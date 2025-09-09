«Жесткий и хитрый политик»: как кардинал Ришелье изменил Францию

440 лет назад родился Арман Жан дю Плесси Ришелье — кардинал и могущественный министр, который, по мнению некоторых исследователей, правил Францией из-за спины короля Людовика XIII и при этом души не чаял в кошках. На восприятие Ришелье в массовом сознании очень сильно повлиял образ, созданный писателем Александром Дюма в «Трёх мушкетёрах». Однако, по словам историков, он очень далёк от истины. На самом деле кардинал, занимаясь большой политикой, отдавал приоритет интересам государства. Ришелье превратил Францию в могущественную централизованную державу, влияющую на международные отношения во всей Европе.

«Благодаря искусному умению льстить»

Арман Жан дю Плесси Ришелье происходил из знатного рода. Его отец Франсуа исполнял обязанности верховного судьи, министра юстиции и руководителя секретной службы, занимая официально должности главного прево Франции и капитана королевских гвардейцев. Однако в четыре года Арман Жан остался сиротой, и вскоре позиции семьи Ришелье пошатнулись.

Будущий кардинал, несмотря на слабое здоровье, мечтал о военной карьере. После учёбы в аристократическом Наваррском коллеже Ришелье поступил в академию кавалерии Плювинеля, где занимался фехтованием, верховой ездой и танцами. Однако затем в судьбе молодого дворянина произошёл крутой поворот. Его брат решил стать монахом и отказался от места епископа в Люсоне, пожалованного семье Ришелье ещё королём Генрихом III. Ради защиты интересов родных Арман Жан занялся изучением философии, а затем прошёл бакалавриат по богословию в Сорбонне. После нескольких лет переговоров между королём Генрихом IV и Папским Престолом Ришелье в 1608 году был официально утверждён Люсонским епископом.

Молодой аристократ, ещё недавно изучавший искусство в Риме, оказался в бедном провинциальном местечке. Дела в епископстве были запущены, и оно приносило очень скромный доход. Однако Арман Жан не отчаивался. Он оказался трудолюбивым администратором — провёл в Люсоне необходимые реформы и основал там семинарию, а в свободное от основных обязанностей время занимался самообразованием и писал богословские работы.

В 1614 году Ришелье посетил заседание генеральных штатов, где на молодого способного епископа обратили внимание представители власти. Вскоре королева-мать Мария Медичи, управлявшая страной от имени сына Людовика XIII, назначила Ришелье своим секретарём и по совместительству духовником Анны Австрийской — испанской инфанты, ставшей женой монарха.

«Ришелье сумел добиться благосклонности королевы Марии Медичи и юного Людовика XIII благодаря искусному умению льстить по-королевски и здравым предложениям, которые он вносил от имени духовенства», — отметила в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО, профессор, доктор исторических наук Наталия Таньшина.

Мария Медичи пролоббировала назначение Ришелье военным министром, однако вскоре Арман Жан оказался в монаршей опале. Людовик XIII взял власть во Франции в свои руки, а его мать отправилась в ссылку в замок Блуа, куда за ней последовал и Ришелье, назначенный главой совета королевы-матери и хранителем печати, а в дальнейшем — канцлером и сюринтендантом дворца.

«После того как противостояние короля с матерью дошло до гражданской войны, именно Ришелье занялся налаживанием отношений внутри монаршей семьи и преуспел в этом», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

Восхищённый миротворческими способностями епископа Людовик XIII пообещал ему сан кардинала и в 1622 году своё обещание выполнил. Ришелье стал чаще появляться при дворе, и вскоре король понял, что он — именно тот, кто способен навести порядок в государстве. В 1624 году кардинал стал первым министром Людовика XIII и начал отдаляться от Марии Медичи. Францию накрыло волной радикальных реформ.

Несмотря на то что сам Ришелье был ярким представителем французской знати, он объявил настоящую войну вольностям аристократии. Чтобы защитить дворянское сословие от самоуничтожения, первый министр инициировал запрет дуэлей, что нашло отражение в «Трёх мушкетёрах» Александра Дюма. Представителей аристократии также заставили срыть укрепления своих замков. Кроме того, во Франции была введена система интендантов — назначенных из «центра» чиновников, контролировавших определённые отрасли и регионы.

«В отличие от других должностей, которые продавались и покупались, должности интендантов нельзя было приобрести — на них можно было только получить королевское назначение», — пояснила Наталия Таньшина.

По словам Виталия Захарова, система интендантства нанесла удар по влиянию на местах «старой» аристократии и многим коррупционным схемам. Центральная власть получила возможность эффективно контролировать даже удалённые уголки страны.

