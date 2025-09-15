Не окончил школу, но стал легендой: история актера Кирилла Лаврова

15 сентября 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения советского и российского актера Кирилла Лаврова. Он не окончил школу из-за войны, не поступил в театральный институт, но вошел в историю театра и кино благодаря ярким ролям и искренней преданности своему делу. Какую жизнь прожил Кирилл Лавров — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Кирилла Лаврова

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде в семье актеров Юрия Лаврова и Ольги Гудим-Левкович. В середине 30-х годов, когда в Северной столице начались чистки и преследования интеллигенции, его родители переехали в Киев, где Юрий Лавров стал одним из ведущих артистов, а затем и художественным руководителем Киевского театра русской драмы.

Маленький Кирилл остался в Ленинграде с бабушкой. В самом начале Великой Отечественной войны они оказались в эвакуации — сначала в Кировской области, затем в Новосибирске. Жили трудно, денег не хватало, поэтому будущий народный артист подрабатывал грузчиком на зерновом пункте, а затем устроился токарем на завод боеприпасов. В 17 лет Лавров записался добровольцем в армию, но на фронт не попал — его направили в Астраханское авиационное училище, которое он окончил в августе 1945 года. Следующие пять лет он служил авиатехником на Курильских островах, где готовил к вылетам бомбардировщики «Пе-2», а в свободное время играл в любительских постановках местного театра.

Театральная карьера Кирилла Лаврова

В 1950 году Кирилл Лавров вернулся в Ленинград, чтобы поступить в театральное училище, но получил отказ.

«Меня не приняли в Театральный институт из-за отсутствия аттестата зрелости. [Актер и педагог] Леонид Федорович Макарьев <…> посоветовал пойти в вечернюю школу. Я попытался. Два или три дня занимался математикой, у меня поднялась температура, мне стало противно, я все бросил и понял, что в 25 лет уже не могу учиться в школе», — вспоминал он.

Помог его величество случай: в то время в Ленинграде гастролировал Киевский театр русской драмы, где служил отец Лаврова. Его художественный руководитель Константин Хохлов согласился взять настойчивого юношу стажером, и Кирилл Лавров перебрался в Киев. В течение пяти лет он учился профессии прямо на сцене — играл в спектаклях «В добрый час», «Хождение по мукам», «Рассвет над Москвой» и других.

В 1955 году Хохлов возглавил Большой драматический театр в Ленинграде и пригласил туда Лаврова. Так 30-летний актер вернулся в свой родной город — на этот раз навсегда. Вскоре главой театра был назначен Георгий Товстоногов, под руководством которого БДТ расцвел и стал одним из лучших театров страны. На этой сцене Лавров прожил всю жизнь, сыграв десятки ролей, которые навсегда остались в памяти зрителей. В числе самых ярких его работ — Викентьев в «Обрыве», Молчалин в «Горе от ума», Астров в «Дяде Ване», Соленый в «Трех сестрах», Городничий в «Ревизоре», Слава в «Пяти вечерах» и другие. В 1989 году, после смерти Товстоногова, Лавров возглавил театр и оставался его художественным руководителем до конца жизни.

Лучшие киноработы Кирилла Лаврова

Кинокарьера Кирилла Лаврова началась в середине 50-х с небольших ролей в картинах «Звезды на крыльях» (1955), «Медовый месяц» (1956), «Повесть о молодоженах» (1959) и других. Настоящая известность пришла к актеру после главной роли в военной драме по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» (1963). Картина имела всесоюзный успех — ее посмотрели более 40 млн зрителей. Не менее удачной стала лента «Верьте мне, люди» (1964), в которой Лавров впервые примерил на себя образ антигероя, вора-рецидивиста Алексея Лапина. Спустя два года актер сыграл главную роль в «Долгой и счастливой жизни» (1966) Геннадия Шпаликова, а в 1967-м снялся в продолжении «Живых и мертвых», фильме «Возмездие».

Настоящим испытанием для Лаврова стала работа в «Братьях Карамазовых» 1968-го: актер сыграл Ивана Карамазова, а после смерти режиссера Ивана Пырьева вместе с партнером по площадке Михаилом Ульяновым, исполнителем роли Дмитрия Карамазова, руководил съемками третьей серии картины. В 1969 году «Братья Карамазовы» получили номинацию на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

В 70-х и 80-х Кирилл Лавров был одним из самых востребованных актеров советского кино. Среди наиболее ярких его ролей того периода — конструктор Андрей Башкирцев в байопике о жизни академика Королева «Укрощение огня» (1972), Ленин в советско-финской драме «Доверие» (1975), граф Карнеев в мелодраме «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), полковник Малыч в детективе «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983), Дубровский-старший в «Благородном разбойнике Владимире Дубровском» (1988) и другие.

В новом тысячелетии фильмография Лаврова пополнилась сериалами: он играл в «Убойной силе» (2000–2005), «Бандитском Петербурге» (2000), «Улицах разбитых фонарей» (2004) и других популярных телепроектах. В 2005 году актер снялся в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Роль римского прокуратора Понтия Пилата стала последней значимой в творческой карьере Кирилла Лаврова.

Личная жизнь Кирилла Лаврова

В молодости у Кирилла Лаврова был бурный роман с актрисой Элиной Быстрицкой. Молодые люди планировали пожениться, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 1953 году Лавров женился на актрисе Киевского театра русской драмы Валентине Николаевой, в браке с которой прожил почти 50 лет. В 1955 году у пары родился сын Сергей, впоследствии ставший предпринимателем, а в 1965-м — дочь Мария, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой БДТ.

Летом 2002 года Валентина Николаева скончалась. Лавров тяжело переживал смерть супруги, а спустя два года нашел утешение в отношениях с костюмером БДТ Анастасией Лазовской. Несмотря на почти 50-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе три года, вплоть до самой смерти актера в 2007 году.

Смерть Кирилла Лаврова

Осенью 2006 года Кириллу Лаврову диагностировали лейкемию. Актеру провели операцию по пересадке костного мозга, донором которого стала его дочь Мария. Через несколько месяцев артист вернулся на сцену родного БДТ, но ненадолго — вскоре болезнь вернулась и начала прогрессировать. 27 апреля 2007 года Кирилла Лаврова не стало. Его похоронили рядом с женой на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.