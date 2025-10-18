Что случилось с Брюсом Ли

20 июля 1973 года в Гонконге трагически оборвалась жизнь Брюса Ли — человека, перевернувшего мировое представление о боевых искусствах и кинематографе. Ему было всего 32 года. Внезапная смерть суперзвезды, находившейся на пике славы, породила множество вопросов, на которые до сих пор нет однозначных ответов.

Путь к славе

Будущая легенда родилась 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско в семье актера кантонской оперы. Его кинематографическая карьера началась практически с младенчества — первые роли он сыграл в трехмесячном и шестилетнем возрасте.

Переломным моментом стала победа в межшкольных соревнованиях по боксу в 18 лет, после которой он серьезно увлекся кунг-фу. Перебравшись в США, Ли совмещал работу официанта с учебой на философском факультете Вашингтонского университета, где познакомился со своей будущей женой Линдой Эмери.

Несмотря на успехи в Америке — создание собственной школы боевых искусств и роли в телесериалах, — Ли мечтал о большем. В 1971 году он решил вернуться с семьей в Гонконг, где к тому времени открылась новая киностудия Golden Harvest. Директор студии Рэймонд Чоу дал Брюсу главную роль в фильме «Большой босс» и предоставил возможность самому ставить боевые сцены. Картина имела огромный успех. За ней последовали «Кулак ярости» и «Возвращение дракона». Они демонстрировались в мировом прокате и сделали Брюса Ли суперзвездой.

Мрачные предзнаменования

Между тем, похоже, актер не слишком радовался успехам и миллионным гонорарам. Почему-то Брюс впал в депрессию и часто повторял, что не доживет до 33 лет.

В июне 1973 года с крыши дома семьи Ли в Гонконге упал зеркальный человечек, которого Брюс считал своим талисманом, защищавшим от злых духов.

В июле Ли вместе с тайваньской актрисой Бетти Тинг

Пей работали над картиной «Игра смерти». Однажды он пришел к Бетти в номер ее отеля, чтобы поработать над ролью, но вдруг пожаловался на плохое самочувствие, лег спать и не проснулся. Вскрытие показало, что причиной смерти стала аневризма мозга.

Отчего умер кинокумир

Что же вызвало у молодого спортивного мужчины кровоизлияние в мозг? По этому поводу выдвигались различные версии.

Наркотики

При вскрытии в желудке актера были обнаружены вещества, которые образуются при употреблении легких наркотиков, например. Правда, концентрация их оказалась незначительной.

Но откуда они вообще взялись? Находясь у Бетти, Ли пожаловался на сильную головную боль. Хозяйка, недолго думая, предложила ему препарат «Экваджестик», который сама принимала от мигрени. В состав его входили аспирин и мепробамат, который обладает слабым наркотическим действием. Сам по себе мепробамат не опасен, но в сочетании с другими факторами мог вызвать отек мозга. Эта версия и стала официальной.

Гибель от рук «Триады»

Еще в юности у Брюса были стычки с китайской мафией, знаменитой гонконгской «Триадой». Одно время бандиты из «Триады» даже охотились за ним.

Киллер мог убить Ли с помощью легендарной техники «отсроченной смерти»: человек может умереть спустя месяцы и даже годы после нанесенного удара. За два месяца до кончины на съемочной площадке к Брюсу подошел незнакомец и предложил помощь в исполнении одного боевого трюка. После удара актер рухнул на землю, потеряв сознание. Когда он пришел в себя, чужака и след простыл.

Проклятие

По мнению китайских астрологов, на человеке, чье рождение связано с символом Дракона, лежит проклятие. А Брюс Ли родился как раз в Год Дракона и в час Дракона (между 6 и 8 часами утра).

Последний фильм, над которым работал актер, назывался «Игра смерти». Китайцы вообще избегают упоминать о смерти, чтобы не навлечь на себя гнев потусторонних сил.

По иронии судьбы 20 лет спустя на съемках мистического фильма «Ворон» трагически погиб сын Брюса 28-летний актер Брендон Ли. Это еще раз напомнило о проклятии.