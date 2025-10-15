Дмитрий Донской: как первый из русских правителей успешно противостоял ордынцам

12 октября 1350 года родился будущий князь Московский и великий князь Владимирский Дмитрий Иванович, известный также как Дмитрий Донской. Он первым из русских правителей успешно противостоял ордынцам после установления ига, смог передать по наследству великокняжеский титул и запустил процесс объединения земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Победа русских войск под его командованием в Куликовской битве стала настоящим символом мужества при защите Отечества. Заместитель директора ИРИ РАН, доктор исторических наук Антон Горский в интервью RT рассказал о политических свершениях Дмитрия Ивановича и его роли в становлении Русского государства.

— Дмитрий Иванович стал князем Московским всего в девять лет. Какова была политическая ситуация в княжестве и на его границах в то время?

— Отец Дмитрия Ивановича — Иван Иванович Красный — был не только князем Московским, но и великим князем Владимирским. Поэтому под его властью находилась значительная часть Северо-Восточной Руси. Номинально он вообще считался главным князем всей Руси, однако фактически многие территории к этому времени великие князья Владимирские уже не контролировали.

Если московское княжество перешло к Дмитрию Ивановичу по наследству, то судьба великого княжения Владимирского решалась в Орде, от которой Русь в это время находилась в зависимости. Власти Орды стремились поддерживать баланс сил между различными княжествами и старались, чтобы великое княжение не закрепилось за какой-то одной ветвью. Во время обновления ярлыков великое княжение было передано сначала не Дмитрию Ивановичу, а князю Суздальскому Дмитрию Константиновичу. Но в Орде началась междоусобица, происходила частая смена ханов. Это создало для Москвы дополнительные возможности претендовать на великокняжеский ярлык. В итоге в 1363 году великое княжение Владимирское всё-таки перешло к Дмитрию Ивановичу.

Что касается внутренней политики, то в юности на Дмитрия Ивановича большое влияние оказывали бояре и уважаемый на Руси митрополит Алексий, сам происходивший из московского боярства.

Важным направлением во внешней политике Московского княжества была Литва. Там во времена юности Дмитрия Ивановича правил Ольгерд — сильный владыка и военачальник. Интересы Дмитрия Ивановича и Ольгерда пересеклись в Тверском княжестве, где Москва и Литва поддерживали разных претендентов на княжение. Это привело к войне. Дважды — в 1368 и 1370 годах — Ольгерд ходил на Москву. В этом конфликте на стороне Литвы участвовали и русские князья — в частности, Михаил Тверской, который получил из Орды ярлык на великое княжение, но не смог сам отнять власть у Дмитрия Ивановича. В конце концов Москва вышла из этого конфликта победительницей. Был заключён Любутский мир на выгодных для Дмитрия Ивановича условиях. Михаил Тверской так и не смог отстоять права на великое княжение.

— Оппонентом Дмитрия Ивановича в Орде стал Мамай. Кем был этот политический деятель и почему возник конфликт между ним и русским князем?

— Мамай был правителем западной части Орды. Он являлся выходцем из знатного рода, но не принадлежал к числу потомков Чингисхана и поэтому не мог претендовать на титул хана. В 1350-е годы он стал зятем хана Бердибека и командующим ордынскими войсками, что позволило ему в дальнейшем сконцентрировать в своих руках всю полноту власти. В Москве прекрасно понимали статус Мамая — знали, что он фактический правитель, но ханом быть не может.

Изначально конфликта у Дмитрия Ивановича с Мамаем не было. В 1371 году они даже заключили соглашение, согласно которому великокняжеский ярлык вернулся от Михаила Тверского Дмитрию Ивановичу. Однако с 1374 года их отношения стали портиться. Возможно, дело было в дополнительных денежных поборах со стороны Мамая или в том, что ордынский правитель стремился не допустить наследственного великого княжения на Руси. Мамай попытался снова передать ярлык Михаилу Тверскому, но Дмитрий Иванович смог консолидировать большинство русских князей вокруг Москвы. В итоге Михаил Тверской под военным давлением сам признал верховенство Дмитрия Ивановича.

— Каковы были предпосылки похода Мамая на Русь в 1380 году?

— После того как Дмитрий Иванович разгромил ордынское войско на реке Воже, Мамай заключил союз с новым великим князем литовским Ягайло и стал готовить большой поход на Русь. Это представляло серьёзную угрозу для Москвы. Однако Мамай готовился к походу долго, и Дмитрий Иванович успел собрать значительные силы — войска почти всех княжеств Северо-Восточной Руси.

