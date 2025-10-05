«Царь Борис»: что потеряла Россия из-за Ельцина

31 декабря 1999 года Борис Ельцин совершил свой последний, ставший уже привычным, политический кульбит, объявив о досрочной отставке. Так Россия встретила миллениум «без царя» — фигуры, которая олицетворяла собой целое десятилетие.

Лихое время

90-е годы навсегда остались в народной памяти как «лихие». Это была эпоха парадоксов, где причудливо смешались авантюризм, случай и жестокость. При должной поддержке «сверху» и изрядной доле риска можно было мгновенно «подняться» — и так же стремительно разориться или погибнуть. Страна, отпущенная в «свободное плавание», училась выживать. Массовая свобода торговли породила феномен «челноков», а малые финансовые потоки контролировались теневой экономикой. Шел грандиозный передел собственности, сопровождавшийся разгулом ОПГ, рэкетом и криминальными разборками.

Ситуацию образно описал Виктор Пелевин в романе «Generation «П»:

«– Вова, – говорил он, хватая Татарского за руку, – сейчас особое время... Лихорадка, как на Клондайке. Через два года все уже будет схвачено. А сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему, придя прямо с улицы...»

Постепенно из этой стихии выделились самые способные и беспринципные. Их бизнес легализовался, рынки поделили, а новые хозяева жизни нашли общий язык с силовиками

Царь/свита

Ельцин был непредсказуем. Это и знали и в России, и за рубежом. Весь мир с изумлением смотрел на телеэкраны, когда пьяный президент России в Берлине взялся вдруг дирижировать духовым оркестром, а потом запел «Калинку-малинку». Подобных номеров он выкидывал немало. Ельцина не раз называли «царём Борисом», имея в виду приоритет его характера и даже куража над объективным развитием ситуации, но, как и всякого царя, Ельцина во многом делала свита: семья, чиновники, «семибанкирщина». При всей своей жёсткости, Ельцин любил широкие жесты и умел прощать, что тоже подчеркивало его «царскую» натуру.

«Достиг я высшей власти... но счастья нет моей душе», – А.С. Пушкин. «Борис Годунов».

Реформы

Время Ельцина - время реформ. Формально большинство из них было направлено на демократизацию общества, фактически - на формирование имущественного и финансового расслоения в обществе. Страна при Ельцине с немалыми потрясениями перешла от плановой экономике к экономике рыночной. Происходило это, конечно, не в безвоздушном пространстве: осуществление реформ требовало немалых вложений, которые поступали (в том числе) и из за рубежа.

Война

«Берите независимости столько, сколько можете унести», - обронил как-то Борис Ельцин, говоря о статусе союзных республик...

Никто, как говорится, за язык Бориса Николаевича не тянул.

Чеченские войны стали настоящим проклятием ельцинского правления, а малодушное Хасавюртовское соглашение - фатальной ошибкой президента. Формально Чечня входила в состав России как «республика с особыми условиями», а фактически была территорией, куда перечислялись огромные деньги из российского бюджета, но где не действовал ни один федеральный закон. Впервые с Брест-Литовского мира Россия платила контрибуцию. И главная «заслуга» в том, что Россия сначала угробила десятки тысяч своих солдат, а потом униженно выплачивала контрибуцию бандитам, принадлежит исключительно Ельцину.

Сила СМИ

Ельцинское время стало временем рассвета средств массовой информации. Ельцин и сам во многом являлся продуктом этих самых СМИ. Декларируемая Ельциным свобода слова была для него «священной коровой», козырем, благодаря которому он набрал политический вес в самом начале и победил на выборах в 1996 году. Те выборы стали триумфом PR-индустрии. Рейтинг Ельцина, благодаря СМИ и успешно проведенной предвыборной кампании, за полгода вырос с 5 до 60 процентов. Ельцин активно «ходил в народ», плясал на сцене, ломал горшки на сабантуях. СМИ всё это активно освещали, народ проникался любовью к всенародному президенту («Голосуй сердцем»). Был ещё эпизод с «коробкой из-под ксерокса», но он тоже вполне типичен для ельцинского времени. За поддержку кампании платили «живыми» деньгами.

Семибанкирщина

Ельцинская победа на выборах 1996 года была поддержана влиятельными бизнесменами и банкирами (от Березовского до Потанина), что не удивительно: своим положением они во многом были обязаны именно Ельцину. Победивший на выборах «царь Борис» был щедр: некоторые из олигархов были награждены правительственными наградами, другие - получили по смехотворным ценам в свое ведение бесценные активы. Это привело к тому, что «семибанкирщина» стала напрямую влиять на государственные процессы. «Приятельский капитализм» стал одной из язв ельцинской эпохи.

Рокировочки и загогулины

Последние два года правления Ельцина были отмечены «чехардой» премьер-министров. Цепочка Черномырдин-Кириенко-Примаков-Степашин-Путин составлена из столь разных людей, а перестановки происходили так быстро (за полтора года – пять премьеров), что мало кто понимал суть происходящих событий. Вероятнее всего, главная причина «рокировочек» – поиск Борисом Ельциным преемника, который мог бы обеспечить безопасность членов «семьи», включая его самого, и защиту их экономических интересов. Россия с интересом и непониманием следила за этой чехардой, пока перед новым, 2000 годом, «царь Борис» не объявит последнюю для своей эпохи «рокировочку» и уступит место Владимиру Путину.