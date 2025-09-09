Принц Гарри пошутил о своей лысине

Принц Гарри не упускает возможности подколоть родню, несмотря на натянутые отношения с принцем Уильямом. На приёме в Великобритании в понедельник он позволил себе шутку, которая сразу привлекла внимание. По информации Hello! magazine, 17-летний лауреат премии WellChild Деклан Битмид разговорился с Гарри перед церемонией награждения WellChild Awards 2025.

Когда Деклан рассказал, что у него есть младший брат, автор мемуаров заметил: «Он тебя бесит?». На что парень ответил, что они ладят, и тогда Гарри с улыбкой добавил: «Да, братские отношения — это вообще особая тема». Узнав позже, что Деклан и его брат учатся в одной школе, принц заметил: «Иногда отношения очень сложны».

Принц Уильям и принц Гарри, 2021

Гарри является патроном WellChild — национальной британской благотворительной организации, которая поддерживает тяжело больных детей, с 2007 года. В своих мемуарах «Запасной» 2023 года он рассказывал, что Уильям якобы велел ему притворяться, что они не знакомы, когда оба учились в Итонском колледже, элитной частной школе для мальчиков. «Я не мог этого понять. Мы же теперь в одной школе, я давно его не видел, и вот мы можем наконец проводить время вместе», — вспоминал Гарри в интервью с Андерсоном Купером. Но, по словам Гарри, Уильям сказал ему: «Нет, нет, нет, в школе мы друг друга не знаем». И Гарри воспринял это очень лично.

Отношения между братьями остаются натянутыми уже несколько лет. Любые надежды на примирение в этот раз похоронил Кенсингтонский дворец, объявив, что Уильям будет занят королевскими мероприятиями в те же дни, когда Гарри планирует находиться в Лондоне. Таким образом, личной встречи на этой неделе не предвидится.

Принц Гарри, 2025

Гарри приехал в Великобританию без семьи — жены Меган Маркл и детей, шестилетнего Арчи и четырёхлетней Лилибет. Он посетит церемонию WellChild Awards и во вторник побывает в общественной студии звукозаписи в Ноттингеме, где планирует объявить о крупном пожертвовании организации Children in Need, помогающей бороться с насилием среди молодежи.

Несмотря на одиночное путешествие, близкий друг Гарри рассказал Sunday Times, что принц не теряет надежды на возвращение семьи в Великобританию. «Он хочет показать детям, где вырос. Он хочет, чтобы они знали свою семью здесь. Ему действительно хотелось бы вернуться в Великобританию надолго», — объяснил друг.

Источник фото: Gettyimages