Стремясь не допустить объединения сил Мамая и Ягайло, объединённое войско которых по мощи превзошло бы русское, Дмитрий Иванович решил выступить со своими полками за Оку и двинулся к верховьям Дона. Причём он переправился на правый берег Дона — на земли, которые считались ордынскими. Этим самым он бросил прямой вызов Мамаю, обладавшему взрывным темпераментом. Дмитрий Иванович как раз и рассчитывал на яростную реакцию. В восточной части Орды уже укреплял свои позиции потомок Чингисхана хан Тохтамыш, и если бы Мамай проявил пассивность после вторжения Дмитрия Ивановича в ордынские земли, ордынская элита восприняла бы это как признак слабости и усомнилась в способностях Мамая как правителя. Поэтому Мамай, как и рассчитывал Дмитрий Иванович, решился атаковать русское войско, не дожидаясь подхода Ягайло. Это и привело к столкновению на Куликовом поле.

— 8 сентября 1380 года произошло сражение на Куликовом поле. Как оно проходило и как Дмитрию Ивановичу удалось победить?

— Куликовская битва — кульминация конфликта между Дмитрием Ивановичем и Мамаем. Для ордынского правителя на кону было сохранение власти и возможность заблокировать закрепление великого княжения за московскими князьями.

Что касается самого хода битвы, то существуют разные взгляды на это событие, а также различные источники о нём, включая знаменитое «Сказание о Мамаевом побоище». Последнее содержит немало деталей, которые на самом деле являются художественным вымыслом. К ним можно отнести, например, поединок Пересвета с Челубеем, а также загадочный обмен одеждой и доспехами между Дмитрием Ивановичем и боярином Михаилом Бренком.

Достоверно известно, что Дмитрий Иванович участвовал в сражении во главе передового полка. Битва продолжалась около трёх часов. В какой-то момент перевес оказался на стороне ордынских сил, но в бой вступил укрывавшийся в дубраве засадный полк, и это позволило перейти в общее наступление основным силам русского войска. Ордынцы были разгромлены. Ягайло, не успевший соединиться с Мамаем, отвёл своё войско.

После поражения Мамай попытался снова собрать силы, но большая часть его войска перешла на сторону законного хана Тохтамыша. Преданный своими людьми Мамай бежал в Крым, где вскоре был убит. А Тохтамыш объединил Орду под своей властью.

— Каковы были исторические последствия победы на Куликовом поле?

— Отдалённым, но очень важным последствием победы на Куликовом поле стало то, что Дмитрий Иванович по своему завещанию смог передать великое княжество Владимирское сыну — Василию Дмитриевичу. Ни отец, ни дед Дмитрия Ивановича такого не делали, так как это не входило в их права. Но в ходе борьбы с Мамаем Москва продемонстрировала своё превосходство, и Дмитрий Иванович сделал великое княжество Владимирское неотделимым от Московского. К великому княжеству относились Владимир, Переславль-Залесский, Кострома и многие другие города.

Фактически произошло объединение значительной части территории Северо-Восточной Руси и создание ядра будущего Русского государства, которое позже получит название Россия. С тех пор если борьба за великое княжение и происходила, то только среди самих представителей московской ветви Рюриковичей.

Закрепление великого княжения за московскими правителями дало им право претендовать и на другие русские земли, в том числе на те, которые находились тогда под властью Великого княжества Литовского. Московские князья стали называться великими князьями всея Руси. Появилась реальная перспектива объединения всех русских земель в одном государстве.

— Какую политику проводил Дмитрий Иванович в последние годы своего правления и что произошло с княжеством после его смерти?

— Дмитрий Иванович был очень активным политиком. Шла даже речь о том, что Великое княжество Литовское могло попасть в зависимость от Москвы — в результате договорённости с Ягайло о его браке с дочерью Дмитрия Ивановича и о признании им верховенства московского князя над собой. Однако затем Ягайло нашёл более выгодный для себя вариант, женившись на польской королевне Ядвиге и став королём Польши.

Дмитрий Иванович активно вмешивался в дела княжеств, которые были ещё независимы от Москвы, с тем, чтобы способствовать приходу к власти в них близким ему кандидатам. На политику в отношениях с Ордой влиял тот факт, что сын Дмитрий Ивановича Василий после похода Тохтамыша на Москву в 1382 году находился в заложниках при ханском дворе. Руки великого князя были развязаны только после того, как княжич смог бежать из Орды.

В 1389 году Дмитрий Иванович тяжело заболел и умер, оставив великое княжение своему сыну Василию.

— Какое место занимает Дмитрий Донской в истории России?

— Дмитрий Иванович — один из самых выдающихся деятелей русского Средневековья. Его главное военное достижение — победа в Куликовской битве. И всё же значение его деятельности далеко выходит за рамки военного успеха. Главной целью Дмитрия Ивановича было превратить великое княжение в наследственную вотчину московских князей, и он этого добился, создав ядро будущего Русского государства.