Султан Амет-Хан: как выдающийся летчик стал легендой при жизни

105 лет назад родился дважды Герой Советского Союза Султан Амет-Хан. По словам историков, выдающийся лётчик стал легендой при жизни. Во время Великой Отечественной войны его самолёт при таране застрял во вражеском бомбардировщике, но Амет-Хан спасся и продолжил громить врага. После войны он стал лётчиком-испытателем и провёл ряд уникальных авиационных экспериментов. Как отмечают эксперты, подвиги Амет-Хана не были спонтанными. Он трезво оценивал ситуацию и шёл на осознанный риск.

Первые достижения

Султан Амет-Хан родился в Алупке в семье рабочего. Его отец был лакцем, а мать — крымской татаркой. Лётчика национальным героем считают оба народа.

Окончив семь классов школы и железнодорожное фабрично-заводское училище в Симферополе, парень устроился слесарем в депо. Параллельно учился в симферопольском аэроклубе. По словам историков, молодые люди, знакомые с самолётами, в конце 1930-х годов были чрезвычайно востребованы в армии. После призыва в РККА Султан Амет-Хан получил направление 1-ю Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А.Ф. Мясникова, которую окончил в 1940 году.

Завершив обучение, Амет-Хан проходил службу сначала в 122-м, а затем в 4-м истребительном авиационном полку. К началу Великой Отечественной войны он находился на западной границе СССР — в Молдавии. Уже 22 июня 1941 года Султан Амет-Хан совершил несколько боевых вылетов на самолёте И-153, выполняя разведывательные задания и атакуя противника.

Красная армия отступила на Запад. Осенью 1941 года Амет-Хан участвовал в боях на Дону, а затем прошёл переучивание на британском истребителе «Хоукер Харрикейн».

Слава пришла к Султану Амет-Хану, когда он весной 1942 года защищал небо над Ярославлем. 31 мая, израсходовав весь боезапас, он взял на таран немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88», нанеся удар левой плоскостью снизу. При таране советский истребитель застрял в горящем немецком самолёте. Амет-Хан в последний момент покинул кабину и, воспользовавшись парашютом, спасся.

«Этот эпизод не просто проявление храбрости. Это хладнокровный расчёт, глубокое понимание механики и аэродинамики. Лётчик интуитивно оценил риски и нашёл единственно верный алгоритм выживания в практически безвыходной ситуации», — отметила в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.

Сбитый бомбардировщик был выставлен на всеобщее обозрение в Ярославле, а городской комитет обороны наградил Амет-Хана именными часами и грамотой.

Лётчик оценивал свои действия скромно — он считал, что совершил ошибку, так как не таранил «Юнкерс-88» сверху, что дало бы ему шанс сохранить свой истребитель.

В дальнейшем Амет-Хан освоил самолёты Як-1 и Як-7. В 1942 году он сражался под Воронежем и участвовал в Сталинградской битве, во время которой был сбит — второй раз его спас парашют.

«Проявил себя настоящим героем»

Осенью 1942 года Амет-Хана перевели на должность командира эскадрильи в 9-й гвардейский истребительный авиационный полк. Служить в этом подразделении, по словам историков, было почётно, так как оно считалось одним из лучших в СССР — «полком асов». Его создавали для противодействия лучшим немецким лётчикам.

«У Амет-Хана появился собственный стиль. При встрече с противником он стремительно набирал высоту и атаковал с более выгодной позиции. При этом часто он настолько сближался с вражескими самолётами, что мог рассмотреть заклёпки», — рассказала Евгения Тарнягина.

Кроме того, по словам эксперта, Амет-Хан отточил до совершенства тактику группового боя, используя в ходе столкновения с противником заранее отработанные приёмы.

Переучившись для полётов на «Аэрокобре», Амет-Хан участвовал в боях на Дону и Кубани, в освобождении УССР и Крыма. 24 августа 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Обычный парень из простой рабочей семьи смог стать высококлассным лётчиком и героем своей страны», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В интернете, в некоторых СМИ можно найти упоминания о том, что, приехав на побывку домой летом 1944 года, Амет-Хан якобы спас свою семью во время депортации крымских татар. Однако, по словам историков, это миф. Отец Амет-Хана не был крымским татарином, и поэтому требование о депортации на родных лётчика не распространялось. Но младший брат героя Имран был привлечён к ответственности за службу в подразделении нацистской вспомогательной полиции.

Вернувшись в строй, Амет-Хан пересел на истребитель Ла-7. Он участвовал в Восточно-Прусской и Берлинской операциях, а свой последний воздушный бой провёл 29 апреля 1945 года в небе над столицей Германии. За время войны он прошёл путь до помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе и получил майорские погоны. 29 июня 1945-го Султан Амет-Хан стал дважды Героем Советского Союза. Согласно наиболее распространённой оценке, за годы войны он совершил 603 боевых вылета, принял участие в 150 воздушных боях, сбил — лично и в составе группы — 49 самолётов противника.

Лётчик-герой получил направление в военно-воздушную академию, но, проучившись там несколько месяцев, скептически оценил свои знания и подал рапорт об отчислении. В апреле 1946 года он ушёл в запас.

По словам историков, вскоре Амет-Хан осознал, что жить без неба не может. Он затосковал, у него началась депрессия. Но боевые друзья помогли ему вернуться за штурвал. В начале 1947 года дважды Герой Советского Союза стал лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института в Жуковском.

«Это был принципиально иной этап, где требовались не столько боевые инстинкты, сколько глубокое аналитическое мышление. Его работа заключалась в том, чтобы «задавать вопросы» новой авиационной технике и получать на них «ответы». Он испытывал системы автоматической посадки, катапультирования, новейшие двигатели. Каждый его вылет был экспериментом, поставленным в реальных условиях», — рассказала Евгения Тарнягина.

Как отмечают эксперты, Амет-Хан быстро вошёл в число лучших советских испытателей. Уже в 1952 году он официально стал лётчиком-испытателем 1-го класса. На самолёте Ту-2 он участвовал в первой в СССР полностью автоматической дозаправке в воздухе, а вскоре после этого — в первом полёте на опытном всепогодном двухместном истребителе-перехватчике И-320.

С 1951 по 1953 год он вместе с коллегами проводил испытания пилотируемого аналога самолёта-снаряда КС («Комета»). Во время одного из испытаний аппарат сразу не запустился. Амет-Хану удалось его завести только у самой земли. За работу над КС лётчик получил Сталинскую премию II степени.

В ходе тестирования нового катапультного кресла для истребителей Су-7 и Су-9 взорвался пороховой патрон стреляющего механизма катапульты. Был повреждён топливный бак, кабину самолёта залило горючим. Напарник Амет-Хана не мог покинуть машину из-за повреждения катапультного кресла, но дважды Герой Советского Союза спас коллегу, посадив самолёт в сложнейших условиях.

Всего Амет-Хан освоил около 100 видов летательных аппаратов. В 1961 году он был удостоен звания заслуженного лётчика-испытателя СССР.

«Для нашей авиации это человек-легенда, который проявил себя настоящим героем и в военное, и в мирное время», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

1 февраля 1971 года Султан Амет-Хан погиб во время испытания летающей лаборатории Ту-16. Катастрофа произошла под Егорьевском в Московской области.

По словам экспертов, Амет-Хан внёс огромный вклад и в победу над нацизмом, и в развитие отечественной авиации. Его служение Родине — пример для новых поколений лётчиков.