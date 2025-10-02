Почему при слове «Москва» у Чулпан Хаматовой перехватывает дыхание

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова отмечает юбилей — ей исполнилось 50. На протяжении долгих лет она была не только одной из самых уважаемых и высокооплачиваемых актрис в стране, но и важным общественным деятелем. В 2022 году народная артистка России приняла решение покинуть родину и поселилась в Латвии. Чем сегодня занимается Чулпан Хаматова — в материале «Газеты.Ru».

Почему Чулпан Хаматова уехала из России

26 февраля 2022 года Чулпан Хаматова опубликовала в личном блоге открытое письмо российских деятелей культуры и искусства с требованием остановить специальную военную операцию и сесть за стол переговоров. Обращение подписали также коллеги актрисы по театру и благотворительным фондам — Нюта Федермессер, Лида Мониава, Ксения Раппопорт и другие.

Через месяц после этого заявления артистка дала интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), в котором рассказала, что на момент начала СВО находилась с детьми за границей и приняла решение не возвращаться в Москву.

«Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать. А потом мне дали понять, что возвращаться нежелательно. Сейчас я в Риге», — говорила она.

Хаматова выбрала Латвию неслучайно — еще в 2013 году она купила там участок земли и занялась строительством дома. В том же интервью она призналась, что пока не знает, как и на что будет жить дальше.

«У меня есть дом, есть стены. Но как содержать эти стены, я пока не придумала. Я без работы и без каких-либо перспектив. Моих накоплений хватит на три-четыре месяца максимум», — поделилась артистка.

Звезда добавила, что понимает, как ее позиция может сказаться на карьере, однако подчеркнула, что «другого выбора у нее нет».

Спустя месяц после резонансного интервью с сайта театра «Современник», на сцене которого Хаматова играла с 1998 года, исчезла вся информация про актрису. Тогда же в руководстве театра сообщили, что артистку сняли со всех спектаклей, в которых она была задействована.

Как сложилась карьера Чулпан Хаматовой в Латвии

В мае 2022 года стало известно, что Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра. С художественным руководителем площадки, латвийским режиссером Алвисом Херманисом, артистка была знакома давно: с 2008 года они вместе работали над постановками для московского Театра наций. Планировалось, что первое время Хаматова будет играть спектакли на русском языке, а в перспективе — на латышском.

Месяц спустя актриса представила на рижской сцене свой первый моноспектакль «Post Scriptum». За полтора часа на сцене Хаматова примерила несколько образов — священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Постановка шла на русском языке с латышскими субтитрами. По данным местных СМИ, премьерный спектакль состоялся при полном зале, однако завершился без аплодисментов — после финального титра зрители молчали и не хлопали.

Следующим спектаклем с участием Хаматовой должен был стать «Gogolis. Nature Morte» — постановка по мотивам «Старосветских помещиков», режиссером которой выступил латышский документалист Улдис Тиронс. Однако весной 2023 года проект отменили по решению художественного руководителя театра Алвиса Херманиса. В сообщении, которое появилось на сайте Нового Рижского театра незадолго до премьеры, решение об отмене объяснили «творческой неудачей».

В ноябре 2023 года Чулпан Хаматова вновь вышла на сцену Нового Рижского театра — актриса сыграла главную роль в спектакле «Страна глухих», постановщиком которого выступил сам Херманис. Для актрисы эта работа стала особенной: проект был поставлен на латышском языке и стал сценической версией одноименного фильма Валерия Тодоровского 1998 года, который в свое время принес Хаматовой признание в России.

В июне 2024 года стало известно, что Чулпан Хаматова уволена из Нового Рижского театра, а все спектакли с ее участием отменены. Сообщалось, что художественный руководитель Алвис Херманис остался недоволен ее работой, а сама звезда так и не сумела подружиться с труппой и найти своего зрителя.

Гонорары Чулпан Хаматовой в Латвии

Летом 2022 года в СМИ просочилась информация о заработках Хаматовой в Латвии. По данным журналистов, актриса получала €800 в месяц за присутствие и участие в репетициях Нового Рижского театра, а также дополнительные выплаты — за спектакли, опыт, роли и популярность у зрителя. С учетом всех надбавок ежемесячный доход Хаматовой оценивался примерно в €1200 до вычета налогов. Для сравнения: в московском «Современнике» она, по данным из открытых источников, получала 210–230 тыс. руб. в месяц, в Театре наций — около 250 тыс. за один выход на сцену, а съемочный день в кино приносил звезде до полумиллиона рублей.

Что говорила Хаматова о возвращении в Россию

Летом 2023 года Хаматова заявила, что после эмиграции «люди, связанные с исполнительной властью» неоднократно просили ее вернуться на родину.

«Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне», — говорила она.

Актриса подчеркнула, что возвращаться не намерена: «Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно».

Спустя два года Хаматова снова высказалась на эту тему, но уже в гораздо более мягкой форме. Она рассказала, как увидела в аэропорту Стамбула рейс на Москву и почувствовала, «как все свело внутри».

«Если бы у меня не было троих детей, которые от меня зависят, может и можно было бы рискнуть. Это загнанное внутрь чувство ностальгии и тоски по родине… Казалось, все уже позади, но нет. Достаточно увидеть слово «Москва», и перехватывает дыхание», — призналась она.

Чем сегодня занимается Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова с дочерьми живет в Латвии. По данным СМИ, через год после эмиграции актриса переехала из загородного дома в квартиру в центре Риги. Звезда «Страны глухих» играет в спектаклях латвийских театров, а также активно гастролирует по миру. В числе последних ее работ постановка режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших», в котором она играет вместе с Максимом Сухановым (в 2022 году актер уволился из театра Вахтангова и уехал в Берлин). В спектакле артисты воплотили в каком-то смысле самих себя — двух известных людей, оказавшихся в чужой стране, где им приходится забыть о звездном статусе и начать с нуля.

В 2025 году в репертуаре Хаматовой появилось еще два больших спектакля. В апреле она сыграла главную роль в постановке «Веди свой плуг по костям мертвецов» по одноименному роману нобелевской лауреатки Ольги Токарчук. Это стало ее первой работой в статусе штатной актрисы рижского театра Dailes, благодаря контракту с которым Хаматовой продлили вид на жительство в Латвии. А в начале сентября артистка представила в Польше свой новый спектакль «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). На этот раз ее партнершей по сцене стала актриса Мария Машкова, которая, как и Хаматова, уехала из России в 2022 году.

А вот карьера Хаматовой в кино развивается не так активно, как театральная. В 2023 году в российский прокат вышел фильм Сергея Урсуляка «Праведник», где актриса сыграла одну из главных ролей. Другую ленту с ее участием, драму Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек», с проката сняли. В 2024 году фильмография артистки пополнилась еще двумя проектами — биографической лентой «Лимонов: Баллада об Эдичке» и драмой о российских эмигрантах в Европе «Тихая жизнь».

Благотворительной деятельностью в России Чулпан Хаматова больше не занимается: вскоре после переезда в Латвию актриса покинула фонд «Подари жизнь», в декабре 2022 года была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», а летом 2025-го вышла из числа попечителей российского благотворительного фонда «Помощь».

