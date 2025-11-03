«Труп №12»: кто занимался вскрытием Гитлера

Вокруг смерти Адольфа Гитлера до сих пор существуют определенные неясности, что и породило несколько конспирологических теорий. По одной из них фюрер все-таки сумел скрыться из осажденного Берлина и прожил остаток жизни в Аргентине. Впрочем, официальная наука ничего подобного не признает, основываясь на результатах исследования советского судмедэксперта по имени Фауст Шкаравский.

Легендарное имя

Фауст Иосифович Шкаравский (1897–1975) родился в Подольской губернии. Его имя, сегодня кажущееся необычным, в начале XX века было достаточно распространенным среди разных народов Российской империи. В документах военного времени в графе национальностьу него указано: «украинец».

Карьера Шкаравского удачно складывалась в сфере судебной медицины. Так, уже к началу войны он был опытным экспертом, работал в Киевском медицинском институте. В РККА его призвали еще во время советско-финской войны, а с мая 1941 года он служил на постоянной основе.

На фронтах Великой Отечественной Шкаравский выполнял сложнейшие задачи: выявлял врачебные ошибки, расследовал случаи членовредительства среди военнослужащих, а также проводил вскрытия погибших красноармейцев. Так, только под Полтавой, Харьковом и в Сталинграде — на его счету более 800 вскрытий и экспертиз. Неудивительно, что с таким опытом он вскоре был назначен на должность главного судмедэксперта Центрального фронта.

Историческая экспертиза

К концу войны подполковник Шкаравский занимал пост главного судмедэксперта 1-го Белорусского фронта. Именно ему поручили возглавить комиссию по опознанию тел высших руководителей нацистской Германии.

8 мая 1945 года, в день капитуляции Германии, в морге госпиталя в берлинском предместье Бух состоялось вскрытие «трупа №12» — обгоревшего тела, предположительно принадлежавшего Гитлеру. В тот же день экспертизе подверглись также останки Евы Браун, Йозефа Геббельса и его семьи. Военный переводчик Елена Ржевская позже отмечала символичность ситуации: «Гитлера и Геббельса анатомировал доктор Фауст!»

Исторические сомнения

Несмотря на то, что многие ученые и высшее руководство СССР и Союзников согласились с результатами исторического исследования, работа Шкаравского до сих пор вызывает дискуссии среди специалистов. Исследователи В. В. Соломенцев и Е. В. Станевич указывают на серьезные процедурные ошибки, допущенные им в ходе экспертизы. Так как останки хранились при температуре +16°C, это ускорило разложение, что и вызывает некоторые сомнения в достоверности результатов. Кроме того, в акте о вскрытии отсутствовало описание пулевого отверстия в черепе и были обнаружены ошибки в описании зубных протезов. Также указывается на несвоевременно проведенный анализ тканей на цианистые соединения, что также подрывает достоверность идентификации.

Сам Шкаравский впоследствии жаловался историку Льву Безыменскому на давление со стороны сотрудников СМЕРШ, которые, по его словам, не хотели «делить лавры победы». Именно поэтому исследование проводилось в спешке и не всегда в соответствии с международными протоколами. Тем не менее, уверен Фауст Иосифович, никаких сомнений в том, что «труп №12» — это останки Гитлера, быть не может.

Послевоенная судьба

Несмотря на спорные моменты в берлинской экспертизе, Шкаравский продолжил блестящую карьеру. После войны он работал в составе группы советских оккупационных войск в Германии, в 1951 году защитил кандидатскую диссертацию и до 1962 года оставался главным судмедэкспертом Киевского военного округа. Ушел в отставку он в звании полковника, и после этого прожил еще 13 лет на пенсии.