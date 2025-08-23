Какие российские императрицы были самыми красивыми

Быть первой леди – непросто. Это прекрасно понимают жёны лидеров государств сегодня и понимали их предшественницы. В идеале нужно обладать не только выдающимися знаниями, но и внешними данными. Так кого же из жён российских императоров можно включить в «красивый» ТОП-3?

Мария Фёдорова – супруга Павла I

Современники считали эту женщину идеальной женой и матерью для четырёх сыновей и шести дочерей. Несмотря на высокую детскую смертность, которая была распространена в XVIII веке, в младенчестве умерла только дочь Ольга. А сыновьям Александру и Николаю позже было суждено стать императорами.

Мария Фёдоровна на протяжении жизни не плела интриги и не увлекалась амурными похождениями. Её интересовали исключительно семья и дети, а также хобби – создание украшений и изделий из слоновой кости и янтаря, для чего даже пришлось освоить токарный станок.

Елизавета Алексеевна – супруга Александра I

Её считали не только самой красивой, но и самой воспитанной. Императрица была равнодушна к роскоши и старалась вести уединённый образ жизни. На балах Елизавета Алексеевна, конечно, блистала, но делала это скорее по необходимости. Она предпочитала коротать вечера или за чтением книг, или за интеллектуальными беседами.

После смерти двух маленьких дочерей императрица посвятила себя благотворительности. Она много времени уделяла развитию Царскосельскому лицею и женскому патриотическому обществу, созданному в годы Отечественной войны 1812 года.

Мария Александровна – жена Александра II

В скромную, добрую, преданную и красивую Марию Александровну Александр II влюбился настолько сильно, что даже был готов отречься от престола, если ему запретят жениться на ней.

Императрица активно занималась благотворительностью, а вот политикой и государственными делами совсем не интересовалась. Она создала движение Красного Креста, стала попечительницей больниц и приютов, гимназий. Также супруга главы государства основала балетную школу и театр, который стал называться Мариинским. Её интеллектуальные и организаторские способности отмечали педагог К. Ушинский, поэты П. Вяземский и Ф. Тютчев, а революционер П. Кропоткин особо подчёркивал – Мария Александровна отличалась искренностью.