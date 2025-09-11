«Весь мир узнал, что есть такой космонавт»: история жизни Германа Титова

Герман Титов стал вторым человеком в космосе и первым, кто провёл в невесомости более суток. В течение 25 часов полёта он управлял кораблём вручную, делал первые фотоснимки Земли, снимал на кинокамеру и даже спал на орбите, доказав, что человек может не только выжить, но и полноценно работать в космосе. Его полёт стал не просто рекордом, а настоящим испытанием человеческих возможностей, открывшим дорогу к звёздам. Об известных и о неизвестных фактах жизни Германа Титова — в материале RT.

Детство и юность Германа Титова

Будущий космонавт Герман Титов появился на свет 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Алтайского края. Его отец, учитель русского языка и литературы, был человеком разносторонним: писал книги, увлекался живописью, любил музыку и театр. Мать вела хозяйство и занималась семьёй. В доме росли двое детей — Герман и его младшая сестра Земфира. Имена им дали в честь персонажей произведений Александра Пушкина — классика, которого отец Титова особенно любил.

Педагогическая деятельность Степана Павловича Титова оставила заметный след — в Алтайском крае учреждена премия его имени для сельских учителей. Кроме того, он написал несколько книг, самая известная — «Два детства». Тягу к литературе и искусству унаследовал и его сын: уже будучи космонавтом, Герман Титов читал наизусть стихи Владимира Маяковского и Михаила Лермонтова.

В школе Титов проявлял любознательность и интерес к технике. Позже он вспоминал, что киноаппарат в сельском клубе произвёл на него сильное впечатление. Герман подолгу наблюдал за работой киномеханика, а затем и сам научился демонстрировать фильмы. Позднее он освоил автомобиль, участвовал в работе школьной радиостанции и серьёзно увлёкся радиотехникой.

После окончания школы Титов решил связать жизнь с авиацией. В 1955 году он окончил с отличием 9-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кустанае, а в 1957 году — Сталинградское военное авиационное училище, получив квалификацию «военный лётчик». В последующие годы служил в Ленинградском военном округе, где выполнил более 800 вылетов и совершил свыше 1 тыс. прыжков с парашютом.

В 1959 году Титову предложили принять участие в секретных испытаниях. Детали программы не разглашались, но на самом деле речь шла о формировании первого отряда космонавтов.

Отбор был крайне строгим: кандидатов проверяли на выносливость, устойчивость к перегрузкам и стрессам, оценивая не только физическую подготовку, но и психологическую устойчивость. Многие не выдерживали испытаний, но Герман Степанович прошёл их успешно и вскоре стал одним из тех, кому предстояло открыть человечеству дорогу в космос.

17 оборотов вокруг Земли: Герман Титов в космосе

7 марта 1960 года Герман Титов официально вошёл в отряд космонавтов. Вскоре он оказался в числе шести человек, которых готовили к первому запуску. Конкуренция была невероятной: молодые лётчики проходили тяжелейшие тренировки, выдерживали перегрузки, проверяли пределы человеческих возможностей. В финале отбора осталось двое — Юрий Гагарин и Герман Титов. Шансы у них были равны, но решением комиссии первым номером стал Гагарин. 12 апреля 1961 года они вместе прибыли на космодром — и Титов лично проводил товарища на старт.

Уже через несколько недель стало известно: следующий полёт предстоит Титову. В конце мая 1961 года его назначили командиром корабля «Восток-2».

Первоначально обсуждалась короткая программа — три-четыре витка вокруг Земли. Медики опасались рисковать: никто не знал, что произойдёт с человеком при длительном пребывании в невесомости. Но и главный конструктор Сергей Королёв, и сам Титов настаивали на суточном полёте. Чтобы подготовиться к нему, космонавту пришлось пройти новые, ещё более жёсткие испытания: сердце нередко работало на пределе — до 210 ударов в минуту.

6 августа 1961 года корабль «Восток-2» отправился в космос. Полёт длился 25 часов 18 минут. За это время он 17 раз обогнул Землю. Во время миссии Титов:

— управлял кораблём вручную (полёт Гагарина проходил полностью в автоматическом режиме);

— испытывал действие невесомости на себе и записывал наблюдения;

— даже уснул в космосе, вызвав панику у ЦУПа, когда не вышел на связь;

— снял Землю на кинокамеру, описав её «голубой ореол»;

— попробовал космическое меню — паштеты и сок в тюбиках;

— сделал зарядку.

