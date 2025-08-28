Девственница с OnlyFans сравнила себя с легендой НБА

Известная OnlyFans-модель Софи Рейн заявила, что за последние полтора года заработала $82 млн. Она считает, что по этому показателю находится на одном уровне с легендой НБА Леброном Джеймсом. Об этом сообщает издание E!News.

© Соцсети

В разговоре с блогером Дэвидом Добриком, опубликованном на YouTube 26 августа, 20-летняя модель поделилась подробностями своих финансовых успехов.

«В прошлом году я почти заработала больше, чем Леброн, — цитирует ее Добрик. — Он получил $56 миллионов, а я — $43 миллиона».

Однако ее общий доход значительно выше. За последние полтора года Софи Рейн заработала ошеломляющие $82 миллиона.

«Мне никто не верит, но это чистая правда», — воскликнула она.

Добрик подтвердил эту цифру, проверив данные ее аккаунта на OnlyFans.

Несмотря на внушительные суммы, инфлюенсер призналась, что испытывает тревогу из-за такого большого заработка.

«Я очень нервничаю», — призналась она. «Я параноик. Ведь все это может исчезнуть завтра».

Слава Софи на платформе OnlyFans началась в мае 2023 года и с тех пор только растет. Несмотря на миллионы, она считает, что ключ к успеху — это соблюдение личных границ.

«Вы должны иметь моральные принципы, иначе вы потеряетесь в индустрии», — заявила она. «Очень легко слушать, что говорят другие, и следовать за ними, но вы должны оставаться верными себе».

Для Софи это означает приверженность традиционным ценностям. Она объяснила, что, хотя существует «большое заблуждение», будто модель OnlyFans «будет заклеймена как порнозвезда», она «по-прежнему девственница».