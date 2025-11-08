Что стало со старшей дочерью Пушкина

В начале XX века москвичи часто видели у памятника Пушкину на Тверской улице пожилую, сгорбленную женщину. Она подолгу стояла в молчаливом диалоге с бронзовым изваянием, и те, кто знал ее историю, старались не мешать. Для нее это общение было священным — ведь холодный металл хранил память о теплых отцовских руках. Эта женщина, Мария Александровна Гартунг, была старшей дочерью поэта и живым мостом между эпохами.

Детство в тени великого имени

Мария родилась в 1832 году в браке Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. О жизни ее родителей до сих пор спорят историки: был ли это союз тирана и жертвы или история обоюдных ошибок? Ясно одно — его финал был трагичным. В 1837 году дуэль с Дантесом на Черной речке оборвала жизнь поэта. Пятилетняя Маша осталась без отца.

Семья жила в стесненных обстоятельствах, и в 1844 году Наталья Николаевна вышла замуж во второй раз — за генерала Петра Ланского. Свет тут же заговорил о «союзе голода с нуждою», но для Марии этот брак не стал трагедией. Она получила блестящее образование в престижном Екатерининском институте, а в 1852 году была принята фрейлиной к императрице.

Трагедия при дворе

Молодая фрейлина поражала высший свет. В ее облике причудливо сочетались классическая красота матери и экзотические, «африканские» черты отца. Но не только внешность выделяла ее — Мария Александровна свободно владела несколькими языками, была прекрасно образована и, что особенно ценилось, глубоко понимала творческое наследие Пушкина.

В 1860 году она покинула двор, чтобы выйти замуж за генерала Леонида Гартунга. Этот бра стал для нее воплощением личного счастья — но закончился страшной драмой. Мужа ложно обвинили в хищениях, и, не вынеся позора, он застрелился прямо в зале суда. Его невиновность была доказана позже, но для Марии это не стало утешением.

«Умирая, он простил своих врагов, но я, я им не прощаю», — писала она сестре.

Я прожила с ним 17 лет и знала все его недостатки; у него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем».

Одиночество

Так как детей у нее не было, после самоубийства супруга она решила помочь недавно овдовевшему брату, посвятив себя воспитанию племянников.

На протяжении всей своей долгой жизни она уделяла много внимания творческому наследию отца и вообще всячески способствовала приобщению широких масс населения к чтению. До 1910 года она была попечительницей московской избы-читальни, но потом, правда, покинула занимаемый пост в связи с возрастом и множеством хронических заболеваний.

Вопреки тому, что род Пушкиных когда-то был особенно многочисленным, к революции судьба разбросала ее родственников по разным краям земли. И Мария Александровна, которой тогда уже было 84 года, оказалась перед лицом катастрофы. Она жила в абсолютной нищете. К чести советской власти необходимо отметить, что большевики искренне хотели помочь ей, нарком просвещения товарищ Луначарский даже сумел выбить ей приличных размеров персональную пенсию, вот только получить ее пушкинская дочка так и не сумела. Пока в высоких кремлевских кабинетах вожди новой социалистической власти еще только решали, какое же выделить ей финансовое довольствие, она тихо умерла от голода в марте 1919 года.