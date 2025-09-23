Какой русский литературный классик был самым богатым

«Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать», – писал Александр Сергеевич Пушкин, тонко подмечая сложное положение русских писателей. Ведь многие из них, несмотря на творческий гений, зачастую сталкивались с материальными сложностями. Величайшие умы, чьи произведения вошли в мировую классику, нередко жили в бедности или же были вынуждены буквально бороться за выживание.

Гений, но не финансист

Александр Сергеевич Пушкин стал первым русским писателем, который смог зарабатывать исключительно литературным трудом. Его произведения пользовались популярностью при жизни, и гонорары за них были вполне достойными. Например, за «Руслана и Людмилу» он получил 1500 рублей, что по тем временам было значительной суммой. В дальнейшем гонорары росли: «Повести Ивана Петровича Белкина» принесли 5000 рублей, «Борис Годунов» – 10 000 рублей, а «Евгений Онегин» – 12 000 рублей.

Однако, несмотря на такие доходы, Пушкин постоянно находился в долгах. Причины этого кроются в его образе жизни. Александр Сергеевич был известен своей расточительностью, любовью к светским развлечениям, дорогим нарядам для жены и азартным играм. Даже столь солидные гонорары не могли покрыть всех расходов, и к моменту смерти поэт оставил семье долги в размере 140 000 рублей – баснословную сумму по тем временам. Для сравнения, например, аренда дома в Москве в ту пору обходилась в 2000 рублей в год, а обучение детей в пансионе – 4000 рублей. Все долги были погашены лично императором Николаем I, который также назначил вдове и детям Пушкина пожизненную пенсию.

Писатель, одержимый азартом

Федор Михайлович Достоевский, автор бессмертных произведений «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы», также не был примером финансовой стабильности. Его главной проблемой была страсть к азартным играм, которая часто приводила к катастрофическим последствиям. Получая авансы за будущие романы, он нередко проигрывал их в казино, а затем вынужден был срочно писать, чтобы рассчитаться с долгами.

Например, за роман «Идиот» Достоевский получил около 7000 рублей, что составляло примерно 166 рублей за печатный лист – не самый выдающийся гонорар для знаменитого писателя того времени. Впрочем, и большие деньги, скорее всего быстро бы ушли на покрытие долгов и текущие расходы. Ведь в наследство от отца писатель получил лишь долю разорившегося поместья, которая принесла ему всего 1000 рублей при продаже. Поэтому финансовые трудности были постоянным спутником жизни, а привычка брать авансы загоняла в еще большие долги.

Стабильность благодаря семье

Николай Васильевич Гоголь, в отличие от Пушкина и Достоевского, не испытывал серьезных финансовых трудностей. Родившись в обеспеченной семье, он имел стабильный доход, который позволял ему сосредоточиться исключительно на литературе. Кроме того, Гоголь был экономным и не стремился к роскоши. Его гонорары за «Мертвые души» и «Ревизор» были весьма значительными, но он тратил их сдержанно, предпочитая вести скромный образ жизни.

Богатый помещик и писатель

Иван Сергеевич Тургенев, автор «Отцов и детей» и других известных произведений, принадлежал к числу тех русских писателей, для которых деньги не играли ключевой роли. Тургенев был богатым помещиком и мог позволить себе не думать о гонорарах. Он искренне верил, что настоящий художник не должен заботиться о материальных вопросах, и большую часть жизни проводил за границей, где вел спокойную и обеспеченную жизнь.

Граф с литературным гением

Лев Николаевич Толстой, пожалуй, самый обеспеченный из всех русских классиков. В наследство он получил огромное состояние: 1470 десятин земли, 330 крепостных и 4000 рублей серебром. Однако в молодости Толстой, как и Пушкин с Достоевским, был увлечен азартными играми и едва не растратил все свои средства. К счастью, он вовремя взял себя в руки и не только сохранил, но и приумножил свое состояние.

Толстой стал не только великим писателем, но и успешным хозяйственником. Его произведения, такие как «Война и мир» и «Анна Каренина», приносили ему огромные гонорары, а его доходы от поместья позволяли вести жизнь в полном достатке. Однако Толстой был известен своим стремлением к простоте и духовным ценностям, что выделяло его среди других богатых писателей.