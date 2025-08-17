Кашпировский вернулся: чем зарабатывает сегодня «народный целитель»

В августе 86 лет исполнилось Анатолию Кашпировскому, советскому и российскому психотерапевту, ставшему известным в конце 1980-х благодаря телесеансам массового гипноза. «Вечерняя Москва» выяснила, чем занимается «целитель» сейчас.

© Вечерняя Москва

После распада СССР Кашпировский сбежал в США, где попытался продолжать практику. Но местные жители оказались менее впечатлительными. Когда спрос на «магическое исцеление» угас, Анатолий Михайлович не растерялся и переквалифицировался... в утилизатора отходов.

Ностальгия по лихим 90-м и растущий спрос на эзотерику в России сделали свое дело — в 2024 году Кашпировский вернулся. Экстрасенс решил возобновить групповые сеансы, обещающие верным поклонникам исцеление от всех болезней — от седины до хронической аллергии. Пестрящий словами благодарности от клиентов личный сайт Кашпировского содержит подробную информацию.

Приказываю заплатить

Хотя купить билет на сайте нельзя (видимо, чтобы не оставались следы), там активно продают «заряженные» сувениры, книги и записи старых сеансов. Следующая серия так называемых творческих встреч с Анатолием будет проходить с 17 по 20 сентября в концертном зале на Лубянке. Билеты стоят от 3400 рублей за место на галерке до 9000 — в партере. По данным открытых источников, индивидуальные консультации экстрасенса влетят клиентку в копеечку, ведь могут стоить до 25 000 рублей.

«ВМ» попробовала проверить эту информацию. Модераторы сайта предоставили номер, по которому можно связаться с администратором и договориться о сеансе в более интимной обстановке. Однако отвечать на запросы по этому номеру сотрудники не торопятся. Видимо, спрос настолько велик, что уделять время каждому не получается.

Открывается занавес

Выступления Кашпировского, рассчитанные на 300–500 зрителей, сохраняют узнаваемый формат: большую часть времени экстрасенс проводит за письменным столом, наблюдая за залом и раздавая «целебные установки». Кашпировский вызывает добровольцев на сцену, после краткой беседы дает команду «упасть», и люди подолгу остаются лежать на сцене в неестественных позах.

На прошлогодних выступлениях он предлагал избавление от лишнего веса, аритмии и проблем со зрением. Для последнего используется необычный метод с прослушиванием песни «Ночь светла» в исполнении Александра Малинина.

Анатолий Кашпировский предлагает и «заочное лечение» через продажу записей своих старых выступлений и особых предметов, таких как «заряженная» соль, которым приписываются чудодейственные свойства.

Мероприятия формально организуют как «творческие встречи», чтобы избежать возможных вопросов о незаконной медицинской практике.

Известные экстрасенсы

Алан Чумак разработал методику «зарядки» воды, кремов и даже фотографий через телеэкран. Миллионы советских граждан ставили банки с водой перед телевизорами, искренне веря в их исцеляющие свойства.

Джуна Давиташвили — первый советский «экстрасенс», получивший официальное признание. Ее методы биоэнергетического «лечения» руками и предсказания снискали ей популярность среди высшего руководства страны, включая генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Валерий Авдеев устраивал массовые сеансы «космической энергии», обещая исцеление через «контакт с высшими силами». Его выступления были насыщены эзотерической риторикой с отсылками к «древним знаниям».

Наталья Наумова, психолог, семейный психотерапевт, член Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»:

Люди, особенно столкнувшиеся с хроническими болезнями или стрессом, бессознательно ищут волшебное решение. Когда медицина не дает мгновенного результата, появляется соблазн поверить в «чудо-исцеление». А благодарные отзывы сотен людей лишь больше подтверждают уже сложившиеся установки о том, что это работает.

Новые целители появляются в России и по сей день. Одним из последователей Кашпировского и Чумака стал Сергей Коновалов, который обещает вылечить людей от недугов с помощью фото и буклетов. Что известно о целителе и его «методике» — в материале «ВМ».