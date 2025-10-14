13 октября политической валькирии прошлого века Маргарет Тэтчер исполнилось бы 100 лет. В Великобритании имя бывшего премьер-министра до сих пор вызывает противоречивую реакцию. Повторил ли кто-то путь на большой дипломатической арене, подобно «железной леди» – в комментарии политолога MIR24.TV.

Биографию Маргарет Тэтчер сложно назвать историей классической Золушки, но некоторые моменты все же напоминают известную сказку.

«Дочь лавочника»

Родилась Маргарет Хильда Робертс в 1925 году в довольно глухой провинции – в небольшом городке Грэнтем английского графства Линкольншир. Впоследствии в дебатах с оппонентами она любила щеголять своим происхождением из рабочего класса, забывая почему-то упомянуть, что ее отец Альфред Робертс – не просто бакалейщик: на протяжении многих лет он был сначала членом городского совета, потом муниципального, то есть олдерменом. После войны на год с 1945 по 1946 стал даже мэром Грэнтема, когда младшая дочь Маргарет уже училась в Оксфорде. Она поступила туда в 1943, мечтая о карьере химика. Ее научный руководитель, кристаллограф Дороти Ходжкин, в 1964 году получила Нобелевскую премию, а бывшая студентка к тому времени уже окончательно ушла в политику и исполняла функции представителя Консервативной партии по вопросам жилищного строительства и земельной собственности.

Тем не менее оксфордский диплом с отличием второй степени и звание бакалавра естественных наук первое время после завершения обучения юной девушке все же пригодились. Она работала химиком-исследователем в BX Plastics и уже успела познакомиться со многими активистами консерваторов. Подготовка к ее первым выборам в парламент в 1951 году совпала со знакомством с будущим супругом Дэнисом Тэтчером. Она переехала в Дартфорд, продолжила исследовательскую деятельность в компании J. Lyons and Co, зарабатывая на жизнь разработкой эмульгаторов для мороженого. И в декабре того же года взяла фамилию мужа после свадьбы.

Перемены в личной жизни сопровождались и изменениями в карьере. Новобрачная пожелала переквалифицироваться в адвоката, супруг помог ей войти в соответствующую ассоциацию, а в 1953 рождение сыновей-двойняшек она отпраздновала сдачей экзамена на звание барристера по вопросам налогообложения. Но несмотря на удачную партию, оппоненты потом обязательно будут тыкать ей тем, чем она гордилась – происхождением, – и пренебрежительный эпитет «дочь лавочника» появится значительно раньше знаменитого определения «железная леди».

Егор Дибров Политолог «Маргарет Тэтчер — противоречивая фигура. Она положила начало перерождения британской экономики, повысив уровень конкурентоспособности английской продукции, привлекала частный капитал в государственные предприятия, проводила работу с малым и средним бизнесом. Все это привело к снижению инфляции и повышению жизни в Великобритании. Если смотреть на те процессы через призму сегодняшних реалий, можно сказать, что Тэтчер попыталась сделать Великобританию снова великой: сейчас в качестве аналогии можно вспомнить лозунг президента США Дональда Трампа MAGA. Для других стран мира, в частности, для Аргентины, Маргарет Тэтчер запомнилась как властный и «железный» политик, который смог перехватить влияние над Фолклендскими островами. Можно сказать определенно, что Маргарет Тэтчер — это фигура своего времени».

«Thatcher, Thatcher, Milk Snatcher»

Таким стишком дразнили Тэтчер с начала 70-х годов прошлого века, когда консерваторы, получив власть, назначили ее министром образования и науки. «Похитительницей молока» ее прозвали за то, что она отменила бесплатную раздачу молока школьникам, оставив только эту привилегию детям до 7 лет. И хотя впоследствии многие пожилые британцы уже после ее смерти вспоминали, что в холода молоко в стеклянных бутылочках замерзало, а в теплую погоду – скисало, и пить его было небольшим удовольствием, молочную историю ей припоминают и сейчас. Тогда будущая премьер-министр поняла, что надо действовать последовательно и другими способами. Которые, впрочем, тоже не приводили в восторг соотечественников.

Возможно, она так бы и вошла в историю с обидными прозвищами как «Таран», «Ведьма» или «Бронированный танк», если бы не идеологический враг – СССР.

За три года до того, как Тэтчер стала первым британским премьер-министром женского пола, 9 января 1976 года она выступила с известной речью «Пробудись, Англия!» на одном из партийных собраний. Русских она обвинила в стремлении к мировому господству и пристрастии к оружию. Поэтому оратор призывала не сокращать военные расходы, а наоборот укреплять НАТО.

Выпад не остался незамеченным. 24 января в «Красной звезде» появилась статья военного корреспондента, капитана Юрия Гаврилова, «”Железная дама” стращает...»: журналист почему-то решил, что в родной стране ее именуют «железной дамой». На другой день лондонская пресса перевела словосочетание как «The Iron Lady». И в мае 1979 года со слоганом «Британии нужна железная леди» Тэтчер заняла пост премьер-министра. И вплоть до ноября 1990 года она его не оставляла. Сохранись агитационные плакаты с ее портретом: «Не надейся на лучшую жизнь. Голосуй за нее. Голосуй за консерваторов» («Don't just hope for a better life. Vote for one. Vote Conservative»). И граждане голосовали, ни на что хорошее не надеясь. Видимо, поэтому после ее смерти в 2013 году состоялась самая настоящая «пляска на костях». Британцы откровенно радовались и писали соответствующие транспаранты, не забыв принести вместе с цветами пресловутую бутылку молока.

А Юрий Гаврилов ушел в запас в звании подполковника и в 2016 был удостоен премии Виталия Джибути за вклад в военную журналистику.

Современные «железные леди»

Может ли кто-то из современных женщин политиков претендовать на славу Маргарет Тэтчер – тоже непростой вопрос.

«В современной истории было множество попыток повторить образ «железной леди», к этому прибегала и экс-премьер-министр Тереза Мэй, а также Лиз Трасс и ее активная антироссийская риторика, которая не вызвала должной похвалы среди британских избирателей: все было сделано не в то время и не в том месте. Это можно увидеть и на международном примере копирования образа. Присвоить его элементы пытаются Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Майя Санду. Но все попытки оканчиваются провалом, так как у них нет внутренней харизмы, соответственно, нужного эффекта, – считает Егор Дибров. – Сильные «железные леди», политики, готовые решать внутренние проблемы в своих странах, есть – Марин Ле Пен, Алис Вайдель. Но представители евробюрократии боятся сильных и национально ориентированных женщин-политиков. Поэтому не пускают или пытаются мешать им находится у власти, придумывая иллюзорные предлоги. В свою очередь в Великобритании зреет потребность на сильных политиков. Чем дольше у власти представители лейбористов, в лице премьер-министра Кира Стармера, тем сильнее больше усиливаются движения «Британских суфражисток». Запрос на национально ориентированную политику в Великобритании велик, главное приложить силы и противостоять внутри страны тем, кто этому мешает».

Конечно, британцам виднее, как им жилось во времена премьерства уроженки Грэнтема, особенно в конце 80-х, когда СССР встал на путь краха, к которому Тэтчер тоже косвенно причастна, ведь не зря еще одно ее прозвище – «крестная Михаила Горбачева». Однако свое имя она навсегда вписала в мировую историю – факт, и его трудно оспорить.