Это был первый в истории эксперимент, доказавший, что человек может не только выжить, но и полноценно работать в космосе.

Приземление было сложным. Спускаемый аппарат начал уходить к железнодорожным путям, где как раз проходил состав. Только благодаря мастерству космонавта удалось избежать катастрофы: Титов сел в нескольких десятках метров от рельсов — на пашне близ города Красного Кута в Саратовской области.

Полёт «Востока-2» стал историческим: Герман Титов вошёл в историю как второй космонавт планеты и первый человек, который провёл в космосе больше суток. Его миссия доказала: у человечества действительно есть дорога к звёздам.

«Я всегда говорю, что у меня два дня рождения»: цитаты Титова

«Чтобы разрушить нацию, нужно прежде всего разрушить её историю. Нет истории — нет и корней. А без корней жизни не будет!»

«Секрет долгой, счастливой семейной жизни прост. На первом месте всегда должны быть уважение и любовь».

«Я всегда говорю, что у меня два дня рождения. Первый — 11 сентября 1935 года, когда я появился на свет. И второй — 6 августа 1961 года, когда весь мир узнал, что есть такой космонавт — Титов».

«Я бросил курить во втором классе. Мой дед выращивал табак, так что я был первый парень не то что в классе — во всей школе. Все на поклон ко мне ходили. Один раз, правда, переусердствовал с табаком — отравился и с тех пор не могу курить».

«Я материалист. Но что-то всё-таки есть. Душа — это энергия, а энергия не может исчезнуть. Душа не умирает, а находит свою ячейку в космосе».

Награды космонавта Титова

Государственные награды СССР и России

Герой Советского Союза (1961)

Два ордена Ленина (оба — 1961)

Орден Октябрьской Революции (1985)

Орден Трудового Красного Знамени (1976)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1995)

Лауреат Ленинской премии в области науки и техники (1988)

Международные награды

Герой Монгольской Народной Республики (1961)

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (1962)

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария (1962)

Орден Хо Ши Мина (Вьетнам)

Орден «Дружба» (Вьетнам)

Орден Георгия Димитрова (Болгария, 1962)

Орден Сухэ-Батора (Монголия, 1961)

Орден Карла Маркса (ГДР, 1961)

Другие зарубежные награды

Профессиональные звания и отличия

Лётчик-космонавт СССР (1961)

Заслуженный мастер спорта СССР (1961, за установление мировых рекордов в космическом полёте)

Почётный радист (1977)

Заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР (1991)

Научные и общественные награды

Золотая медаль имени К.Э. Циолковского Академии наук СССР (1961)

Медаль де Лаво Международной авиационной федерации

Звания почётного гражданина

Алтайский край (2001)

Барнаул (1968)

Калуга (1961)

Курск (1971)

Севастополь (1961)

Магадан (1979)

Красный Кут, Саратовская область (1974)

Краснознаменск, Московская область

Байконур (Казахстан, 1977)

Юрмала (Латвия)

Варна (Болгария)

Афины (Греция)

Другие города в России и за рубежом

Семья Германа Степановича

Герман Титов всегда подчёркивал: его надёжным тылом была семья. В браке с супругой Тамарой Васильевной они прожили 43 года — с 1957-го до самой его смерти в 2000 году. Тамара всегда считала мужа самым умным и красивым мужчиной на свете. В ответ Герман называл её только «родная моя».

Знакомство Германа Титова с будущей женой произошло в 1957 году. Тамара Черкас, не поступив в медицинское училище, устроилась работать официанткой в столовую лётного гарнизона. Молодой лейтенант и юная девушка впервые встретились на танцах в местном ДК, и между ними сразу пробежала искра. Уже через год, в апреле 1958-го, они сыграли свадьбу.

В семью пришло большое горе: их первый сын умер. Но Герман, хоть и переживал утрату, не прекращал тренировки и продолжал готовиться к космическому полёту, проявляя удивительную стойкость и силу характера.

Первая дочь пары, Татьяна, родилась в 1963 году, а спустя два года на свет появилась Галина.

После смерти Германа Степановича Тамара Васильевна активно участвовала в сохранении его наследия. Она является членом Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, выступает на встречах и памятных мероприятиях, связанных с космонавтикой. Его дочери и внуки продолжают приезжать на Алтай, на родину космонавта, участвуют в торжествах и проектах, посвящённых его имени.