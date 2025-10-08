Герой или предатель? Как погиб старший сын Никиты Хрущева

Судьба Леонида Хрущева (1917-1943), старшего сына Никиты Хрущева, остается предметом дискуссий среди историков. Старший лейтенант авиации пропал без вести 11 марта 1943 года в районе города Жиздра, что породило множество версий — от героической гибели до расстрела по приговору трибунала.

Смерть в бою

Согласно оперативным документам 18-го гвардейского истребительного полка, 11 марта 1943 года два советских истребителя под командованием старшего лейтенанта Заморина вступили в бой с парой немецких Fw-190. В рапорте Заморина указано: «Самолет Хрущева вошел в штопор после атаки противника». Поисковые операции не обнаружили ни обломков самолета, ни останков пилота.

Командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант Худяков в письме родителям констатировал: «Обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляют нас сделать скорбный вывод, что Ваш сын пал смертью храбрых в воздушном бою».

Позднее то, что падения самолета никто не видел, а обломков не нашли, послужило предметом многих домыслов. Однако во время войны счет истребителей, прошедших по графе «не вернулись с задания» шел на тысячи. Самолеты часто были некачественными, собранными в сложных условиях, а летчики из эскадрильи сосредотачивались на управлении своим самолетом и не успевали заметить, что происходит вокруг. Согласно докладу Заморина самолет Хрущева вошел в штопор. Но у него была возможность использовать парашют, а при удачном стечении обстоятельств – вывести самолет из штопора. Эти формулировки позже дали пищу для многих версий.

Расстрелян за преступления

В 1941 г. Леонид Хрущев был ранен в бою. Он смог дотянуть до нейтральной полосы и посадить самолет. За это его представили к награде. Он поехал в Москву ее получать. Там на вечеринке он, по слухам, будучи пьяным, убил офицера. По другой версии, убийство произошло еще в Куйбышеве, где Леонид лечился в госпитале. Хрущев якобы убил одного из приятелей-циркачей.

Авторы подобных версий пишут о том, что сложные взаимоотношения с законом у Леонида Хрущева были еще в 30-е годы. Якобы он когда-то связался с киевскими бандитами. Например, контрразведчик Вадим Удилов писал: «Еще до войны он связался в Киеве с бандитами. Их поймали и по приговору суда расстреляли, а сынок Никиты Сергеевича, первого секретаря ЦК Компартии Украины, «чудом» избежал наказания». Серго Берия и вовсе намекал, что Леонид успел отсидеть за связь с бандой десять лет, при том что никаких свидетельств этого не существует.

Однако в комсомольской характеристике за 1940 г. самыми страшными проступками Леонида Хрущева были «недисциплинированность и пьянка» (1937) и «задолженность по членским взносам» (1940).

За убийство на пьянке Леонида Хрущева хотели отправить под трибунал, но, как пишут сторонники версии, Никита Хрущев валялся в ногах у Сталина и умолял пощадить сына. Здесь вновь начинаются расхождения. По одной версии, Сталин пощадил молодого Хрущева и отправил его на фронт, а по другой, – отказался помиловать. Автор второй версии генерал КГБ Докучаев. «Сталину сообщили, что сын Хрущёва Леонид, военный лётчик, совершил тяжкое преступление, за которое полагается высшая мера наказания <...> Хрущёв заплакал, а потом стал рыдать. Мол, сын виноват, пусть его сурово накажут, только не расстреливают... Сталин сказал: в сложившемся положении я ничем помочь не могу», - отмечал Докучаев.

Расстрелян за измену Родине

Не менее громкая версия вызвана к жизни осторожным отчетом Заморина. Полагают, что Леонид Хрущев смог посадить самолет, но попал в плен. Дальше история становится почти детективной. Сталин якобы приказал выкрасть сына Хрущева, чтобы тот не рассказал врагу ценные сведения о жизни кремлевской элиты. «Выкрадывать» было поручено знаменитому Павлу Судоплатову.

Были собраны документы, подтверждающие предательство, а трибунал Московского военного округа приговорил Леонида Хрущева к расстрелу. Однако подтверждающих документов в архивах учреждений не найдено. Сам Судоплатов прямо заявлял, что в операции по «похищению» Леонида Хрущева не участвовал, более того, «лично Сталиным было принято решение считать Леонида Хрущева погибшим при выполнении боевого задания, а не пропавшим без вести. В тех условиях это имело важное значение для политической карьеры Н. С. Хрущева, исключало возможность компрометации одного из членов советского руководства данным эпизодом».

По другим версиям, в плену Леонид Хрущев перешел на сторону немцев. И его не выкрадывали, а обменяли на немецкого военнопленного. Сторонник этой версии Н. Хотимский писал: «Обмен состоялся, но как установили работники КГБ, когда Леонид Хрущев находился в фильтрационном лагере <...>, в плену он вел себя плохо <...>. По совокупности совершенных преступлений Л. Н. Хрущев военным трибуналом был осужден и приговорен к расстрелу».

Сторонники версии расстрела полагают, что борьба с культом личности Сталина была со стороны Хрущева местью за сына.

Как сообщил сын Леонида Хрущева, поисковые отряды сделали важную находку: «Брянские поисковики обнаружили обломки самолета, идентичного тому, на котором летал отец, приблизительно на месте его последнего боя. Найдены и останки летчика, вернее, его обмундирования. Они соответствуют официальному списку предметов одежды, в которой был в последнем полете Леонид Хрущев». Возможно, и в самом деле Леонид Хрущев погиб так, как погибли во время войны многие тысячи не столь знаменитых солдат и офицеров.