Реформы вызвали ненависть к кардиналу со стороны знати. Негатив отчасти переносился и на Людовика XIII. Против короля и министра начали плести заговоры, однако Ришелье раз за разом их разоблачал. После одного из таких эпизодов, который едва не стоил кардиналу жизни, король предоставил ему право сформировать собственную гвардию.

«Укрепление государства»

Большой головной болью для Ришелье были широкие права, которые даровал французским протестантам (гугенотам) отец Людовика XIII — Генрих IV. Особенно волновал его Ла-Рошель — город с одним из самых больших во Франции портов и мощными укреплениями. Жившие в нём гугеноты лишь номинально подчинялись королю и заставляли монарха при въезде в город клясться на Евангелии в том, что он будет уважать местные свободы. Кроме того, Ла-Рошель вёл независимую внешнеэкономическую деятельность, торгуя даже с врагами Франции.

Ришелье начал войну против непокорного города, причём на стороне гугенотов в боевые действия вступили англичане. Кардинал разрабатывал планы блокирования города со стороны моря — то цепями, то огромной дамбой — и лично руководил французским войском.

Вскоре после гибели при не до конца выясненных обстоятельствах покровительствовавшего гугенотам британского герцога Бекингема Ла-Рошель сдалась. Однако кардинал, вопреки чаяниям радикальных католиков, не стал запрещать во Франции протестантизм, а выдвинул идею национального единения. Более того, Ришелье вступил в переговоры с протестантскими государствами с целью создания союза против главных европейских соперников Франции — Габсбургов. Этим попытались воспользоваться противники кардинала, во главе которых встала разочаровавшаяся в своём бывшем протеже Мария Медичи. Министра обвинили в предательстве веры.

Королева-мать и часть других членов монаршей семьи публично потребовали от Людовика выгнать кардинала. Придворные были настолько уверены в падении Ришелье, что уже делили должности. Однако король неожиданно занял сторону кардинала. Часть заговорщиков казнили или отправили в тюрьмы. Мария Медичи вскоре покинула страну. Эти события вошли в историю как День одураченных.

Специально для Ришелье король учредил должность гроссмейстера, начальника и сюринтенданта морского и торгового флота. Ранее у Франции был один из самых маленьких и слабых флотов среди западноевропейских государств. Благодаря усилиям кардинала морские силы Франции стали стремительно расти. Кроме того, началось строительство новых портов и прибрежных укреплений. Ришелье покровительствовал внешнеэкономической деятельности. При его поддержке Франция предприняла первые активные попытки основать заморские колонии.

Разобравшись с Ла-Рошелем и аристократической оппозицией, Ришелье взял курс на деятельное участие Франции в Тридцатилетней войне. На этом фоне происходили активные дипломатические контакты между Францией и Русским государством. Москва вступила в войну на стороне Франции и дала разрешение на торговлю в России французским купцам. Однако в организации транзитной торговли с Персией французам было отказано.

В то же самое время Ришелье осознавал, что государственные интересы — это не только войны, политическая борьба и международная торговля. Именно он основал Французскую академию и поддержал создание первого в стране печатного периодического издания — La Gazette.

«Основой политики Ришелье было укрепление государства, его централизация, обеспечение главенства светской власти над церковью, центра над провинциями, ликвидация аристократической оппозиции и противодействие испано-австрийской гегемонии Габсбургов в Европе. Главным итогом его деятельности стало утверждение абсолютизма во Франции», — подчеркнула Наталия Таньшина.

А вот якобы влюблённость Ришелье в Анну Австрийскую большинство историков считают мифом. По мнению специалистов, кардинал следил за королевой только для того, чтобы помешать эмоциональным поступкам, которые могли навредить интересам Франции.

«Всем известен негативный образ Ришелье, созданным Александром Дюма в «Трёх мушкетёрах». Благодаря многочисленным экранизациям романа в массовом сознании утвердились представления о кардинале как об отрицательном персонаже. Однако такую оценку нельзя назвать корректной. Да, Ришелье был жёстким и хитрым политиком, склонным к интригам. Но он всегда ставил государственные интересы выше собственных. Кстати, в последующих произведениях «мушкетёрской» трилогии высказывания героев о личности Ришелье уже более объективны», — рассказал Виталий Захаров.

У могущественного министра, державшего в железном кулаке всю Францию, были и свои слабости. Главная из них — кошки. По воспоминаниям современников, количество пушистых любимиц у кардинала доходило до 14. Ради игр с ними Ришелье по утрам откладывал все государственные дела.

Умер Арман Жан дю Плесси Ришелье после продолжительной болезни 4 декабря 1642 года. По словам историков, он оставил после себя принципиально новую Францию — централизованную, сильную, имеющую серьёзное влияние на европейские дела. Аристократическая оппозиция королю и региональный сепаратизм были подавлены. В то же время Ришелье не уделял достаточного внимания решению финансовых вопросов, оставив ряд проблем в этой сфере своим преемникам.