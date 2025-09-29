Яков Циперович: почему советский электрик перестал спать и стареть

В истории медицины есть случаи, которые бросают вызов научному пониманию человеческих возможностей. Один из самых загадочных — феномен Якова Циперовича, советского электрика из Минска, который с 1979 года не спит ни минуты, не стареет и не чувствует усталости. Его случай изучали ведущие ученые, о нем снимали фильмы, но окончательного объяснения так и не нашли.

Клиническая смерть как точка отсчета

До рокового события 1979 года жизнь Якова Циперовича ничем не отличалась от жизни миллионов советских граждан: работа электриком, семья, обычные житейские заботы. Все изменилось в одночасье, когда его жена, движимая ревностью, подмешала в его напиток яд.

Наступила клиническая смерть, которая длилась целый час — срок, при котором мозг обычно получает необратимые повреждения. Но на этом испытания не закончились. Следующую неделю Циперович провел в коме, и врачи не верили в его возвращение к нормальной жизни. Однако когда он пришел в сознание, началось необъяснимое.

Пробуждение

Выйдя из комы, Циперович перестал узнавать собственное тело. Он ощупывал свои ноги, руки и другие части тела, но все они казались Якову чужими. Однако странности на этом не закончились. Автор книги «100 Великих Феноменов», Николай Непомнящий, утверждает, что, возвратившись домой, Циперович понял, что не может спать. Самое интересное, что в сон мужчину клонило, но он никак не мог принять горизонтальное положение. Какая-то неведомая сила поднимала его и усаживала на кровать. Никакие лекарственные препараты от бессонницы и даже транквилизаторы Якову не помогали. Максимум, что он ощущал – это некоторую вялость в теле и не более.

Пытаясь довести себя до изнеможения и наконец-то уснуть, Яков Циперович принялся заниматься физкультурой. Однажды, если верить Николаю Непомнящему, Яков отжимался от пола в течение девяти часов. За это время он успел повторить упражнение 10 тысяч раз, но желанной усталости так и не почувствовал. В конце концов Циперович понял, что иного выхода как смириться с таким положением вещей у него не осталось. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. И чем дальше, тем чаще Яков стал осознавать, что у него есть и еще одна особенность: он не стареет. Друзья Циперовича обзаводились лысинами и морщинами, а он оставался прежним.

Здоров, но с особенностями

Понятно, что Якова Циперовича беспокоило его состояние, но больше всего он хотел узнать, по какой причине он превратился эдакого сверхчеловека. Как пишет Юлия Кириллова в своей книге «Сон без бессонницы. Как высыпаться и быть бодрым каждый день», изучением феномена Циперовича занимались многие именитые целители и ученые. Бывший электрик обращался даже к Джуне и к академику Александру Вейну, но никто так и не обнаружил у Якова каких-либо нарушений. Напротив, специалисты в один голос заявляли о том, что мужчина абсолютно здоров. Циперович даже обижался: мол, никто не хочет его обследовать. Однако некоторые особенности у Якова эксперты все-таки обнаружили.

В частности, Игорь Прокопенко утверждает, что у Циперовича одновременно работают оба полушария мозга, в то время как в норме они должны функционировать по очереди: днем – левое, ночью – правое. Кроме того, температура тела Якова всегда держится на отметке в 34 градуса, что, по мнению Николая Непомнящего, возможно, и замедляет процесс обмена веществ, как в анабиозе. С Непомнящим согласен и Аркадий Вяткин, который приводит в пример черепах, живущих по 200 лет и тоже отличающихся замедленным обменом веществ. Вот только Циперович не черепаха. К тому же он нисколько не медлителен: ведет активный образ жизни, занимается спортом и йогой и даже пишет стихи.