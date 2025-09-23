Какой русский литературный классик был самым богатым

Русская семерка

«Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать», – писал Александр Сергеевич Пушкин, тонко подмечая сложное положение русских писателей. Ведь многие из них, несмотря на творческий гений, зачастую сталкивались с материальными сложностями. Величайшие умы, чьи произведения вошли в мировую классику, нередко жили в бедности или же были вынуждены буквально бороться за выживание.

Какой русский литературный классик был самым богатым
© Русская семерка

Гений, но не финансист

Александр Сергеевич Пушкин стал первым русским писателем, который смог зарабатывать исключительно литературным трудом. Его произведения пользовались популярностью при жизни, и гонорары за них были вполне достойными. Например, за «Руслана и Людмилу» он получил 1500 рублей, что по тем временам было значительной суммой. В дальнейшем гонорары росли: «Повести Ивана Петровича Белкина» принесли 5000 рублей, «Борис Годунов» – 10 000 рублей, а «Евгений Онегин» – 12 000 рублей.

Однако, несмотря на такие доходы, Пушкин постоянно находился в долгах. Причины этого кроются в его образе жизни. Александр Сергеевич был известен своей расточительностью, любовью к светским развлечениям, дорогим нарядам для жены и азартным играм. Даже столь солидные гонорары не могли покрыть всех расходов, и к моменту смерти поэт оставил семье долги в размере 140 000 рублей – баснословную сумму по тем временам. Для сравнения, например, аренда дома в Москве в ту пору обходилась в 2000 рублей в год, а обучение детей в пансионе – 4000 рублей. Все долги были погашены лично императором Николаем I, который также назначил вдове и детям Пушкина пожизненную пенсию.

Писатель, одержимый азартом

Федор Михайлович Достоевский, автор бессмертных произведений «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы», также не был примером финансовой стабильности. Его главной проблемой была страсть к азартным играм, которая часто приводила к катастрофическим последствиям. Получая авансы за будущие романы, он нередко проигрывал их в казино, а затем вынужден был срочно писать, чтобы рассчитаться с долгами.

Например, за роман «Идиот» Достоевский получил около 7000 рублей, что составляло примерно 166 рублей за печатный лист – не самый выдающийся гонорар для знаменитого писателя того времени. Впрочем, и большие деньги, скорее всего быстро бы ушли на покрытие долгов и текущие расходы. Ведь в наследство от отца писатель получил лишь долю разорившегося поместья, которая принесла ему всего 1000 рублей при продаже. Поэтому финансовые трудности были постоянным спутником жизни, а привычка брать авансы загоняла в еще большие долги.

Стабильность благодаря семье

Николай Васильевич Гоголь, в отличие от Пушкина и Достоевского, не испытывал серьезных финансовых трудностей. Родившись в обеспеченной семье, он имел стабильный доход, который позволял ему сосредоточиться исключительно на литературе. Кроме того, Гоголь был экономным и не стремился к роскоши. Его гонорары за «Мертвые души» и «Ревизор» были весьма значительными, но он тратил их сдержанно, предпочитая вести скромный образ жизни.

Богатый помещик и писатель

Иван Сергеевич Тургенев, автор «Отцов и детей» и других известных произведений, принадлежал к числу тех русских писателей, для которых деньги не играли ключевой роли. Тургенев был богатым помещиком и мог позволить себе не думать о гонорарах. Он искренне верил, что настоящий художник не должен заботиться о материальных вопросах, и большую часть жизни проводил за границей, где вел спокойную и обеспеченную жизнь.

Граф с литературным гением

Лев Николаевич Толстой, пожалуй, самый обеспеченный из всех русских классиков. В наследство он получил огромное состояние: 1470 десятин земли, 330 крепостных и 4000 рублей серебром. Однако в молодости Толстой, как и Пушкин с Достоевским, был увлечен азартными играми и едва не растратил все свои средства. К счастью, он вовремя взял себя в руки и не только сохранил, но и приумножил свое состояние.

Толстой стал не только великим писателем, но и успешным хозяйственником. Его произведения, такие как «Война и мир» и «Анна Каренина», приносили ему огромные гонорары, а его доходы от поместья позволяли вести жизнь в полном достатке. Однако Толстой был известен своим стремлением к простоте и духовным ценностям, что выделяло его среди других богатых писателей.