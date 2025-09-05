Иван Поддубный: почему у русского богатыря не было «кубиков» пресса

Иван Поддубный: почему у него не было «кубиков» пресса

В начале XX века Иван Поддубный был живой легендой и символом несокрушимой русской силы. Однако его внешность сбивала с толку иностранных зрителей: массивный, с мощным, но округлым торсом, он совсем не походил на античного атлета. Европейцы прозвали его «мешком с картошкой», а американские репортеры — «слоном» и «бегемотом». Почему же у величайшего борца всех времен не было рельефного пресса, который сегодня считается обязательным атрибутом спортивной формы?

Телосложение чемпиона

Габариты Поддубного впечатляли даже по современным меркам. При росте 184 см он весил 118 кг, и это был не жир, а качественная, функциональная масса. Бицепс: 46 см в обхвате. Бедро: 70 см. Шея: 50 см. Грудь: 134 см на выдохе.

Сам борец говорил:

«В борьбе всё самое главное: и руки, и ноги, и плечи, и шея, и спина, и живот, и грудь, и... голова».

Его сила была прикладной, выработанной тяжелым крестьянским трудом и работой грузчиком в портах Севастополя и Феодосии. Он унаследовал её от отца, запросто поднимавшего пятипудовые (80-килограммовые) мешки.

Однако мышцы живота Поддубного, хотя и были тренированными, визуально не выделялись.

Можно встретить утверждение, что кубики пресса сделались своеобразным спортивным «фетишем» сравнительно недавно – в 1980-х годах. Между тем, ещё во времена Поддубного эти «украшения» мужского торса были хорошо известны. В фондах Ейского историко-краеведческого музея хранится фотография Поддубного с борцом младшего поколения Николаем Жеребцовым (Верденом). Она представляет яркий контраст – пресс Вердена с шестью кубиками рядом с гладким и округлым животом Поддубного. По гармоничному развитию мускулатуры Жеребцов мало чем уступал основателю культуризма Евгению Сандову. Кубиками на животе мог похвастаться и один из главных конкурентов Ивана Поддубного – «Русский лев», борец Георг Гаккеншмидт.

Тренировки чемпиона

Массивное телосложение Поддубного имело генетические корни. Отец борца, крестьянин села Красёновка на Полтавщине, с лёгкостью поднимал пятипудовые мешки с зерном. Сам Иван Поддубный с юности занимался крестьянским трудом, а позже работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии. Физический труд помог ему развить силу, укрепить функциональные мышцы и сухожилия.

На заре спортивной карьеры основой тренировок Поддубного было выжимание гирь и гимнастические упражнения на снарядах. Занимался он, согласно одной из версий, по системе основоположника русской атлетики Владислава Краевского. Современник так описывал упражнения Поддубного:

«Поддубный садился на табурет боком к столу. Брал за дужку двухпудовую гирю (32,76 кг) и медленно поднимал прямой рукой гирю («на попа») вверх. Гиря была как бы продолжением руки».

За полгода тренировок под руководством моряка Антонина Преображенского тело Поддубного стало «суше» и стройнее, что пригодилось ему на борцовском ковре.

На пике цирковых выступлений в 1902 году тренировочный режим Поддубного выглядел так: утренняя зарядка, холодный душ и массаж, а после обеда – полтора часа борьбы против борцов-любителей. Затем спортсмен на 15-20 минут отправлялся бегать, держа в руках пятифунтовые гантели.

После этого Поддубный принимал паровые ванны и холодные души, а также проходил в день по 10 километров пешком. Даже в преклонные годы Поддубный занимался водолечением, закалялся и добивался «правильного кровообращения». Биограф Поддубного Дмитрий Жуков пишет, что борец «до самой старости проделывал ежедневно упражнения с двухпудовыми гирями».

Так где же «кубики»?

Нелепо обвинять в недостаточном физическом развитии человека, который мог 11 раз толкнуть с груди штангу весом 114 кг. Возможно, Поддубный не делал некоторые специфические упражнения для «подкачки» пресса из арсенала своих соперников. С другой стороны, пресловутые «кубики» – это «вздутые» сегменты прямой мышцы живота, разделённой сухожильными перемычками. Прокачать эту мышцу можно достаточно быстро, и нет сомнений, что у Поддубного она была достаточно развита. Однако кубиков пресса не было видно из-за жировой прослойки, которая у борца имела толщину явно больше 1 см. По утверждениям фитнес-тренеров, чтобы «кубики» выделялись, в теле должно быть не более 12% жира.

Между тем, Поддубный любил плотно поесть. Правда, мяса он употреблял немного (или, по другим данным, не ел его вообще). Поддубный налегал на свеклу, морковь, картофель в мундире, капусту и другие овощи, обожал каши, супы и пироги. Белки и жиры он получал за счёт молока, сыра и масла. Поддубный мог зараз съесть десяток варёных яиц, а его обычная порция пищи была в три раза больше стандартной. Как показывает практика современных пауэрлифтеров, достаточное количество калорий даёт силу организму (поэтому многие из этих спортсменов имеют телосложение, как у Поддубного). Возможно также, что из-за интенсивных нагрузок в теле Поддубного чрезмерно скапливался гормон кортизол, удерживающий воду.

Судя по всему, Иван Поддубный не стремился похудеть до «аполлонических» пропорций. Его внушительный облик вполне соответствовал и его крестьянскому происхождению, и сложившемуся имиджу «русского богатыря».