40-летний ведущий Дмитрий Борисов раскрыл секрет молодости

Российский ведущий Дмитрий Борисов раскрыл секрет моложавой внешности. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

40-летний журналист опубликовал фотографии из спортзала, на которых он запечатлен в бежевых шортах и черной майке. В комментариях к посту он отметил, что секрет молодости заключается в мысленном обнулении прожитых лет.

«Представьте, что вы в первом классе — вы внизу "пищевой цепи", есть старшеклассники, они более взрослые, сильные, опытные. Наступает выпускной и в следующие пару лет после поступления, например, в университет — вы снова в младшей группе. Первый курс, второй… Так и с возрастом. В 27, 28, 29 — кажется, ну все, это конец, дальше новый десяток. А потом наступают эти 30, за которыми снова — тридцать один. И снова младшая группа», — отметил он.

