

«Убеждена, жизнь сложилась бы иначе, если бы у меня не отняли Бога. Сколько бы детей нарожала, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. ВГИК вспоминаю — тихий ужас! Кто больше выпьет или забористее ругнется, тот и круче. Хорошо хоть наркотиков не было, а то со своим максимализмом и горячностью я и здесь вышла бы в лидеры. Спасибо Господу, вырвалась», — говорила она в 2005 году журналу «Итоги».

В 2021 году Екатерина Васильева действительно ушла в монастырь. Она приняла монашеский постриг, стала инокиней Василисой из Троице-Одигитриевского ставропигиального монастыря Зосимова пустынь. И дала YouTube-интервью своему сыну:

«Я еще хочу что-то сделать, хочу помочь. Цель моя — спасение души. Мне очень хочется спастись, хотя шансов у меня очень мало. Мне так хотелось бы успеть отмолить свои грехи. Я плачу о всех неуверовавших, о всех, кто умер без причастия, о всех моих близких, партнерах, с кем играла на этой сцене. Я очень боюсь за них. Страшно и безумно жалко. Нас так запутали с юности. Мне внушили, что быть артисткой — очень важно. И я верила в это долго».

Тогда же она осудила то, чем жила в молодости, и призвала представителей творческой интеллигенции каяться.