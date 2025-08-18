Как живой авиаразведчик стал Героем Советского Союза посмертно

80 лет назад звания Героя Советского Союза посмертно был удостоен лётчик Анвар Гатауллин. Однако три года спустя он получил «Золотую Звезду» лично. Авиаразведчика считали погибшим после того, как он направил горящий самолёт на артиллерийскую батарею противника. Но крылатая машина взорвалась, не долетев до земли. Гатауллина при взрыве выбросило из кабины, и он попал в плен. Бежав от нацистов, лётчик дошёл до позиций Красной армии и окончил войну в составе пехотного полка. После победы он, как бывший военнопленный, проходил фильтрацию и о своей «Золотой Звезде» узнал случайно из газет. О подвигах посмертно награждённого живого разведчика — в материале RT.

«Стратегически важные задачи»

Анвар Гатауллин родился 23 февраля 1923 года в Перми в рабочей татарской семье. После окончания первого курса Пермского авиатехникума он был призван в армию. Отучившись в Омской военной авиационной школе пилотов, Гатауллин получил назначение в 99-й гвардейский отдельный разведывательный авиаполк и с июня 1943 года служил в действующей армии.

«Полк, в котором служил Гатауллин, выполнял стратегически важные задачи по аэрофоторазведке, обеспечивая командование Красной армии актуальными данными о расположении войск противника, его укреплениях и передвижениях. Это была крайне важная деятельность, от которой зависела эффективность артиллерийских ударов, планирование танковых прорывов и пехотных атак», — рассказал в беседе с RT специалист научно-методического отдела Музея Победы Алексей Санько.

Анвар Гатауллин был лётчиком — командиром экипажа, а затем возглавил звено. Воевал на Брянском, Прибалтийском и 2-м Прибалтийском фронтах. Одним из первых в полку Гатауллин освоил перспективное фотографирование, благодаря чему улучшил качество аэрофоторазведки. Летал Гатауллин на самолёте Пе-2, участвовал в боях по освобождению северо-западных районов РСФСР, Белоруссии и Прибалтики.

«Авиационный разведчик — это опасная боевая профессия. Для того чтобы получить необходимую информацию о противнике, летать приходилось низко», — отметил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В январе 1944 года во время проведения аэроразведки в районе железной дороги Новосокольники — Идрица самолёт Гатауллина попал под зенитный огонь противника. Штурман самолёта погиб. Несмотря на это, Анвар выполнил разведывательное задание и посадил повреждённый самолёт на свой аэродром.

Гатауллин неоднократно проводил разведку в условиях плотного зенитного огня противника и в сложной метеообстановке. С лета 1943-го по осень 1944 года он совершил 110 боевых вылетов: 43 — на фотографирование переднего края обороны, 64 — на воздушную разведку и три — на бомбардировку. Он выявил более 34 тыс. вражеских автомашин, 376 танков, 1293 железнодорожных эшелона, 1672 немецких самолёта. Благодаря его работе были вскрыты позиции 1198 артиллерийских орудий, 180 зенитных батарей, 595 ДЗОТов.

В тылу врага экипаж Гатауллина распространил 3 млн советских листовок. За свои подвиги лётчик был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского и ордена Великой Отечественной войны I степени.

«Лётчики-разведчики действовали в условиях постоянного риска, зачастую без прикрытия истребителей. Их маршруты пролегали над зонами плотного зенитного огня. Они были уязвимы для ударов врага как с земли, так и с воздуха», — рассказал Алексей Санько.

Подвиг авиаразведчика

10 октября (согласно отдельным источникам — 10 ноября) 1944 года Гатауллин выполнял боевое задание над территорией Латвийской ССР — фотографировал передний край обороны противника. Во время очередного захода самолёт был подбит. Анвар решил направить машину на позиции немецких артиллеристов.

«Этот поступок был актом сознательного самопожертвования, аналогичным знаменитому огненному тарану Николая Гастелло», — подчеркнул Алексей Санько.

Однако бензобак машины взорвался ещё до того, как она врезалась в землю. Лётчика взрывной волной выбросило из кабины.

Несмотря на ранения и ожоги, Гатауллин попытался незаметно покинуть расположение немецких войск, но был схвачен. Нацисты хотели склонить его к сотрудничеству, но лётчик отказался и был отправлен в лагерь для военнопленных. Оттуда ему со второй попытки удалось бежать.

«По всем поступкам Гатауллина мы видим, насколько это был героический человек. Это доказывает не только его решение направить самолёт на вражескую батарею, но и его предыдущие подвиги, категорический отказ от работы на врага, побег из плена», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

После 18-дневного перехода по оккупированной территории лётчик пересёк линию фронта и добрался до позиций Красной армии. Несмотря на отсутствие документов, его зачислили в пехотный полк, в составе которого он воевал в Польше и Германии. После завершения войны Гатауллина отправили в фильтрационный лагерь.

«Фильтрация являлась обычной практикой после освобождения или побега из лагеря для военнопленных. Нужно было проверить, чем занимался человек, насколько правдивы его показания», — пояснил Сергей Перелыгин.

Пока контрразведка проверяла Гатауллина, командование 99-го полка, считавшее лётчика погибшим осенью 1944 года, подготовило представление на присвоение ему звания Героя Советского Союза посмертно. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 18 августа 1945 года. О награде разведчик узнал из газет, находясь в фильтрационном лагере. Все проверки завершились для него благополучно. Анвара восстановили на службе в военно-воздушных силах, но из-за бюрократических проволочек «Золотую Звезду» ему вручили только в 1948 году.

Гатауллин служил в ВВС до 1955 года и ушёл в запас в звании подполковника. В гражданской жизни он работал диспетчером на моторостроительном заводе им. Я.М. Свердлова Минавиапрома СССР. Анвар Гатауллин умер 25 августа 1994 года в Перми.

«Когда мы говорим о героях войны, то первыми на память приходят полководцы, маршалы Победы, воины, совершившие какие-то уникальные подвиги. Военврачей, инженеров или авиаразведчиков мы вспоминаем гораздо реже. А ведь их общий вклад в спасение мира огромен. Анвар Гатауллин — храбрый воин, хорошо понимавший, что значит честь защитника Родины», — подытожил Александр Макушин.